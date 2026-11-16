Flygbolagen bygger fler lyxplatser – ekonomiklass krymper

British Airways gör hela övervåningen till business class

Club World-kabinen i en Airbus A380. Foto: British Airways

Konkurrenten British Airways har valt att bygga om sina tolv Airbus A380, världens största passagerarflygplan. Hela övre däck ska fyllas med business class-sviter. Antalet platser i business ökar från 97 till 106, vilket enligt bolaget blir världens största business class-kabin ombord på ett enskilt flygplan.

De nya kabinerna ingår i ett större investeringsprogram på sju miljarder pund. Förändringarna omfattar även första klass, premium economy och vanlig ekonomiklass. Enligt British Airways presentation får de ombyggda planen 12 platser i första klass, 106 i business, 84 i premium economy och 215 i ekonomi. Den första ombyggda A380 väntas tas i trafik under de kommande månaderna.

Satsningen är en del av flygbolagens växande konkurrens om kunder som vill ha mer än ett vanligt flygsäte.

Bränslekrisen stoppar inte lyxsatsningarna

Flygbolagens investeringar kommer mitt under en period av kraftigt stigande kostnader. Enligt Financial Times har flygbränslet nästan fördubblats i pris i spåren av kriget med Iran.

Flera bolag har redan höjt biljettpriserna, och Lufthansa har varnat för tvåsiffriga procentuella prishöjningar under nästa år.

British Airways vd Sean Doyle tror ändå att efterfrågan på de dyrare biljetterna kommer att hålla i sig. Han pekar på att affärsresenärer fortsätter flyga även när biljettpriserna stiger. För dem är ombyggnaden dessutom en investering som ska bära sig under lång tid. Beslutet fattades för två år sedan och kalkylen sträcker sig över 10–15 år, enligt Doyle.

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Även privatresenärer köper fler premiumbiljetter. Financial Times beskriver en flygmarknad där välbeställda kunder fortsätter lägga pengar på komfort, medan andra hushåll pressas av inflation och högre levnadskostnader.

SAS väljer business – Norwegian håller fast vid lågpris

Även SAS satsar på resenärer som är beredda att betala mer.

Den 1 oktober 2025 återinförde bolaget business class på internationella Europaflygningar. Här erbjuds bland annat bättre måltider, prioriterad service, tillgång till lounger och ett blockerat mittsäte. På långdistans finns redan separata kabiner för Economy, Premium och Business. SAS har också aviserat en utökning av långdistansnätet vintern 2026/2027, med ytterligare två Airbus A350 och fler avgångar till bland annat Nordamerika och Asien.

Någon motsvarande ombyggnad av långdistanskabinerna, där ekonomiklassplatser tas bort för att ge plats åt fler businessviter, har SAS däremot inte presenterat.

Norwegian håller fast vid en annan modell. Bolaget erbjuder olika biljettkategorier med varierande villkor för bagage, platsbokning och flexibilitet, men saknar separata kabiner för business class och premium economy. Den som betalar extra hos Norwegian köper därför främst tillägg och flexiblare villkor, inte lyx i business eller förstaklass längst fram i planet.

Vad händer med priset i ekonomiklass?

Virgin Atlantics beslut visar hur långt ett flygbolag kan gå för att prioritera premiumresenärerna. När 65 platser i ekonomi försvinner från ett flygplan blir utbudet av de billigare stolarna mindre på just den flygplanstypen. Om det leder till högre biljettpriser går ännu inte att avgöra. Priserna påverkas också av efterfrågan, konkurrensen på linjen och hur mycket kapacitet flygbolagen erbjuder totalt.

För resenärer som vill ha mer komfort utan att betala för business class växer däremot utbudet av premium economy. Skillnaderna mellan bolagens produkter är fortfarande stora, vilket vi nyligen visade i vår jämförelse av när premium economy är värt pengarna.

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