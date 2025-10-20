Frukostfajten mellan Scandic och Stordalen hårdnar: "Det liknar Nord-Korea"

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Scandic: ”Vi ger gästerna valfrihet”

Scandics Norgechef Asle Prestegard försvarar beslutet. ”Jag har inte fått några negativa reaktioner. Våra gäster värdesätter valfrihet och vi vill att de ska kunna anpassa sin vistelse efter egna önskemål.”

Styrelseordförande Per G. Braathen – som själv aldrig äter frukost – menar att förändringen är helt naturlig. ”Det här är vägen framåt för mer individuell anpassning. Vi är marknadsledare, och konkurrenterna brukar följa efter.”

Han lägger till, med ett leende: ”Det blir dessutom svårare för snikätare att smyga in.”

Slutet för den nordiska buffén?

Frågan är om detta är början på slutet för den nordiska hotellfrukosten – den heliga buffé som i decennier fått både affärsresenärer och barnfamiljer att stappla ner till matsalen före nio.

Medan sydeuropéer nöjer sig med en croissant och espresso, är den nordiska hotellfrukosten ett socialt fenomen, en identitetssymbol och för många anledningen att boka hotell över huvud taget.

Men i jakten på lönsamhet blir även äggröran en kalkylerad kostnad. En gång åt vi våfflor tillsammans. Nu börjar dagen med att välja frukostplan.

Frukostkriget är igång – och vinnaren kan bli den med mest bacon på tallriken. (Foto: Gorm Kallestad/TT)

”Fler hotell kommer följa efter Scandic”

Kunder väljer det billigaste alternativet. Därför kommer Scandics frukostbeslut att fungera, menar jag, Perfect Weekendsredaktör Viggo Cavling.

”De får lite negativ publicitet nu, men det lägger sig. Sedan kommer andra att följa efter”, sa undertecknad till Expressen tidigare i år.

Jag konstaterade att bokade frukostar leder till mindre matsvinn – och jämför med reaktionerna när hotellen slutade med daglig städning.

”Det blev lite gnäll först, men nu har folk accepterat det.”

Scandic följer en internationell trend där hotellpriser bryts ner i komponenter – precis som flygbolagen.

”Alla vet att det kommer att tillkomma avgifter. De vill ha ett lågt pris för att synas högt i sökningen, sedan säljer de på tjänster efter hand.”

Undantaget blir upplevelsehotellen. ”Om du och din partner åker till ett boutiquehotell är frukosten självklart inkluderad. Där spelar prislappen mindre roll. Och den upplevelsen kan Scandic ändå inte sälja med sina hotell för affärsresenärer.”

