Frukostfajten mellan Scandic och Stordalen hårdnar: "Det liknar Nord-Korea"

frukosten
”Nordkorea eller Norge?” undrar hotellgästen när frukosten plötsligt kostar 225 kronor. (Foto: Nybrogatan 38).
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Det nordiska hotellkriget har fått en ny front: frukostbuffén.
Scandic har beslutat att sluta inkludera frukosten i rumspriset. Den som vill börja dagen med äggröra, juice och våfflor får nu betala mellan 125 och 225 kronor extra per person.

Förändringen gäller hela kedjan och omfattar alla gäster utan företags- eller gruppavtal. För vanliga weekendresenärer innebär det att det som länge setts som själva symbolen för hotelllyx nu blivit ett tillval – ungefär som sen utcheckning eller bättre utsikt.

”En tuff hantering av gästerna”

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Hos konkurrenten Strawberry är tonen allt annat än diplomatisk.

”Detta är inte aktuellt för oss. Jag tycker det är en tuff hantering av gästerna, särskilt på platser där de inte har något reellt alternativ till att äta på hotellet”, säger Strawberrys vd Torgeir Silseth till Dagens Næringsliv.

Och han spetsar till det ytterligare: ”Att säga att ingen har reagerat på beslutet låter som något myndigheterna i Nord-Korea skulle kunna säga.”

Hos Strawberry – som driver Clarion, Quality och Comfort-hotellen – kommer frukosten även fortsättningsvis att ingå i priset.

Hotell som Scandic rekommenderas som köpvärd aktie
Scandics nya bufféstrategi: fri vilja, men inte fri frukost. (Foto: Alexandra Bengtsson)
Scandic: ”Vi ger gästerna valfrihet”

Scandics Norgechef Asle Prestegard försvarar beslutet. ”Jag har inte fått några negativa reaktioner. Våra gäster värdesätter valfrihet och vi vill att de ska kunna anpassa sin vistelse efter egna önskemål.”

Styrelseordförande Per G. Braathen – som själv aldrig äter frukost – menar att förändringen är helt naturlig. ”Det här är vägen framåt för mer individuell anpassning. Vi är marknadsledare, och konkurrenterna brukar följa efter.”

Han lägger till, med ett leende: ”Det blir dessutom svårare för snikätare att smyga in.”

Slutet för den nordiska buffén?

Frågan är om detta är början på slutet för den nordiska hotellfrukosten – den heliga buffé som i decennier fått både affärsresenärer och barnfamiljer att stappla ner till matsalen före nio.

Medan sydeuropéer nöjer sig med en croissant och espresso, är den nordiska hotellfrukosten ett socialt fenomen, en identitetssymbol och för många anledningen att boka hotell över huvud taget.

Men i jakten på lönsamhet blir även äggröran en kalkylerad kostnad. En gång åt vi våfflor tillsammans. Nu börjar dagen med att välja frukostplan.

frukost
Frukostkriget är igång – och vinnaren kan bli den med mest bacon på tallriken. (Foto: Gorm Kallestad/TT)
”Fler hotell kommer följa efter Scandic”

Kunder väljer det billigaste alternativet. Därför kommer Scandics frukostbeslut att fungera, menar jag, Perfect Weekendsredaktör Viggo Cavling.

”De får lite negativ publicitet nu, men det lägger sig. Sedan kommer andra att följa efter”, sa undertecknad till Expressen tidigare i år.

Jag konstaterade att bokade frukostar leder till mindre matsvinn – och jämför med reaktionerna när hotellen slutade med daglig städning.

”Det blev lite gnäll först, men nu har folk accepterat det.”

Scandic följer en internationell trend där hotellpriser bryts ner i komponenter – precis som flygbolagen.

”Alla vet att det kommer att tillkomma avgifter. De vill ha ett lågt pris för att synas högt i sökningen, sedan säljer de på tjänster efter hand.”

Undantaget blir upplevelsehotellen. ”Om du och din partner åker till ett boutiquehotell är frukosten självklart inkluderad. Där spelar prislappen mindre roll. Och den upplevelsen kan Scandic ändå inte sälja med sina hotell för affärsresenärer.”

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

