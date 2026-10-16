Privat kock, egen chaufför och middag på en Michelinrestaurang. I franska Val d’Isère konkurrerar skidåkningen med ett växande lyxutbud. Förhoppningen är att förmögna gäster ska vilja återvända, och så småningom köpa ett eget boende.
Alpernas lyxtrend – därför vallfärdar miljonärerna till skidparadiset
Fem sovrum, balkong och en kock som lagar frukosten. När MoneyWeeks reseskribent Nick Fitzpatrick besöker Val d’Isère ingår också tillgång till chaufför i boendet.
Byn går att promenera genom. Sällskapet använder ändå chaufförsservicen för att ta sig till utkanten av orten, där gondolen går upp till restaurangen och det pampiga feststället La Folie Douce.
Just satsningarna på lyx är ett sätt att locka fler förmögna besökare till Alperna. Enligt fastighetsrådgivaren Knight Frank kan lyxhotellen också få de förmögna gästerna att, så småningom, vilja köpa ett eget boende på orten.
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Hjälp ända ned till pjäxorna
I Méribel hittar vi Antarès, ett komplex med 55 lyxlägenheter. Gästerna erbjuds bland annat butler, barnpassning och möjlighet att anlita kock. I skidförvaringen hjälper personalen till att ta på pjäxorna.
Pool och spa finns också. För en lägenhet på 265 kvadratmeter var veckohyran 20 000 euro under vintern 2024/2025.
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Stjärnkrog eller middag hemma
I Val d’Isère har La Table de l’Ours en stjärna i Guide Michelin 2026.
Fitzpatrick och hans sällskap äter på Poya och provar fondue på L’Aigle d’Or. En annan kväll serverar kockarna kyckling, anka och en äppeldessert i boendet.
Den som hyr med den här servicen kan alltså välja mellan att gå ut och äta och att få middagen lagad hemma. Tillsammans med chaufför och frukostkock blir det en semester där gästen behöver ordna ganska lite själv.
Lyxsatsningarna innebär samtidigt att utbudet förändras för andra besökare. Enligt Le Monde har lyxprojekt i Méribel ersatt enklare hotell med lägre priser. Fler bekvämligheter för den som kan betala kan därmed betyda färre billigare boenden för den som främst kommer för skidåkningen.
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