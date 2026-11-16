Thailand i jul – hit bör du inte åka

Det gäller dock att hålla koll på var i Thailand du åker, om du fortfarande vill att reseförsäkringen ska gälla.

UD avråder från vissa delar

Utrikesdepartementet, UD, avråder fortfarande från resor till vissa delar av landet, bland annat efter de väpnade konflikterna mellan Thailand och Kambodja, enligt Nyheter24.

Avrådan gäller sedan i somras och tills vidare.

”Utrikesdepartementet avråder från alla resor inom ett avstånd av 20 kilometer från gränsen till Kambodja (öarna i provinsen Trat, exempelvis Koh Chang, Koh Kood och Koh Mak, ligger utanför detta avrådansområde)”, står det på Sveriges ambassad i Bangkoks hemsida.

”Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla”, fyra provinser i södra Thailand, nära gränsen till Malaysia, står det vidare.

I södra Thailand handlar avrådan om väpnade grupper som kämpar för ökat självstyre i de fyra muslimskt dominerade provinserna. Det har skett många attentat och riktade våldsdåd i området.