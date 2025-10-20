Det nordiska hotellkriget har fått en ny front: frukostbuffén.
Scandic har beslutat att sluta inkludera frukosten i rumspriset. Den som vill börja dagen med äggröra, juice och våfflor får nu betala mellan 125 och 225 kronor extra per person.
Frukostfajten mellan Scandic och Stordalen hårdnar: "Det liknar Nord-Korea"
Det nordiska hotellkriget har fått en ny front: frukostbuffén.
Mest läst i kategorin
Viggos dagbok vecka 42
Anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Högt och långt. Falskt och sant, nej, allt är förstås sant. Roligt och platt.Producerat i stunden utan mer tanke än att det ska ge en underhållande bild av livet på Stureplan och världen 2025.Dagboken publiceras nu för andra gången söndag den 19 oktober. Måndag …
Glöm Paris och Bali – här är platsen alla vill resa till 2026
Japans korallrev? Kanske Italiens Maldiverna? Bortom stränder och koraller väntar dock årets vinnare: en dold pärla bland bergen. Resenärer väljer bort storstäderna och söker sig allt oftare till naturen. Det visar en ny global rapport från Expedia, Hotels.com och Vrbo, som rankar de tio snabbast växande resmålen inför 2026. Hit ska du resa Sökningarna efter …
Budapest – staden där forinten fortfarande räcker till både spa och spritz
Budapest har seglat upp som svenskarnas nya weekendfavorit. Inte för att Viktor Orbán plötsligt börjat kännas som en mysfarbror, utan trots det. För i Ungerns huvudstad är det fortfarande billigt, vackert och lite lagom dekadent. En perfekt mix för oss som gillar att kombinera kultur med kalkon. Billigt, bubbligt och Budapest Enligt FOREX Shoppingindex 2025 …
Glöm Seoul – här är staden i Sydkorea som ger dig en perfekt helg
Busan är Sydkoreas charmiga lillasyster som hellre dricker soju på stranden än poserar i kostym. Här möts surfare, filmnördar och foodies bland pastellfärgade bergsbyar, heta badhus och nattmarknader som aldrig stänger. Tre dagar räcker för att förstå varför alla som åker hit vill flytta hit – eller i alla fall stanna lite längre. 1. Bläddra …
The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn
Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka – inte bara för gourmander utan också för fans med mobilkameran i högsta hugg. På Hart Bageri köar turister för att knåda samma deg som seriens Marcus, medan Nomas arv fortsätter att dra till sig kockar, influencers och nyfikna matpilgrimer på jakt efter …
Förändringen gäller hela kedjan och omfattar alla gäster utan företags- eller gruppavtal. För vanliga weekendresenärer innebär det att det som länge setts som själva symbolen för hotelllyx nu blivit ett tillval – ungefär som sen utcheckning eller bättre utsikt.
Läs även: Frukostchock på Scandic – nu blir din hotellnatt dyrare
”En tuff hantering av gästerna”
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Hos konkurrenten Strawberry är tonen allt annat än diplomatisk.
”Detta är inte aktuellt för oss. Jag tycker det är en tuff hantering av gästerna, särskilt på platser där de inte har något reellt alternativ till att äta på hotellet”, säger Strawberrys vd Torgeir Silseth till Dagens Næringsliv.
Och han spetsar till det ytterligare: ”Att säga att ingen har reagerat på beslutet låter som något myndigheterna i Nord-Korea skulle kunna säga.”
Hos Strawberry – som driver Clarion, Quality och Comfort-hotellen – kommer frukosten även fortsättningsvis att ingå i priset.
Senaste nytt
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Scandic: ”Vi ger gästerna valfrihet”
Scandics Norgechef Asle Prestegard försvarar beslutet. ”Jag har inte fått några negativa reaktioner. Våra gäster värdesätter valfrihet och vi vill att de ska kunna anpassa sin vistelse efter egna önskemål.”
Styrelseordförande Per G. Braathen – som själv aldrig äter frukost – menar att förändringen är helt naturlig. ”Det här är vägen framåt för mer individuell anpassning. Vi är marknadsledare, och konkurrenterna brukar följa efter.”
Han lägger till, med ett leende: ”Det blir dessutom svårare för snikätare att smyga in.”
Läs även: Viggos topplista: Stockholms fem bästa hotell för barnfamiljer
Slutet för den nordiska buffén?
Frågan är om detta är början på slutet för den nordiska hotellfrukosten – den heliga buffé som i decennier fått både affärsresenärer och barnfamiljer att stappla ner till matsalen före nio.
Medan sydeuropéer nöjer sig med en croissant och espresso, är den nordiska hotellfrukosten ett socialt fenomen, en identitetssymbol och för många anledningen att boka hotell över huvud taget.
Men i jakten på lönsamhet blir även äggröran en kalkylerad kostnad. En gång åt vi våfflor tillsammans. Nu börjar dagen med att välja frukostplan.
”Fler hotell kommer följa efter Scandic”
Kunder väljer det billigaste alternativet. Därför kommer Scandics frukostbeslut att fungera, menar jag, Perfect Weekendsredaktör Viggo Cavling.
”De får lite negativ publicitet nu, men det lägger sig. Sedan kommer andra att följa efter”, sa undertecknad till Expressen tidigare i år.
Jag konstaterade att bokade frukostar leder till mindre matsvinn – och jämför med reaktionerna när hotellen slutade med daglig städning.
”Det blev lite gnäll först, men nu har folk accepterat det.”
Scandic följer en internationell trend där hotellpriser bryts ner i komponenter – precis som flygbolagen.
”Alla vet att det kommer att tillkomma avgifter. De vill ha ett lågt pris för att synas högt i sökningen, sedan säljer de på tjänster efter hand.”
Undantaget blir upplevelsehotellen. ”Om du och din partner åker till ett boutiquehotell är frukosten självklart inkluderad. Där spelar prislappen mindre roll. Och den upplevelsen kan Scandic ändå inte sälja med sina hotell för affärsresenärer.”
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Res billigt – men stanna inte här
Budapest lockar med billiga shoppinggator medan Portugal är ett dåligt val för den som vill bosätta sig permanent. Samtidigt får Norge kritik för sin elreform.? Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Det har handlat om tjänstepension, elreformer, billiga resor och övervärderade bostäder. Bland annat.? Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.? …
Ny forskning: Ät detta kvällssnack innan du somnar
En ny amerikansk studie visar att valet av kvällssnack kan påverka både din tarmflora och ditt immunförsvar. Personer som byter kvällstoasten mot ett grönare alternativ får mindre inflammation i kroppen – och sover dessutom bättre. Det gröna kvällssnackset som tagit världen med storm Det lilla gröna livsmedlet har seglat upp som en ny hälsotrend världen …
Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans
Få länder har möjlighet att utmana Kinas dominans vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Australien meddelar att man är redo att ge sig in i matchen. Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget …
Företag slår larm: Här är brottsligheten värst
Fyra av tio företag i Norrköping påverkas negativt av kriminalitet – dubbelt så många som i resten av landet. För byggföretaget XP Bygg har inbrott, identitetskapning och bedrägerier blivit en del av vardagen. 30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i …
Nu sågas Stegra: "Nästa Northvolt"
Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, enligt Financial Times som drar paralleller till Northvolt. Det svenska koldioxidsnåla stål som under namne Stegra, tidigare H2 Green Steel, är ett flaggskepp inom grönt stål, kämpar för att överleva ett växande finansieringsgap, skriver Financial Times som mäter gapet till drygt 16,5 miljarder …