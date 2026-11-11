Elfte gången: Val Thorens utses till världens bästa skidort

Nu har Val Thorens ännu en anledning att fira. Vid årets World Ski Awards utsågs orten till världens bästa skidort för elfte gången.

Bland konkurrenterna fanns amerikanska Deer Valley i Utah och österrikiska Kitzbühel, två destinationer med starka traditioner inom exklusiv skidturism. Båda fick nöja sig med sina respektive nationella utmärkelser.

Europas högsta skidort fortsätter vinna

Val Thorens är Europas högst belägna skidort och en del av Les 3 Vallées, där omkring 600 kilometer preparerade pister förbinder flera av Frankrikes mest välkända alpbyar.

Skidåkare kan ta sig mellan Val Thorens, Méribel och Courchevel utan att behöva lämna liftsystemet. Möjligheten att kombinera långa skiddagar med restauranger och hotell i olika delar av dalarna har gjort området till ett populärt resmål för internationella besökare.

Höjden är en annan viktig tillgång. När snötillgången blir alltmer osäker på lägre belägna skidorter har Val Thorens ett geografiskt försprång, även om höjdläget inte garanterar goda förhållanden under hela säsongen.

Det är också ett område där hotell och restauranger konkurrerar om gäster som vill ha mer än skidåkning. Alpernas växande utbud av exklusiva boenden och personlig service visar hur skidsemestern i allt högre grad blivit en kombination av bergsupplevelser, gastronomi och komfort.