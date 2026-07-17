Rekordböter för Airbnb-uthyrare: 440 000 euro

Fler domar att vänta för Airbnb-ägare

När det gäller den nu utfärdade och rekordhöga bötesdomen säger kommunistpartiets biträdande borgmästare, Jacques Baudrier, att den ”sannolikt” kommer resultera i fler domar. Den aktuella domen är ”ytterligare en stark signal till de yrkesverksamma på korttidsuthyrningsmarknadfn som tömmer Paris på dess invånare”, kommenterar Baudrier.

Förvaltaren som medverkat till den olagliga uthyrningen via Airbnb kan ”inte ha varit omedvetet om gällande bestämmelser”, står det i domen.

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Debatten rasar om fenomenet i Stockholm

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Emmanuel Grégoire, Paris socialistiska borgmästare, kommenterar domen så här enligt Le Figaro:

”Alltför länge har vissa prioriterat lönsamhet framför rätten till bostad. Varje återvunnen lägenhet är en seger för parisare som vill bo i sin stad”.

Otillåten Airbnb-uthyrning är ett problem inte minst i Stockholm, där en tidigare hyresgäst i Gamla stan exempelvis riskerar att förlora sin lägenhet efter att i åratal hyrt ut ett rum i andra hand genom Airbnb. Ärendet ska avgöras i hovrätten.

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