Skyhöga flygpriser följer ny trend

Att flyga utomlands har blivit en betydligt dyrare affär under de senaste åren.

Ny statistik från SCB visar att priserna för utrikesflyg har ökat med 11,5 procent jämfört med samma period förra året, och med drygt 43 procent jämfört med för två år sedan.

Rekordhöga flygpriser

Flygpriser är kända för att vara säsongsbetonade och visa stora variationer under året.

Utrikesflyg har exempelvis svängt flera gånger de senaste tolv månaderna. När man jämför samma period från olika år framträder dock ett stabilt mönster.

Men under första kvartalet 2024 var priserna på utlandsflyg rekordhöga.

“Vi har aldrig tidigare sett högre priser på utrikesflyg under första kvartalet än i år. De genomsnittliga priserna för perioden januari–mars i år var nästan 12 procent högre än under första kvartalet 2023, och 43 procent högre än under motsvarande period 2022”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.