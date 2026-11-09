Europas billigaste skidort – kostar 445 kronor om dagen

Det visar en ny undersökning från semesterbostadssajten Holidu, som har jämfört 265 europeiska skidorter inför vintersäsongen 2026/2027.

Undersökningen, som Euronews tagit del av, bygger på priser för boende och endagsliftkort under en vecka i december och en vecka i mars. Kostnaderna för de båda perioderna har sedan slagits samman till ett genomsnittligt dagspris per person.

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Här åker du billigast i Europa

Billigast av alla är Roubion les Buisses i södra Frankrike, ungefär en timmes resa från Nice.

Här kostar boende och liftkort i genomsnitt 40,50 euro, motsvarande omkring 445 kronor per person och dag.

Ett dagskort kostar 20 euro medan boendet ligger på mellan 15 och 26 euro per person och natt beroende på säsong.

På andra plats kommer franska Réallon, där boende och liftkort kostar i genomsnitt 42,95 euro om dagen. Trea är Gresse en Vercors med 49 euro.

Spanska Sierra de Béjar är den enda skidorten utanför Frankrike som tar sig in på tio-i-topp-listan, med ett genomsnittspris på 53 euro per dag.

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