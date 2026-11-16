Många svenskar kommer att resa till Thailand kring jul. UD avråder från vissa delar av landet – och där gäller inte din reseförsäkring.
Thailand i jul – hit bör du inte åka
Tiotusentals svenskar kommer att resa till Thailand i jul.
För december 2025 låg siffran på 60 000 svenskar och för hela förra året var det 236 000 svenskar som besökte Thailand, enligt landets utrikesministerium.
Det gäller dock att hålla koll på var i Thailand du åker, om du fortfarande vill att reseförsäkringen ska gälla.
UD avråder från vissa delar
Utrikesdepartementet, UD, avråder fortfarande från resor till vissa delar av landet, bland annat efter de väpnade konflikterna mellan Thailand och Kambodja, enligt Nyheter24.
Avrådan gäller sedan i somras och tills vidare.
”Utrikesdepartementet avråder från alla resor inom ett avstånd av 20 kilometer från gränsen till Kambodja (öarna i provinsen Trat, exempelvis Koh Chang, Koh Kood och Koh Mak, ligger utanför detta avrådansområde)”, står det på Sveriges ambassad i Bangkoks hemsida.
”Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla”, fyra provinser i södra Thailand, nära gränsen till Malaysia, står det vidare.
I södra Thailand handlar avrådan om väpnade grupper som kämpar för ökat självstyre i de fyra muslimskt dominerade provinserna. Det har skett många attentat och riktade våldsdåd i området.
Försäkringen gäller inte
Så åk gärna till Thailand i vinter, men tänk på att försäkringen alltså inte kommer att gälla om du reser runt på olika håll i landet och inte har koll på var skyddet gäller och inte gäller.
Att åka till exempelvis Bangkok och Phuket är inga problem, utan det är när du närmar dig Kambodja och Malaysia som det blir mer riskabelt om någonting skulle ske.
”Om Utrikesdepartementet avråder från resor till ett land eller en region gäller inte reseskyddet i din hemförsäkring”, säger Gabriella Hallberg, jurist och specialist på reseförsäkringar vid Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Därför är det extra viktigt att kolla exakt vad som gäller hos försäkringsbolagen innan man åker till länder eller platser som UD avråder från att resa till.
Befinner du dig redan på plats när UD utfärdar en ny avrådan? Försäkringen kan då fortsätta att gälla under en begränsad period, beroende på bolagets villkor.
Thailand har ändrat sina inreseregler många gånger under och efter covid, men nu i höst gäller att svenska medborgare som reser utan visum får stanna i landet i 30 dagar.
Kan bli dyrt utan försäkring
Tänker du åka till Thailand utan reseförsäkring går det givetvis också bra, men det kan bli en dyr historia.
”Det finns utmärkta privata sjukhus i Thailand, men de kan vara dyra”, uppger svenska ambassaden i Bangkok vidare, som därmed uppmanar resenärer att ha alla papper i ordning innan man landar i Thailand.
”Det är mycket viktigt att teckna en reseförsäkring innan avresan.”
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