Här är Europas billigaste julmarknader 2026 – bästa tipsen för svenskar

Varm julmarknad

I Barcelona kan du dock förvänta dig relativt varma temperaturer och ingen snö, vilket kanske tar bort en del av julstämningen.

På femte plats hamnar en annan polsk stad Kraków – där priset per natt hamnar på drygt 1 600 kronor.

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Längst ner på listans tionde plats ligger Lissabon i Portugal – med runt 1 800 kronor.

För svenska resenärer framstår Polen som ett särskilt intressant alternativ.

I Warszawa kan besökarna kombinera julmarknader med restauranger, historiska sevärdheter och shopping. Gamla staden fylls av julbelysning och marknadsstånd, medan stadens moderna centrum erbjuder ett stort utbud av hotell.

Klassisk polsk julstämning

Ännu mer klassisk julstämning väntar i Kraków.

På det stora medeltida torget Rynek Główny samlas försäljare av hantverk, juldekorationer och polska specialiteter. Här kan besökarna smaka pierogi, grillad oscypek – en traditionell rökt fårost – och värmande kryddat vin.

Kraków har dessutom en av Europas bäst bevarade historiska stadskärnor, vilket gör staden till ett attraktivt resmål även utanför julmarknaden.

Baltikum lockar svenskar

Även Baltikum är intressant för svenskar, dels för att det ligger nära och julmarknaderna kostar inte skjortan. Rigas julmarknad på Domkyrkotorget lockar med lettiskt hantverk, traditionella maträtter och julmusik. Du kan äta lettiska specialiteter som grå ärtor med fläsk, rökta charkuterier, surkål och pirāgi (fyllda piroger) samt sötsaker som lokala pepparkakor och rostade mandlar, enligt Latvia Travel.

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Riga i Lettland är också känt för sina julmarknader, som inte kostar skjortan.

Även norra Tyskland, som Hamburg, ligger inom räckhåll för svenska resenärer. Staden drar igång med sina julmarknader i slutet av november för att sedan ha dem fram till jul. Staden fylls av ljus, julpynt, hantverk och doften av brända mandlar och glühwein.

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