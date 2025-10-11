Här är anledningen till att du måste ha mobilen på flygplansläge

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

“Inte farligt – bara irriterande”

Enligt Drake har det aldrig varit någon säkerhetsrisk, men störningarna kan komma vid de sämsta tänkbara tillfällena. Och som han påpekar: när du har 200 liv i dina händer vill du inte ha en symfoni av mobilpluppar i öronen.

Det handlar alltså inte om att mobilen kan få planet att störta – utan om att visa lite respekt för dem som försöker hålla kursen rak.

Batteriet töms snabbare i luften

Det finns dessutom fler skäl att trycka på flygplansläget. När mobilen inte hittar någon mast, försöker den automatiskt koppla upp sig mot närmaste signal. På 10 000 meters höjd finns dock inga vanliga 4G- eller 5G-nät, så telefonen fortsätter att leta, och leta, och leta. Det är ungefär som att stå och ropa i en storm – energin tar slut snabbt. Resultatet: ett tomt batteri när du landar.

Piloten säger “prepare for landing” och din mobil svarar “searching for network”. (Foto: Pixabay)

Mobilnätet blir förvirrat utan flygplansläge

Om du låter mobilen vara påslagen utan flygplansläge kan den hoppa mellan flera mobilmaster samtidigt när planet rör sig snabbt över olika luftrum. Det skapar en kaskad av automatiska uppkopplingsförsök som nätoperatörerna måste hantera. Det kan låta obetydligt, men när hundratals passagerare gör samma sak blir det rejäl trafik i systemet.

Flygbolagen vill undvika räkningar från rymden

När flygplan flyger över hav eller ödemark kopplas vissa mobiler automatiskt upp via satellitnät. Det kan leda till oförklarligt höga roamingkostnader – något flera bolag vill undvika att hantera i efterhand. Därför är flygplansläget det säkra kortet.

Säkerhetsbältet är ingen rekommendation

I samma intervju passar Drake på att påminna om en annan klassiker: säkerhetsbälteslampan. När den tänds under flygningen är det inte ett vänligt förslag – det är en order.

Lampan tänds vid start, landning och när flyget kan drabbas av turbulens. Ändå ser piloterna gång på gång passagerare som försöker smita iväg till toaletten när planet hoppar i luften. Drake säger rakt ut: ”Då riskerar du att skada både dig själv och andra.”

Flygplansläge – sista bastionen av lugn

Och till sist: flygplansläget är kanske den sista platsen där man får vara ifred. Ingen Teams-ping, inga Slack-notiser, inga nyheter om regn i Stockholm. Bara stillhet, kaffe och en inplastad ostmacka.

Telefonen din beter sig som en desperat singel på Tinder – letar kontakt överallt. (Foto: Airbus)

Perfect Weekend Guide till flygplansläge

• Flygplansläge är inte för syns skull – slå på det så slipper piloten tinnitus.

• Din mobil drar batteri som en Teslataxi på tomgång om du inte stänger av sökningen efter nät.

• Säkerhetsbälteslampan betyder: sitt ner. Inte: ta en chansning.

Källor: Sky News, BBC Future, The Guardian Tech, Statista Mobile Data Reports.

