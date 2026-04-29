Ny rapport: 139 ton is smälte bort på Grönland

”Alla våra studier pekar på att vi kommer att tappa mer massa på Grönlandsisen”, säger geologiprofessor Martin Jakobsson till SVT, som rapporterar om klimatrapporten för Europa.

Drabbar inte bara Grönland

Kontinenten, inklusive Sverige och andra nordeuropeiska länder, noterade det varmaste eller näst varmaste året hittills 2025.

Det satte avtryck både på land och till havs.

Värmerekorden avlöste varandra och i Turkiet var det 50 grader varmt. Aldrig tidigare har temperaturen varit så hög.

”Europa är den kontinent som värms upp snabbast och konsekvenserna är redan svåra”, säger Florian Pappenberger, generaldirektör för EU:s vädertjänst, som konstaterar att norra Skandinavien i juli förra året hade 21 dagar med temperaturer över 30 grader.