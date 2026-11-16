Flygbränslet har blivit betydligt dyrare och biljettpriserna väntas stiga. Ändå satsar flygbolagen på fler exklusiva säten. Hos Virgin Atlantic försvinner var tredje plats i ekonomiklass när kabinerna byggs om. British Airways gör plats för världens största business class-kabin.
Flygbolagen bygger fler lyxplatser – ekonomiklass krymper
Intresset för att flyga extra bekvämt ser ut att vara stort. Det ska bland annat bli lättare att få en plats i business class hos Virgin Atlantic. Betydligt svårare kan det bli att hitta en klassisk ekonomi-stol längre bak i planet.
När det brittiska flygbolaget bygger om sina Boeing 787 Dreamliner minskar antalet ekonomiplatser från 192 till 127. Hela 65 stolar försvinner, en minskning med nästan 34 procent.
Utrymmet ska i stället användas till större premiumkabiner, med fler platser i både business class och premium economy. Ombyggnaden börjar 2028 och ska vara färdig 2030, enligt Virgin Atlantics egna uppgifter.
Det är ett tydligt besked om vilka passagerare flygbolaget helst vill sälja sina biljetter till.
Fler sviter och färre billiga stolar
I de ombyggda Dreamliner-planen ökar antalet platser i Upper Class, Virgin Atlantics business class, från 31 till 44. Åtta av dem blir större sviter, så kallade Retreat Suites.
Premium economy växer ännu mer, från 35 till 56 platser. Totalt får flygplanet 34 fler premiumplatser, medan ekonomiklassen krymper med 65.
|Kabinklass
|Före
|Efter
|Business class
|31
|44
|Premium economy
|35
|56
|Ekonomiklass
|192
|127
|Totalt
|258
|227
Enligt Financial Times planerar Virgin Atlantic att öka antalet premiumplatser i flottan med 30 procent under de kommande fyra åren. Flygbolagets vd Corneel Koster beskriver efterfrågan på premiumresor som omättlig. Han är övertygad om att investeringen kommer att löna sig, trots de ekonomiska problem som pressar flygindustrin.
British Airways gör hela övervåningen till business class
Konkurrenten British Airways har valt att bygga om sina tolv Airbus A380, världens största passagerarflygplan. Hela övre däck ska fyllas med business class-sviter. Antalet platser i business ökar från 97 till 106, vilket enligt bolaget blir världens största business class-kabin ombord på ett enskilt flygplan.
De nya kabinerna ingår i ett större investeringsprogram på sju miljarder pund. Förändringarna omfattar även första klass, premium economy och vanlig ekonomiklass. Enligt British Airways presentation får de ombyggda planen 12 platser i första klass, 106 i business, 84 i premium economy och 215 i ekonomi. Den första ombyggda A380 väntas tas i trafik under de kommande månaderna.
Satsningen är en del av flygbolagens växande konkurrens om kunder som vill ha mer än ett vanligt flygsäte.
Bränslekrisen stoppar inte lyxsatsningarna
Flygbolagens investeringar kommer mitt under en period av kraftigt stigande kostnader. Enligt Financial Times har flygbränslet nästan fördubblats i pris i spåren av kriget med Iran.
Flera bolag har redan höjt biljettpriserna, och Lufthansa har varnat för tvåsiffriga procentuella prishöjningar under nästa år.
British Airways vd Sean Doyle tror ändå att efterfrågan på de dyrare biljetterna kommer att hålla i sig. Han pekar på att affärsresenärer fortsätter flyga även när biljettpriserna stiger. För dem är ombyggnaden dessutom en investering som ska bära sig under lång tid. Beslutet fattades för två år sedan och kalkylen sträcker sig över 10–15 år, enligt Doyle.
Även privatresenärer köper fler premiumbiljetter. Financial Times beskriver en flygmarknad där välbeställda kunder fortsätter lägga pengar på komfort, medan andra hushåll pressas av inflation och högre levnadskostnader.
SAS väljer business – Norwegian håller fast vid lågpris
Även SAS satsar på resenärer som är beredda att betala mer.
Den 1 oktober 2025 återinförde bolaget business class på internationella Europaflygningar. Här erbjuds bland annat bättre måltider, prioriterad service, tillgång till lounger och ett blockerat mittsäte. På långdistans finns redan separata kabiner för Economy, Premium och Business. SAS har också aviserat en utökning av långdistansnätet vintern 2026/2027, med ytterligare två Airbus A350 och fler avgångar till bland annat Nordamerika och Asien.
Någon motsvarande ombyggnad av långdistanskabinerna, där ekonomiklassplatser tas bort för att ge plats åt fler businessviter, har SAS däremot inte presenterat.
Norwegian håller fast vid en annan modell. Bolaget erbjuder olika biljettkategorier med varierande villkor för bagage, platsbokning och flexibilitet, men saknar separata kabiner för business class och premium economy. Den som betalar extra hos Norwegian köper därför främst tillägg och flexiblare villkor, inte lyx i business eller förstaklass längst fram i planet.
Vad händer med priset i ekonomiklass?
Virgin Atlantics beslut visar hur långt ett flygbolag kan gå för att prioritera premiumresenärerna. När 65 platser i ekonomi försvinner från ett flygplan blir utbudet av de billigare stolarna mindre på just den flygplanstypen. Om det leder till högre biljettpriser går ännu inte att avgöra. Priserna påverkas också av efterfrågan, konkurrensen på linjen och hur mycket kapacitet flygbolagen erbjuder totalt.
För resenärer som vill ha mer komfort utan att betala för business class växer däremot utbudet av premium economy. Skillnaderna mellan bolagens produkter är fortfarande stora, vilket vi nyligen visade i vår jämförelse av när premium economy är värt pengarna.
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