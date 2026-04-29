2025 slog nytt rekord i värmeböljor och global uppvärmning och på Grönland försvann 139 ton is på grund av stigande temperaturer.
Ny rapport: 139 ton is smälte bort på Grönland
Det är EU:s vädertjänst som presenterar den skrämmande rapporten om klimatförändringarnas konsekvenser.
Årets rapport visar att glaciärerna fortsätter minska i alla regioner i Europa. Dock mest på Grönland där 139 ton is smälte bort under fjolåret.
”Alla våra studier pekar på att vi kommer att tappa mer massa på Grönlandsisen”, säger geologiprofessor Martin Jakobsson till SVT, som rapporterar om klimatrapporten för Europa.
Drabbar inte bara Grönland
Kontinenten, inklusive Sverige och andra nordeuropeiska länder, noterade det varmaste eller näst varmaste året hittills 2025.
Det satte avtryck både på land och till havs.
Värmerekorden avlöste varandra och i Turkiet var det 50 grader varmt. Aldrig tidigare har temperaturen varit så hög.
”Europa är den kontinent som värms upp snabbast och konsekvenserna är redan svåra”, säger Florian Pappenberger, generaldirektör för EU:s vädertjänst, som konstaterar att norra Skandinavien i juli förra året hade 21 dagar med temperaturer över 30 grader.
Ser inte ljust ut för ismassorna
Då inkluderar det norr om polcirkeln och extremvärmen uppges vara den längsta och svåraste som registrerats.
När det gäller de smältande ismassorna i norra Europa ”ser det inte ljust ut”, slår experter fast.
I korthet framgår det av rapporten att 2025 var ett av de torraste åren på flera decennier, att det var det varmaste året som uppmätts globalt, kantat av stormar och översvämningar men färre översvämningar och extrema skyfall än föregående år.
