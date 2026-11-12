Smarta knepet på långflyget: Då är premium economy värt varenda krona

Samma stol som i ekonomi – trots dyrare biljett

Här kommer en detalj som lätt försvinner i flygbolagens marknadsföring.

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På SAS kortare flygningar inom Skandinavien används enligt bolagets beskrivning av reseklasserna samma säten i Premium som i Economy. Passageraren kan få andra förmåner, men själva sittplatsen är inte större. Den extra komfort som lockar på långflyget finns helt enkelt inte i samma form.

Det är värt att känna till innan man betalar för en uppgradering på en kortare sträcka. En dyrare biljett kan fortfarande vara attraktiv om den ger bättre flexibilitet, prioriterad service eller andra förmåner, men den köper inte nödvändigtvis större utrymme för benen.

Även på långdistans kan sätena skilja sig mellan olika flygplanstyper. Därför säger biljettklassens namn mindre än man kanske tror om hur resan faktiskt kommer att upplevas.

British Airways satsar på bekvämare långflyg

I kategorin World Traveller Plus får passagerarna en bättre måltidsservering, kudde, filt och ett resekit. Foto: British Airways

Hos British Airways heter mellanklassen World Traveller Plus. Här är premium economy en tydligt avskild kabin på långdistansflygningarna, med bredare stolar, större lutning och mer benutrymme. Passagerarna får också bättre måltidsservering, kudde, filt och ett resekit. På de flesta linjer ingår två incheckade väskor, även om bagagereglerna varierar mellan destinationer och biljettvillkor.

Enligt British Airways är tanken att erbjuda en bekvämare resa utan att gå hela vägen till business class.

För en långsemester kan det extra bagaget ha ett konkret värde. På en nattflygning är det däremot sätesbredden, benutrymmet och möjligheten att luta sig tillbaka som avgör hur många timmars vila passageraren får.

Skillnaden mot business är fortfarande påtaglig. Där väntar på många långdistansflygningar en stol som kan fällas till sängläge, medan premium economy erbjuder en rymligare version av det vanliga flygsätet.

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Lyxen längst fram har blivit ännu dyrare

Flygbolagen har under senare år investerat stora summor i sina exklusivaste kabiner. Privata sviter, skjutdörrar och separata sovutrymmen har blivit en del av konkurrensen om de mest betalningsvilliga resenärerna.

I flygets nya lyxklass med dubbelsängar och privata sviter märks hur långt utvecklingen har gått. Premium economy erbjuder en betydligt enklare upplevelse, men också en annan prisnivå. Det handlar om att kunna sträcka ut benen, slippa sitta lika tätt och kanske få några timmars bättre sömn på vägen över Atlanten.

För vissa är det fullt tillräckligt. Andra betalar gärna mer för möjligheten att ligga ned och sova på en lång flygresa, särskilt inför en arbetsdag direkt efter landningen.

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När är uppgraderingen värd pengarna?

En premiumbiljett kan kosta måttligt mer än ekonomi på en avgång och avsevärt mer på nästa. Prisskillnaderna styrs av efterfrågan, säsong, destination och hur många platser som finns kvar. Därför är det svårt att säga exakt när premium economy är prisvärd. Själva jämförelsen måste göras på samma flygning, med samma bagagebehov och likvärdiga biljettvillkor.

En billig ekonomiklassbiljett utan incheckat bagage kan snabbt bli dyrare när tilläggen räknas in. Om premiumbiljetten redan omfattar bagage, måltider och andra förmåner krymper den verkliga prisskillnaden.

Det är bra att titta på kabinlayouten innan man bokar. Första raden i premiumkabinen kan ha en annan typ av benstöd än övriga platser, och vissa säten ligger nära toaletter eller köksutrymmen där det blir mer rörelse under natten.

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På en tvåtimmarsflygning märks kanske skillnaden knappt. Under en natt över Atlanten kan några extra centimeter avgöra om man kliver av planet någorlunda utvilad eller med stel nacke och en hopskrynklad kudde i handen.

Nästa steg: En hel rad att sova på

Relax Row – lite som business class light, men ryggraden märker knappt skillnaden. Foto: Pressbild/United

Flygbolagen fortsätter att leta efter nya sätt att sälja komfort mellan ekonomi och business.

United Airlines har presenterat Relax Row, ett koncept som planeras introduceras 2027. Där ska passagerare kunna boka flera säten som tillsammans bildar en enklare liggplats. Lösningen skiljer sig från premium economy, där den större stolen står i centrum. Med Relax Row är det i stället utrymmet över flera säten som ska ge möjlighet att vila.

Konceptet är ännu inte i drift, men visar hur flygbolagen experimenterar med nya alternativ för resenärer som vill sova bättre utan att betala för en fullständig business class-biljett.

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