Flygplanet landar på en parkeringsplats – utan flygplats

Inga traditionella flygplatser

Det nya flygplanet behöver därmed inte traditionella flygplatser med långa landningsbanor.

I stället skulle befintliga helikopterplattformar, mindre flygfält och särskilt anpassade parkeringsplatser kunna användas, enligt CNN Travel.

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Enligt Electras vd Marc Allen är flygtrafiken inte anpassad till kortare regionala resor.

Det vill han nu ändra på.

”Trots att flygbranschen är så stor löser den inte de svåraste problemen i vår vardag”, säger han via ett pressmeddelande.

”I dag skrev vi flyghistoria i centrala Manhattan genom att landa ett flygplan på en helikopterlandningsplats”, uppgav han i slutet av oktober.

Konceptet kallas för Direct Aviation, där resenärer ska kunna flyga direkt mellan mindre platser utan att behöva ta sig till stora flygplatser, och bolaget vill starta med kommersiella flygningar omkring 2030.

Bolaget vill starta kommersiella flygningar omkring 2030. (Foto: Electra)

Väntar på certifiering

Först måste dock regelverken komma i ordning, liksom vilka certifieringskrav som ska gälla för EL9, enligt Flying Magazine.

”Branschen som helhet har haft svårt med reglering och certifiering av dessa nya flygplan, och det är fortfarande det största hindret”, säger Aleksander Buczkowski, chef inom konsultföretaget PwC.

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Är det värt det?

Det handlar också om prislappen, om det är värt för bolagen att verkligen flyga passagerare, eftersom ett flygplan beräknas landa på runt 100 miljoner kronor.

Men planerna är som sagt att använda små ytor i stadsmiljöer, där flygplanen snabbt ska kunna förflytta sig över korta avstånd.

Hittills är intresset stort, då Electra uppger att bolaget har fått över 2 200 intresseanmälningar för flygplanet från fler än 60 kommersiella operatörer.

Hemligheten bakom Electras nya flygplan är en teknik som kallas blown lift, eller förstärkt lyftkraft. I stället för att enbart förlita sig på hastigheten genom luften använder flygplanet åtta elektriska propellrar som blåser luft över vingarna.

Ökar lyftkraften kraftigt

Luftströmmen passerar över vingarnas klaffar, vilket ökar lyftkraften kraftigt även när flygplanet rör sig långsamt. Därmed kan det lyfta och landa på betydligt kortare sträckor än vanliga passagerarflygplan.

EL9 ska kunna transportera nio passagerare drygt 60 mil och använda ungefär 40 procent mindre bränsle än jämförbara konventionella flygplan.

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Tester i vindtunnel har visat att EL9 kan uppnå en lyftkraftskoefficient på över 20, vilket enligt Marc Allen är ett häpnadsväckande resultat.

Det är upp till åtta gånger högre än vad de modernaste vingarna på stora kommersiella passagerarflygplan klarar av, enligt vd:n.

Till skillnad från så kallade eVTOL-flygplan kan EL9 inte starta och landa vertikalt som en helikopter.

Stiger rakt upp som en hiss

Men enligt Allen känns starten ändå som att åka hiss.

”Det är väldigt mjukt och flygplanet stiger nästan rakt upp”, säger han till CNN.

”Flygplanet accelererar och inom ungefär tre till fyra sekunder är du i luften. Du tittar dig omkring och tänker: Herregud, jag har precis kommit upp fem eller sex våningar.”

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