Ryanairs nya regel: En missad timme kan göra flygresan tusenlappar dyrare

Missat flyg kan kosta över tusen kronor

Att komma för sent till incheckningen kan innebära att biljetten går förlorad utan återbetalning. Resenären kan då behöva köpa en ny biljett, ibland till ett betydligt högre pris än den ursprungliga.

Men Ryanair har också en särskild avgift för missad avgång.

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Enligt flygbolagets prislista och transportvillkor kostar det 100 euro, motsvarande ungefär 1 100 kronor, att använda möjligheten att flyttas till nästa tillgängliga flyg. Den gäller under ett begränsat tidsfönster: Från mindre än en timme före avgång till högst en timme efter avgång. Avgiften tas ut per passagerare och enkelresa.

Det är ingen garanti för att det finns plats på ett senare flyg. Möjligheten förutsätter att villkoren är uppfyllda och att en lämplig avgång finns tillgänglig.

Den som inte har checkat in digitalt i tid kan dessutom behöva betala en separat flygplatsavgift på normalt 55 euro, cirka 600 kronor, med det är sedan gammalt.

Ryanairs minuter är värda pengar

Flygbolaget beskriver förändringen som en förbättring för passagerarna. När väskorna lämnas tidigare ska resenärerna få mer tid att passera säkerhetskontrollen och hinna fram till gaten, särskilt under perioder med långa köer.

Men det är också lätt att se hur förändringen passar in i Ryanairs verksamhet.

Korta vändtider på marken är en viktig del av lågprisflygets ekonomi. Flygplan som snabbt kan lastas om och lyfta igen hinner genomföra fler avgångar, vilket hjälper bolagen att hålla nere kostnaden per passagerare.

Redan i april, när Ryanair först presenterade den nya regeln, meddelade bolaget att det också satsade på fler självbetjäningsautomater för bagage. Målet var att sådana skulle finnas på över 95 procent av flygplatserna i nätverket före oktober.

Den tidigare stängningen ger mer tid för bagagehanteringen och större marginaler inför avgång. För resenären går utvecklingen åt andra hållet: Möjligheten att komma sent till flygplatsen har krympt med 20 minuter.

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Handbagaget påverkas inte

Resenärer som bara har handbagage behöver inte besöka bagageinlämningen och omfattas därför inte av den nya 60-minutersgränsen för väskor. Däremot gäller fortfarande kravet på digital incheckning och att vara vid gaten i tid.

Ryanairs bagageinlämning öppnar enligt bolagets regler senast två timmar före planerad avgång, om inget annat meddelats. Vid ett flyg klockan sex på morgonen kan det betyda att resväskan måste lämnas någon gång mellan fyra och fem.

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