Fransman fann enorm diamant

Resor

Danskarna vallfärdar till svenska skidorter

I år kommer du få trängas med förvånansvärt många danskar på fjällsemestern. Våra sydliga grannar väller nämligen in som aldrig förr. Aldrig tidigare har så många danskar velat semestra i Sverige under skidsäsongen. Det skriver Stena Line och Skistar i ett pressmeddelande. Bara under årets första veckor har mängden sådana som reser med Stena Lines …