Resenärer rasar mot flygbolagen – fler anmälningar i Sverige

Klagomålen mer än fördubblades

Samtidigt visar statistik från Allmänna reklamationsnämnden, ARN, att antalet svenska reseärenden ökade med hela 119 procent under första halvåret 2026 jämfört med samma period året innan.

Totalt kom 2 340 anmälningar in, jämfört med 1 069 under första halvåret 2025.

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Statistiken gäller samtliga reseärenden och inte enbart flygbolag.

Lönar sig att klaga

Att anmäla kan löna sig, visar det sig vidare, eftersom konsumenterna fick helt eller delvis rätt i 43 procent av de reseärenden som ARN prövade under det första halvåret i år.

Du kan förutom pengar ha rätt till ersättning för hotell, mat och andra nödvändiga utgifter, enligt Konsumentverket.

När förseningen sträcker sig över tre timmar kan det bli aktuellt för flygbolaget att betala ut pengar, såvida det inte kan bevisa att förseningen berodde på extraordinära omständigheter.

Kan få ut tusentals kronor

Vid kraftigt försenade eller inställda flyg kan resenärer i vissa fall få mellan runt 2 700 och 6 500 kronor, beroende på flygsträckan.

Det går bra att vända sig till flygbolag som SAS på egen hand, och om de inte svarar bör du kontakta ARN.

ARN beslut är inte juridiskt bindande, men enligt myndighetens statistik följde resebolagen 75 procent av rekommendationerna under 2025.

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SAS är även på hal is i grannlandet Norge, och där ser resenärer också rött när det gäller flygbolaget Norwegian.

Politiskt het fråga

Det har gått så långt med klagomålen att konsumentorganisationen Forbrukerrådet nu kräver att en ansvarig minister ingriper, enligt norska Dagens Næringsliv.

Ett exempel var att två Norwegian-resenärer blev strandsatta på norska Svalbard i två dagar efter att deras flyg ställts in på grund av dåligt väder.

De krävde ersättning för mat och dryck motsvarande cirka 6 700 norska kronor. Norwegian ansåg dock att utgifterna var för höga, bland annat eftersom kvittona omfattade dyra restaurangmåltider.

I det fallet fick resenärerna nöja sig med en utbetalning på 2 000 norska kronor, sedan den norska klagonämnden beslutat i ärendet, enligt Svalbard Wire.

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