På Sumba får bara 15 surfare dela på vågen

Foto: NIHI Sumba

På ön Sumba, öster om Bali, ligger NIHI Sumba. Här bor gästerna i villor längs Indiska oceanen och kan rida på stranden, snorkla bland korallreven, padda på Wanukakafloden eller vandra till vattenfall.

En av hotellets stora attraktioner är surfvågen Occy’s Left. Den lockar surfare från hela världen, men hotellet tillåter högst 15 registrerade surfare per dag. Enligt hotellets egen prislista för 2026/2027 kostar en surfplats omkring 1 500 kronor per dag. En halv dags Spa Safari, med behandlingar vid havet, kostar cirka 7 800 kronor för två personer. Utöver skatt och serviceavgift, som tillkommer.

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Att bo här kostar omkring 14 000–18 000 kronor per natt för två personer, beroende på datum.

På Maldiverna väntar villor mitt ute i havet

Långt från Maldivernas mer välbesökta semesteröar ligger Soneva Secret i Haa Dhaalu-atollen. Resorten har bara 14 villor, placerade vid stranden eller ovanför havet. Några ligger helt avskilt ute i vattnet och nås med båt. Gästerna har egen pool, personlig service och möjlighet att få måltider tillagade av en kock i villan.

Här erbjuds även snorkling, båtturer för att se delfiner och romantiska middagar på stranden. Resan till resorten går med sjöflygplan, och hela anläggningen kan bokas av ett enda sällskap.

Vad det kostar att bo på Soneva Secret? En villa kostar omkring 30 000–45 000 kronor per natt, före skatt och serviceavgift. Resan från Malés flygplats med sjöflygplan kostar ytterligare omkring 18 500 kronor per vuxen tur och retur.

Mauritius har lockat jetsetresenärer i årtionden

Populärt sedan länge för de som önskar en exklusiv semester – Mauritius. Foto: FLT-PICA/TT

På Mauritius finns en äldre tradition av exklusivt resande. Redan under 1970-talet började internationella gäster söka sig till öns stora hotell, och under 1990-talet fick semesterorten Grand Baie rykte om sig att vara Mauritius motsvarighet till Saint-Tropez.

I ett reportage i Tatler beskrivs hur ön fortfarande lockar med en kombination av stränder, natur och klassisk hotellservice.

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Ett exempel är Shangri-La Le Touessrok på östkusten, vars historia går tillbaka till 1978. Här finns exklusiva villor med egen pool, restauranger vid havet och möjlighet att ta båten till den lilla ön Ilot Mangénie.

Där kan hotellgästerna tillbringa dagen på stranden och äta lunch med utsikt över lagunen. Ön är inte privatägd av hotellet, men Shangri-La erbjuder särskild service för sina gäster.

Mauritius har dessutom mer att erbjuda än strandliv. I nationalparken Black River Gorges finns vandringsleder genom skogsklädda dalgångar och förbi vattenfall, ett alternativ för resenärer som vill varva hotellvistelsen med utflykter.

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