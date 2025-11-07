Fyra platser där hösten är som vackrast

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Quebec – Kanadas tysta svar på New England

”När New England blir för fullt av Teslor och latte, kör norrut.”

Det säger Josie Lapke från Bonjour Québec till BBC Travel, och hon har rätt. Samma sockerlönnar som färgar Vermont röda sträcker sig över gränsen till Kanada, men utan trängseln. I Parc d’environnement naturel de Sutton kan du sväva över bergssluttningarna i en långsam stollift – eller kasta dig ut i en zipline om du vill kombinera naturupplevelse med lätt ångest.

I Jacques-Cartier National Park utanför Quebec City möts stad och vildmark, och när du ätit din poutine kan du se färgerna spegla sig i floden.

Momijigari – för dig som gillar att jaga löv, men hatar att jaga likes.

Japan – momijigari, konsten att jaga röda löv

Japanerna gör som vanligt allt med stil. Här heter lövjakt momijigari – bokstavligen ”röda lövjakt” – och det är en högtid i nivå med sakura-blomningen.

Från mitten av oktober till början av december vandrar miljoner japaner genom brinnande dalar och tempelträdgårdar. De bästa platserna? Yoro Valley i Chiba, Tenryu-ji-templet i Kyoto och den vilda Daisetsuzan National Park på Hokkaido.

November är den magiska månaden, då hela landet ser ut som ett filmset från Studio Ghibli. Kombinera gärna din lövspaning med shinrin-yoku, skogsbad, eller besök Nagasaki Kunchi-festivalen som firat skörden sedan 1600-talet.

I Schwarzwald är det tillåtet att prata med träden – särskilt efter ett glas Riesling. (Foto: Canva)

Sydvästra Tyskland – där skogen är allt annat än svart

Trots namnet lyser Schwarzwald, Svarta skogen, upp i orange och guld på hösten. Kör B500 från Baden-Baden genom nationalparken och du förstår varför tyskarna myntade ordet waldeinsamkeit – skogslängtan.

”Det är något meditativt med att köra genom dimma, dricka Riesling och låtsas att man är Goethe”, säger Liv Boeing från Tysklands turistbyrå.

Vill du hellre sitta still? Åk till Moseldalen och se vinrankorna glöda över ett glas vitt. Tysk slow travel när den är som bäst.

Om naturen i Skottland hade ett soundtrack här, skulle det vara säckpipa i moll. (Foto: Canva)

Skotska högländerna – Europas bortglömda höstprakt

I Skottland har man whisky i glaset och rött i skogen. Från Cairngorms National Park till Perthshires berömda ”Big Tree Country” exploderar naturen i färg under oktober och november.

Hösten är låg säsong i landet där alla turister annars flockas till Edinburgh Fringe på sommaren – vilket gör det hela ännu bättre. Bo på ett före detta kloster som Highland Club, eller välj boutique-luxen på RocPool Reserve i Inverness. Och missa inte en båttur på Loch Lomond när morgondimman lättar.

Dimma, whisky och röda löv – tre anledningar att aldrig lämna Highlands. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Fyra platser där hösten är som vackrast

Bästa tiden: Mitten av oktober till början av november på norra halvklotet.

Mitten av oktober till början av november på norra halvklotet. Måste-packa: Stickad tröja, termos med kaffe och kamera med bra zoom.

Stickad tröja, termos med kaffe och kamera med bra zoom. Bonus: Tagga #leafpeeping och se hur hela världen verkar göra exakt samma sak – fast utan ditt filter.

Källa: BBC Travel, Bonjour Québec, Japan National Tourism Organization, German National Tourist Office, VisitScotland.

