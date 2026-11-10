En förstaklassbiljett kan kosta en mindre förmögenhet, men priset avslöjar inte alltid vad du får. Flygbolagens mest exklusiva kabiner finns ofta bara på ett fåtal avgångar, och skillnaden mellan två biljetter i samma klass kan vara enorm. Vi har valt fem prisbelönta flygupplevelser där detaljerna avgör om resan blir värd pengarna.
Dubbelsäng, egen dusch och privata sviter – här är flygets nya lyxklass
Ett flygbolag erbjuder tre privata rum, ett annat har byggt en förstaklassvit med fem fönster. Hos ett tredje går det att boka en dubbelsäng i business class. I Robb Reports Airline Awards 2026 har 13 vinnare utsetts i olika kategorier, från förstaklasskabiner till mat och service ombord.
Det är en marknad där flygbolagen investerar stora pengar i att göra premiumbiljetterna mer attraktiva. Första klass har fått ett uppsving efter pandemin, och konkurrensen handlar numera lika mycket om avskildhet och sömn som om champagne och exklusiva måltider.
Här är fem av årets pristagare och vad som faktiskt skiljer dem åt.
1. Etihad Airways – tre rum och egen dusch
Hos Etihad Airways går det att stänga dörren till ett vardagsrum, lägga sig i en separat dubbelsäng och ta en dusch före landning. Allt finns i The Residence, en privat svit på övre däck i flygbolagets Airbus A380.
Sviten är omkring 11,6 kvadratmeter stor och rymmer upp till två personer. Vardagsrummet har en tvåsitssoffa, sovrummet en riktig dubbelsäng och badrummet en dusch som bara används av svitens gäster. Mat serveras efter önskemål, och till upplevelsen hör även särskild service på marken i Abu Dhabi.
The Residence fick Robb Reports pris för bästa sviter 2026. Det är en av reguljärflygets mest spektakulära produkter, även om kabinens inredning inte är lika ny som hos vissa konkurrenter.
Det går inte att boka den på vilken Etihad-flygning som helst. Enligt flygbolagets egen information finns The Residence bara på utvalda A380-avgångar, bland annat mellan Abu Dhabi och London, Paris, Singapore, Toronto och Tokyo.
En viktig detalj är bokningen: The Residence säljs som en uppgradering från första klass. Resenären behöver därför undersöka både priset för förstaklassbiljetten och vad den privata trerumssviten kostar att lägga till.
2. Air France – fem fönster och en två meter lång säng
Air France har valt en mer avskalad väg till lyxen. I nya La Première finns bara fyra sviter per flygplan, och varje passagerare disponerar nästan 3,5 kvadratmeter. Det som gör kabinen ovanlig är utformningen. Här finns både en fåtölj och en separat schäslong som förvandlas till en två meter lång säng. Sviterna vid fönstren sträcker sig över fem flygplansfönster, och när det är dags att sova dras tjocka draperier för.
Materialen är valda med omsorg: Läder, ull och specialtillverkade textilier i en dämpad färgskala. I stället för att fylla utrymmet med skåp och hyllor har Air France placerat förvaringen nära golvet för att ge kabinen en luftigare känsla.
La Première utsågs till bästa första klass i Robb Reports genomgång. Men en stor del av upplevelsen börjar redan på Paris Charles de Gaulle, där passagerarna får personlig assistans och tillgång till en särskild lounge med gastronomi och spa.
Den nya kabinen introducerades 2025 och finns på utvalda Boeing 777-300ER. Enligt Air Frances produktbeskrivning omfattar servicen även privata transferlösningar på flygplatsen och möjlighet att vänta i en egen svit på marken.
För svenska resenärer kan Paris vara en praktisk utgångspunkt. Det gäller bara att kontrollera att den aktuella långflygningen verkligen har den nya La Première-kabinen.
3. Qatar Airways – dubbelsäng i business class
En dubbelsäng bakom stängda dörrar brukar förknippas med första klass. Qatar Airways erbjuder den möjligheten redan i business class, åtminstone på vissa platser i bolagets Qsuite.
Sviterna har skjutdörrar, helt plana sängar och en flexibel utformning. Reser två personer tillsammans kan vissa mittensäten göras om till en gemensam sovplats. För ett sällskap på fyra går det dessutom att öppna upp mellan sätena och skapa ett gemensamt utrymme.
Det är en av anledningarna till att Qsuite fått så stor uppmärksamhet. Kabinen kombinerar avskildhet med möjligheten att resa tillsammans, utan att passagerarna behöver köpa förstaklassbiljetter.
Robb Report utsåg Qatar Airways till bästa business class 2026. I sviterna finns bland annat stora skärmar, bäddservice och möjlighet att beställa måltider vid den tidpunkt som passar bäst.
Men här finns en viktig bokningsdetalj. Alla Qatar Airways-flygningar i business class har inte Qsuite, och alla Qsuite-platser går inte att kombinera till en dubbelsäng. Den som reser som par behöver därför kontrollera både flygplanets kabin och vilka mittensäten som finns lediga.
4. Emirates – virtuella fönster och sex privata sviter
Vad gör man med ett förstaklassäte mitt i ett flygplan, där det inte finns några fönster? Emirates har löst problemet med kameror som visar utsikten utanför planet på virtuella fönsterskärmar. Tekniken finns i bolagets särskilt utrustade Boeing 777-plan, där första klass består av sex privata sviter. Dörrarna går från golv till tak, och passagerarna kan själva reglera belysning och temperatur.
Inredningen har inspirerats av Mercedes-Benz S-klass, med lädersäten, diskreta reglage och en stol som kan ställas i ett särskilt viloläge. Måltiderna serveras efter passagerarens önskemål.
Emirates fick Robb Reports pris för bästa internationella flygbolag 2026. Det är ett bredare pris än utmärkelserna för enskilda kabiner, men de privata Boeing 777-sviterna är ett tydligt exempel på bolagets satsning på premiumresenärer.
Här gäller det dock att vara uppmärksam vid bokningen eftersom Emirates har flera olika förstaklassprodukter, och de virtuella fönstren finns inte på alla Boeing 777-plan. På Airbus A380 erbjuds i stället andra exklusiva detaljer, däribland en loungebar.
På Emirates svenska webbplats går det att se hur de sex sviterna är utformade. Flygbolaget påpekar också att kabinprodukten kan variera beroende på linje och flygplan.
5. Cathay Pacific – Michelinmat även längre bak i planet
Alla flygbolag tävlar inte om störst sovrum. Hos Cathay Pacific är det maten som fått juryns uppmärksamhet. Det Hongkongbaserade flygbolaget vann Robb Reports pris för bästa mat- och vinprogram 2026. I första klass och business class serveras rätter framtagna i samarbete med den Michelinbelönade restaurangen Duddell’s i Hongkong.
På menyn finns bland annat wokade räkor, stekt ris och kyckling med abalone. Det är rätter som hämtar sin inspiration från det kantonesiska köket snarare än från den mer traditionella internationella flygmenyn. Cathay Pacific har också utvecklat matkonceptet Hong Kong Flavours för premium economy och economy. Där kan resenärerna få rätter som rökt ankbröst med inlagda senapsblad och långkokt oxbringa.
Det gör bolagets utmärkelse särskilt intressant. En exklusiv förstaklassvit kan bara bokas av ett fåtal passagerare, medan ett ambitiöst matprogram kan märkas även längre bak i flygplanet.
Så bokar du rätt lyxkabin
Välj flygplan före avgångstid. Det räcker inte att söka efter första klass eller business class. Hos Emirates är det den särskilda Boeing 777-kabinen med sex sviter som har virtuella fönster, medan Etihads The Residence bara finns på A380. Kontrollera kabinbilder och säteskarta för just den avgång du tänker boka.
Boka rätt säten om ni reser tillsammans. Qatar Airways Qsuite har olika sittplatskombinationer. Vissa mittensäten kan bli en dubbelsäng, andra inte. En kontroll av säteskartan före betalning kan vara skillnaden mellan en gemensam sovplats och två separata sviter.
Jämför uppgraderingen med en ny biljett. Etihads The Residence är ett särskilt tydligt exempel. Eftersom produkten erbjuds som uppgradering från första klass behöver båda kostnaderna räknas in. Undersök också om uppgraderingen omfattar alla delar av resan eller bara en flygsträcka.
Räkna med servicen på marken. Air Frances La Première omfattar en exklusiv upplevelse på Paris Charles de Gaulle. Det är värt att undersöka vad som ingår i biljetten och vad som kostar extra. Flygbolaget har exempelvis erbjudit privata loungesviter som tillval från 800 euro, men aktuellt pris och tillgänglighet behöver kontrolleras vid bokning.
Undersök bonusresor sträcka för sträcka. Premiumplatser kan ibland finnas på en del av en längre resa även när hela rutten inte går att boka med poäng. Jämför därför de enskilda flygsträckorna, men kontrollera skatter, avgifter och eventuella tillägg innan du bestämmer dig. Flygbolagen kan också byta flygplan med kort varsel, vilket kan förändra den kabin du har bokat.
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