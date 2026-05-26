Flygresorna blir dyrare. Men för den som ändå vill komma iväg på en weekend i Europa finns det fortfarande städer där semesterkassan räcker långt. Likaså finns där städer som den budgetmedvetna gör bäst i att undvika.
1 500 kronor för en weekend – här är Europas billigaste resmål
Det är 13 procent dyrare med europeiska flygbiljetter jämfört med för ett år sedan, konstaterade PS häromdagen. Tråkiga nyheter för ressugna svenskar.
Saken blir inte bättre av att kriget mellan USA, Israel och Iran, i förlängningen, har pressat upp priserna på biljetterna ytterligare.
Och det finns, tyvärr, inte särskilt mycket att göra åt de dyrare flygbiljetterna. Vad man däremot kan påverka är priserna på plats.
En ny lista visar nu var europeiska resenärer får mest för pengarna.
1 500 per person
Det är brittiska Post Office Travel Money som i sin årliga City Costs Barometer har jämfört 50 europeiska städer inför 2026.
I undersökningen har man räknat på 12 vanliga turistutgifter för två personer. Det handlar bland annat om kaffe, öl, vin, en trerättersmiddag med husets vin, kollektivtrafik, sevärdheter, museum och två nätter på trestjärnigt hotell.
Längst räcker pengarna i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina.
Staden utses för första gången till Europas mest prisvärda citybreak. En weekend i Sarajevo kostar totalt 287 euro, motsvarande 3 100 kronor. Utslaget per person motsvarar det omkring 1 550 kronor.
Östeuropa dominerar
Sarajevo är inte ensam östeuropeisk stad i toppen. Tvärtom dominerar regionen listan över Europas billigaste weekendstäder.
Efter Sarajevo följer Bukarest i Rumänien, Tirana i Albanien, Belgrad i Serbien och Trenčín i Slovakien.
PS har redan tidigare konstaterat att Tirana är Europas billigaste storstad. Där är en dag på stan cirka 50 procent billigare än i Stockholm.
Vinnaren Sarajevo är dock särskilt prisvärd tack vare billigare boende, låga kostnader för kollektivtrafik och prisvärda sevärdheter. Staden är ett bra val för den som vill ha kultur, historia och mat utan höga priser.
Billigaste städerna i Europa
Så här ser topp tio-listan ut över Europas billigaste weekendresor för två personer 2026:
- Sarajevo, Bosnien och Hercegovina: 287 euro/3 110 kronor
- Bukarest, Rumänien: 299 euro/3 240 kronor
- Tirana, Albanien: 304 euro/3 300 kronor
- Belgrad, Serbien: 307 euro/3 300 kronor
- Trenčín, Slovakien: 315 euro/3 400 kronor
- Riga, Lettland: 322 euro/3 490 kronor
- Lille, Frankrike: 334 euro/ 3 600 kronor
- Vilnius, Litauen: 334 euro/ 3 600 kronor
- Strasbourg, Frankrike: 369 euro/ 4 000 kronor
- Podgorica, Montenegro: 384 euro/ 4 160 kronor
Oslo dyrast i Europa
Vill man hellre resa dyrt är Oslo ett bra alternativ.
Den norska huvudstaden pekas ut som Europas dyraste weekendstad 2026. Där landar kostnaden för samma 12 turistutgifter på 850 euro, 9 200 kronor, för två personer.
Det är nästan tre gånger så mycket som i Sarajevo.
Efter Oslo följer Köpenhamn, Edinburgh, Genève och Barcelona. Även Dublin, Amsterdam, Cork, Venedig och Madrid finns bland de tio dyraste städerna.
Det är framför allt dyrare hotell och högre kostnader för restaurangbesök som driver upp totalpriset i de dyraste städerna.
