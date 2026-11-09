En skidsemester i Europa kan kosta sju gånger mer på en ort än på en annan. Det visar en ny undersökning av 265 skidorter. På den allra billigaste kostar både boende och liftkort mindre än ett dagskort i Åre.
Europas billigaste skidort – kostar 445 kronor om dagen
Prisskillnaderna mellan Europas skidorter är stora. På den billigaste destinationen kostar en dags skidåkning inklusive boende motsvarande omkring 450 kronor. På den dyraste får du betala över 3 000 kronor för samma sak.
Det visar en ny undersökning från semesterbostadssajten Holidu, som har jämfört 265 europeiska skidorter inför vintersäsongen 2026/2027.
Undersökningen, som Euronews tagit del av, bygger på priser för boende och endagsliftkort under en vecka i december och en vecka i mars. Kostnaderna för de båda perioderna har sedan slagits samman till ett genomsnittligt dagspris per person.
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Här åker du billigast i Europa
Billigast av alla är Roubion les Buisses i södra Frankrike, ungefär en timmes resa från Nice.
Här kostar boende och liftkort i genomsnitt 40,50 euro, motsvarande omkring 445 kronor per person och dag.
Ett dagskort kostar 20 euro medan boendet ligger på mellan 15 och 26 euro per person och natt beroende på säsong.
På andra plats kommer franska Réallon, där boende och liftkort kostar i genomsnitt 42,95 euro om dagen. Trea är Gresse en Vercors med 49 euro.
Spanska Sierra de Béjar är den enda skidorten utanför Frankrike som tar sig in på tio-i-topp-listan, med ett genomsnittspris på 53 euro per dag.
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I Åre kostar bara liftkortet mer
Hur står sig då de svenska fjällen?
Enligt en prisjämförelse från Visit Fjällen kostar ett dagskort i Åre 787 kronor under högsäsong vintern 2026/2027.
I Sälen ligger motsvarande pris på 674 kronor och i Vemdalen på 679 kronor.
På samtliga tre orter kostar alltså liftkortet mer än det genomsnittliga dagspriset för både boende och liftkort i Roubion les Buisses.
Till liftkortet kommer kostnaden för boende. Enligt en kartläggning från Stuga.se ligger medianpriset för en stuga i Åre på omkring 13 500 kronor under en toppvecka.
Motsvarande pris är 11 000 kronor i Sälen och 13 000 kronor i Vemdalen.
Här kostar skidsemestern över 3 000 kronor om dagen
Dyrast i Holidus undersökning är schweiziska Zermatt, där boende och liftkort i genomsnitt kostar 303,86 euro per person och dag, drygt 3 300 kronor.
Det är omkring 7,5 gånger så mycket som i Roubion les Buisses.
Zermatt har klättrat tre placeringar jämfört med förra årets undersökning och tagit över förstaplatsen från österrikiska Obergurgl-Hochgurgl.
På andra plats kommer italienska Cortina d’Ampezzo, som stod värd för delar av vinter-OS tidigare i år. Här ligger genomsnittspriset på 290,50 euro per dag.
Även trean ligger i Italien. I Gitschberg Jochtal kostar boende och liftkort 271,50 euro.
För en veckas skidsemester i Zermatt motsvarar det genomsnittliga dagspriset drygt 2 100 euro per person. I Roubion les Buisses landar motsvarande belopp på knappt 284 euro.
Resor till och från skidorten, mat och skidutrustning ingår dock inte i Holidus beräkningar.
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