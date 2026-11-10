Dubbelsäng, egen dusch och privata sviter – här är flygets nya lyxklass

2. Air France – fem fönster och en två meter lång säng

Avskalad lyx med La Première hos Air France. Foto: Air France

Air France har valt en mer avskalad väg till lyxen. I nya La Première finns bara fyra sviter per flygplan, och varje passagerare disponerar nästan 3,5 kvadratmeter. Det som gör kabinen ovanlig är utformningen. Här finns både en fåtölj och en separat schäslong som förvandlas till en två meter lång säng. Sviterna vid fönstren sträcker sig över fem flygplansfönster, och när det är dags att sova dras tjocka draperier för.

Materialen är valda med omsorg: Läder, ull och specialtillverkade textilier i en dämpad färgskala. I stället för att fylla utrymmet med skåp och hyllor har Air France placerat förvaringen nära golvet för att ge kabinen en luftigare känsla.

La Première utsågs till bästa första klass i Robb Reports genomgång. Men en stor del av upplevelsen börjar redan på Paris Charles de Gaulle, där passagerarna får personlig assistans och tillgång till en särskild lounge med gastronomi och spa.

Den nya kabinen introducerades 2025 och finns på utvalda Boeing 777-300ER. Enligt Air Frances produktbeskrivning omfattar servicen även privata transferlösningar på flygplatsen och möjlighet att vänta i en egen svit på marken.

För svenska resenärer kan Paris vara en praktisk utgångspunkt. Det gäller bara att kontrollera att den aktuella långflygningen verkligen har den nya La Première-kabinen.

3. Qatar Airways – dubbelsäng i business class

Dubbelsäng och fine dining i Qsuite hos Qatar Airways. Foto: Qatar Airways

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En dubbelsäng bakom stängda dörrar brukar förknippas med första klass. Qatar Airways erbjuder den möjligheten redan i business class, åtminstone på vissa platser i bolagets Qsuite.

Sviterna har skjutdörrar, helt plana sängar och en flexibel utformning. Reser två personer tillsammans kan vissa mittensäten göras om till en gemensam sovplats. För ett sällskap på fyra går det dessutom att öppna upp mellan sätena och skapa ett gemensamt utrymme.

Det är en av anledningarna till att Qsuite fått så stor uppmärksamhet. Kabinen kombinerar avskildhet med möjligheten att resa tillsammans, utan att passagerarna behöver köpa förstaklassbiljetter.

Robb Report utsåg Qatar Airways till bästa business class 2026. I sviterna finns bland annat stora skärmar, bäddservice och möjlighet att beställa måltider vid den tidpunkt som passar bäst.

Men här finns en viktig bokningsdetalj. Alla Qatar Airways-flygningar i business class har inte Qsuite, och alla Qsuite-platser går inte att kombinera till en dubbelsäng. Den som reser som par behöver därför kontrollera både flygplanets kabin och vilka mittensäten som finns lediga.

4. Emirates – virtuella fönster och sex privata sviter

Res bekvämt i business med Emirates. Foto: Emirates

Vad gör man med ett förstaklassäte mitt i ett flygplan, där det inte finns några fönster? Emirates har löst problemet med kameror som visar utsikten utanför planet på virtuella fönsterskärmar. Tekniken finns i bolagets särskilt utrustade Boeing 777-plan, där första klass består av sex privata sviter. Dörrarna går från golv till tak, och passagerarna kan själva reglera belysning och temperatur.

Inredningen har inspirerats av Mercedes-Benz S-klass, med lädersäten, diskreta reglage och en stol som kan ställas i ett särskilt viloläge. Måltiderna serveras efter passagerarens önskemål.

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Emirates fick Robb Reports pris för bästa internationella flygbolag 2026. Det är ett bredare pris än utmärkelserna för enskilda kabiner, men de privata Boeing 777-sviterna är ett tydligt exempel på bolagets satsning på premiumresenärer.

Här gäller det dock att vara uppmärksam vid bokningen eftersom Emirates har flera olika förstaklassprodukter, och de virtuella fönstren finns inte på alla Boeing 777-plan. På Airbus A380 erbjuds i stället andra exklusiva detaljer, däribland en loungebar.

På Emirates svenska webbplats går det att se hur de sex sviterna är utformade. Flygbolaget påpekar också att kabinprodukten kan variera beroende på linje och flygplan.

5. Cathay Pacific – Michelinmat även längre bak i planet

Cathay toppar bekvämt resande med mat från den Michelinbelönade restaurangen Duddell’s i Hongkong. Foto: Cathay Pacific

Alla flygbolag tävlar inte om störst sovrum. Hos Cathay Pacific är det maten som fått juryns uppmärksamhet. Det Hongkongbaserade flygbolaget vann Robb Reports pris för bästa mat- och vinprogram 2026. I första klass och business class serveras rätter framtagna i samarbete med den Michelinbelönade restaurangen Duddell’s i Hongkong.

På menyn finns bland annat wokade räkor, stekt ris och kyckling med abalone. Det är rätter som hämtar sin inspiration från det kantonesiska köket snarare än från den mer traditionella internationella flygmenyn. Cathay Pacific har också utvecklat matkonceptet Hong Kong Flavours för premium economy och economy. Där kan resenärerna få rätter som rökt ankbröst med inlagda senapsblad och långkokt oxbringa.

Det gör bolagets utmärkelse särskilt intressant. En exklusiv förstaklassvit kan bara bokas av ett fåtal passagerare, medan ett ambitiöst matprogram kan märkas även längre bak i flygplanet.

Så bokar du rätt lyxkabin

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Välj flygplan före avgångstid. Det räcker inte att söka efter första klass eller business class. Hos Emirates är det den särskilda Boeing 777-kabinen med sex sviter som har virtuella fönster, medan Etihads The Residence bara finns på A380. Kontrollera kabinbilder och säteskarta för just den avgång du tänker boka.

Boka rätt säten om ni reser tillsammans. Qatar Airways Qsuite har olika sittplatskombinationer. Vissa mittensäten kan bli en dubbelsäng, andra inte. En kontroll av säteskartan före betalning kan vara skillnaden mellan en gemensam sovplats och två separata sviter.

Jämför uppgraderingen med en ny biljett. Etihads The Residence är ett särskilt tydligt exempel. Eftersom produkten erbjuds som uppgradering från första klass behöver båda kostnaderna räknas in. Undersök också om uppgraderingen omfattar alla delar av resan eller bara en flygsträcka.

Räkna med servicen på marken. Air Frances La Première omfattar en exklusiv upplevelse på Paris Charles de Gaulle. Det är värt att undersöka vad som ingår i biljetten och vad som kostar extra. Flygbolaget har exempelvis erbjudit privata loungesviter som tillval från 800 euro, men aktuellt pris och tillgänglighet behöver kontrolleras vid bokning.

Undersök bonusresor sträcka för sträcka. Premiumplatser kan ibland finnas på en del av en längre resa även när hela rutten inte går att boka med poäng. Jämför därför de enskilda flygsträckorna, men kontrollera skatter, avgifter och eventuella tillägg innan du bestämmer dig. Flygbolagen kan också byta flygplan med kort varsel, vilket kan förändra den kabin du har bokat.

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