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Fastigheter

Rekordböter för Airbnb-uthyrare: 440 000 euro

Airbnb
Olaglig Airbnb-uthyrning i Paris har nu resulterat i rekordhöga 440 000 i böter. (Foto: Thibault Camus/AP/TT)

440 000 euro i böter för olaglig Airbnb-uthyrning i Frankrike. Rekordstraffet skickar en tydlig signal till korttidsuthyrare i hela Europa, inklusive Sverige där liknande debatt pågår.

Det är första gången den här typen av tjänst bötfälls med så högt belopp. Det handlar om en Airbnb-ägare till fyra lägenheter i Paris, samt företaget som anlitats att förvalta fastigheterna.

Aktörerna tvingas nu betala 220 000 euro vardera, totalt 440 000 euro, vilket är en rekordhög summa, enligt utslaget i domstolen i Paris.

Hyrde ut på kort tid utan tillstånd

Det uppger Le Figaro och konstaterar att uthyrningen, som skett till turister, saknat tillstånd. För att få hyra ut på kort tid enligt villkoren som det handlar om i det aktuella fallet krävs det tillstånd från Paris stadshus.

Tidigare i år har även andra korttidsuthyrare i Paris bötfällts, de två uthyrarna fick då böter på 80 000 euro respektive 150 000 euro, berättar den franska tidningen.

Fler domar att vänta för Airbnb-ägare

När det gäller den nu utfärdade och rekordhöga bötesdomen säger kommunistpartiets biträdande borgmästare, Jacques Baudrier, att den ”sannolikt” kommer resultera i fler domar. Den aktuella domen är ”ytterligare en stark signal till de yrkesverksamma på korttidsuthyrningsmarknadfn som tömmer Paris på dess invånare”, kommenterar Baudrier.

Förvaltaren som medverkat till den olagliga uthyrningen via Airbnb kan ”inte ha varit omedvetet om gällande bestämmelser”, står det i domen.

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Debatten rasar om fenomenet i Stockholm

Emmanuel Grégoire, Paris socialistiska borgmästare, kommenterar domen så här enligt Le Figaro:

”Alltför länge har vissa prioriterat lönsamhet framför rätten till bostad. Varje återvunnen lägenhet är en seger för parisare som vill bo i sin stad”.

Otillåten Airbnb-uthyrning är ett problem inte minst i Stockholm, där en tidigare hyresgäst i Gamla stan exempelvis riskerar att förlora sin lägenhet efter att i åratal hyrt ut ett rum i andra hand genom Airbnb. Ärendet ska avgöras i hovrätten.

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