En fransk alport har återigen slagit skidvärldens mest exklusiva destinationer. Val Thorens utses till världens bästa skidort för elfte gången, före amerikanska Deer Valley och österrikiska Kitzbühel. Årets priser bjuder också på schweizisk hotell-lyx och en svensk vinnare.
Elfte gången: Val Thorens utses till världens bästa skidort
På 2 300 meters höjd i de franska Alperna ligger Val Thorens, omgiven av bergstoppar och med skidbackarna alldeles intill hotellen. Här börjar skiddagen ofta direkt utanför dörren, och liftarna förbinder orten med ett av världens största sammanhängande skidområden.
Nu har Val Thorens ännu en anledning att fira. Vid årets World Ski Awards utsågs orten till världens bästa skidort för elfte gången.
Bland konkurrenterna fanns amerikanska Deer Valley i Utah och österrikiska Kitzbühel, två destinationer med starka traditioner inom exklusiv skidturism. Båda fick nöja sig med sina respektive nationella utmärkelser.
Europas högsta skidort fortsätter vinna
Val Thorens är Europas högst belägna skidort och en del av Les 3 Vallées, där omkring 600 kilometer preparerade pister förbinder flera av Frankrikes mest välkända alpbyar.
Skidåkare kan ta sig mellan Val Thorens, Méribel och Courchevel utan att behöva lämna liftsystemet. Möjligheten att kombinera långa skiddagar med restauranger och hotell i olika delar av dalarna har gjort området till ett populärt resmål för internationella besökare.
Höjden är en annan viktig tillgång. När snötillgången blir alltmer osäker på lägre belägna skidorter har Val Thorens ett geografiskt försprång, även om höjdläget inte garanterar goda förhållanden under hela säsongen.
Det är också ett område där hotell och restauranger konkurrerar om gäster som vill ha mer än skidåkning. Alpernas växande utbud av exklusiva boenden och personlig service visar hur skidsemestern i allt högre grad blivit en kombination av bergsupplevelser, gastronomi och komfort.
Deer Valley och Kitzbühel bland utmanarna
I Utah har Deer Valley byggt sitt internationella rykte på välpreparerade backar, exklusiva hotell och en skidupplevelse där servicen har en framträdande roll. Orten är också känd för att endast tillåta skidåkare, inte snowboardåkare, i sina liftsystem.
Kitzbühel erbjuder en annan sorts prestige. Den österrikiska alporten har en historisk stadskärna med färgstarka fasader, exklusiva butiker och restauranger, men är framför allt förknippad med Hahnenkamm och den legendariska störtloppsbacken Streif. Båda fanns bland de främsta kandidaterna till världstiteln. World Ski Awards redovisar dock ingen fullständig poängsatt världsrankning, utan utser en vinnare i varje kategori.
Priserna bygger på röster från både allmänheten och yrkesverksamma inom skidturismen. Det är därmed ett popularitets- och branschpris snarare än en teknisk bedömning av exempelvis pistkvalitet eller snösäkerhet.
Schweiz tar hem de stora hotellpriserna
På hotellsidan blev årets stora vinnare Schweiz.
W Verbier utsågs till världens bästa skidhotell, medan Chalet Zermatt Peak tog hem priset för världens bästa skidchalet. Den senare ligger ovanför Zermatt med utsikt mot Matterhorn och är inriktad på gäster som söker ett privat och påkostat boende.
Även Grand Hotel Belvedere i bilfria Wengen prisades. Hotellet, som ligger i en restaurerad byggnad från 1912, utsågs till världens bästa nya skidhotell.
Den schweiziska dominansen speglar hur mycket uppmärksamhet hotellen får i den moderna skidturismen. Spa, gastronomi, design och personlig service är viktiga konkurrensmedel, inte minst när resenärer söker skidhotell som erbjuder upplevelser även utanför backarna.
Val Thorens fick dessutom ytterligare en utmärkelse. Pashmina Le Refuge, med direkt tillgång till skidbackarna, utsågs till världens bästa boutiquehotell för skidresenärer.
Tänndalen bäst i Sverige
Även svenska fjällen finns med bland pristagarna.
Tänndalen utsågs till Sveriges bästa skidort 2026. Anläggningen i västra Härjedalen ligger nära den norska gränsen och är känd för sin fjällmiljö, med både utförsåkning och längdspår. På hotellsidan gick priset för Sveriges bästa skidhotell till Hotel Bügelhof i Sälen. Hotell Fjällgården i Åre utsågs till landets bästa boutiquehotell inom skidturism, medan Åre Valley Lodges vann kategorin bästa svenska skidchalet.
Bland de internationella specialpriserna tog schweiziska LAAX hem titeln som världens bästa freestyleort, och Ski Dubai utsågs till världens bästa inomhusskidanläggning.
Några av vinnarna i World Ski Awards 2026
|Kategori
|Vinnare
|Världens bästa skidort
|Val Thorens, Frankrike
|Världens bästa skidhotell
|W Verbier, Schweiz
|Världens bästa nya skidhotell
|Grand Hotel Belvedere, Schweiz
|Världens bästa boutiquehotell för skidresenärer
|Pashmina Le Refuge, Frankrike
|Världens bästa skidchalet
|Chalet Zermatt Peak, Schweiz
|Världens bästa freestyleort
|LAAX, Schweiz
|Sveriges bästa skidort
|Tänndalen
|Sveriges bästa skidhotell
|Hotel Bügelhof, Sälen
Källa: World Ski Awards 2026. Priserna avgörs genom omröstning bland allmänheten och företrädare för skidbranschen.
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