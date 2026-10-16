Alpernas lyxtrend – därför vallfärdar miljonärerna till skidparadiset

Byn går att promenera genom. Sällskapet använder ändå chaufförsservicen för att ta sig till utkanten av orten, där gondolen går upp till restaurangen och det pampiga feststället La Folie Douce.

Just satsningarna på lyx är ett sätt att locka fler förmögna besökare till Alperna. Enligt fastighetsrådgivaren Knight Frank kan lyxhotellen också få de förmögna gästerna att, så småningom, vilja köpa ett eget boende på orten.

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Hjälp ända ned till pjäxorna

I Méribel hittar vi Antarès, ett komplex med 55 lyxlägenheter. Gästerna erbjuds bland annat butler, barnpassning och möjlighet att anlita kock. I skidförvaringen hjälper personalen till att ta på pjäxorna.

Pool och spa finns också. För en lägenhet på 265 kvadratmeter var veckohyran 20 000 euro under vintern 2024/2025.

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