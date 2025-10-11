Dagensps.se
Weekend
Resor

Här är anledningen till att du måste ha mobilen på flygplansläge

Lufthansas flygplan avgick innan avgång vilket gjorde att resenärerna missade flyget.
När planet lyfter och din mobil fortfarande tror att den är på Södermalm.. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 okt. 2025Publicerad: 12 okt. 2025

En pensionerad pilot avslöjar varför det faktiskt spelar roll om du glömmer flygplansläge. Nej, planet störtar inte – men du kan reta gallfeber på piloten och tömma ditt batteri snabbare än du hinner beställa kaffe.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Flygplansläge – mer än en formalitet

Att kabinpersonalen ber dig slå på flygplansläget är inte bara ett sätt att visa vem som bestämmer. Den pensionerade piloten Martin Drake berättar för Sky News att telefoner som står och surrar i bakgrunden kan skapa störningar i piloternas kommunikation med flygledartornet.

När många passagerare sitter med sina mobiler aktiva samtidigt kan det uppstå ett karaktäristiskt dinglande ljud i piloternas headset. Det låter ungefär som när en gammal högtalare plockar upp signalen från en GSM-telefon – inte farligt, men tillräckligt för att sabba koncentrationen när man försöker landa ett flygplan i motvind.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

“Inte farligt – bara irriterande”

Enligt Drake har det aldrig varit någon säkerhetsrisk, men störningarna kan komma vid de sämsta tänkbara tillfällena. Och som han påpekar: när du har 200 liv i dina händer vill du inte ha en symfoni av mobilpluppar i öronen.

Det handlar alltså inte om att mobilen kan få planet att störta – utan om att visa lite respekt för dem som försöker hålla kursen rak.

Ryssland – nytt resmål för världens nya rika

Trots kriget i Ukraina och västvärldens sanktionsmur blomstrar turismen i Ryssland. Men det är inte européer som stå till Moskvas lyxhotell.

Batteriet töms snabbare i luften

Det finns dessutom fler skäl att trycka på flygplansläget. När mobilen inte hittar någon mast, försöker den automatiskt koppla upp sig mot närmaste signal. På 10 000 meters höjd finns dock inga vanliga 4G- eller 5G-nät, så telefonen fortsätter att leta, och leta, och leta. Det är ungefär som att stå och ropa i en storm – energin tar slut snabbt. Resultatet: ett tomt batteri när du landar.

ANNONS
Piloten säger “prepare for landing” och din mobil svarar “searching for network”. (Foto: Pixabay)

Mobilnätet blir förvirrat utan flygplansläge

Om du låter mobilen vara påslagen utan flygplansläge kan den hoppa mellan flera mobilmaster samtidigt när planet rör sig snabbt över olika luftrum. Det skapar en kaskad av automatiska uppkopplingsförsök som nätoperatörerna måste hantera. Det kan låta obetydligt, men när hundratals passagerare gör samma sak blir det rejäl trafik i systemet.

Flygbolagen vill undvika räkningar från rymden

När flygplan flyger över hav eller ödemark kopplas vissa mobiler automatiskt upp via satellitnät. Det kan leda till oförklarligt höga roamingkostnader – något flera bolag vill undvika att hantera i efterhand. Därför är flygplansläget det säkra kortet.

Säkerhetsbältet är ingen rekommendation

I samma intervju passar Drake på att påminna om en annan klassiker: säkerhetsbälteslampan. När den tänds under flygningen är det inte ett vänligt förslag – det är en order.

Lampan tänds vid start, landning och när flyget kan drabbas av turbulens. Ändå ser piloterna gång på gång passagerare som försöker smita iväg till toaletten när planet hoppar i luften. Drake säger rakt ut: ”Då riskerar du att skada både dig själv och andra.”

Flygplansläge – sista bastionen av lugn

ANNONS

Och till sist: flygplansläget är kanske den sista platsen där man får vara ifred. Ingen Teams-ping, inga Slack-notiser, inga nyheter om regn i Stockholm. Bara stillhet, kaffe och en inplastad ostmacka.

Telefonen din beter sig som en desperat singel på Tinder – letar kontakt överallt. (Foto: Airbus)

Perfect Weekend Guide till flygplansläge

• Flygplansläge är inte för syns skull – slå på det så slipper piloten tinnitus.
• Din mobil drar batteri som en Teslataxi på tomgång om du inte stänger av sökningen efter nät.
• Säkerhetsbälteslampan betyder: sitt ner. Inte: ta en chansning.

Källor: Sky News, BBC Future, The Guardian Tech, Statista Mobile Data Reports.

Vill du läsa mer om restauranger och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så får du dubbla bonuspoäng – utan att spendera en krona extra och Farväl flygplansvin – hej mocktail!.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FlygFlygsäkerhetMobilPilot- och kabinpersonal
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS