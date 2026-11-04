Skidhotellen satsar bortom backen – upplevelser året om

Lyxhotell bland skidbackarna

Nu satsar hotellen på spa, gourmetmat och upplevelser året runt. Samtidigt öppnar internationella lyxkedjor nya hotell i klassiska skidorter.

Ett sådant hotell slog upp dörrarna förra året.

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Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin i franska Courchevel 1850 är Rosewoods första skidhotell. Här finns 51 rum, sviter och privata lägenheter, restaurang och spa. Gästerna kan dessutom få hjälp av en personlig skidconcierge.

Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin är ett modernt skidhotell i de franska Alperna. (Foto: Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin)

Dramatisk natur i Dolomiterna

Många blickar numera mot italienska Dolomiterna som är känt för sin vackra natur.

På COMO Alpina Dolomites kombineras skidåkningen med en enorm spaanläggning.

Hotellet ligger på 1 800 meters höjd och har direkt tillgång till skidbackarna i Dolomiterna.

Här finns bland annat en 22 meter lång uppvärmd inomhuspool, en mindre utomhuspool, nio behandlingsrum och flera olika bastur.

En av de mer ovanliga behandlingarna är höbad, där gästerna får ligga inbäddade i hö.

På COMO Alpina Dolomites kombineras skidåkningen med en omfattande spaanläggning. (Foto: COMO Alpina Dolomites)

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Lokala traditioner i Österrike

Vidare till Österrike där Eriro Alpine Hide enbart har nio sviter och ligger högt uppe i bergen nära Zugspitze, Tysklands högsta berg.

Här står naturen, lugnet och det lokala hantverket i centrum. Rummen är inredda med trä, sten och andra naturmaterial.

Gästerna kan ägna sig åt snöskovandringar, yoga, målning och keramik. Även maten bygger på råvaror och traditioner från regionen.

Eriro Alpine Hide i Österrike har enbart nio sviter. (Foto: Eriro Alpine Hide)

Naturen i centrum

Även Island är känt för sin dramatiska natur.

På Highland Base har man tagit utvecklingen ett steg längre och bevisar åter igen att naturen ska stå i centrum när många bokar sina resor.

Hotellet ligger mitt i Islands högland, omgivet av geotermiska områden, snötäckta berg och vidsträckta landskap.

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Under vintern kan gästerna åka längdskidor, göra utflykter med snöskor och bada i varma källor. På sommaren erbjuds vandring och mountainbike.

På Highland Base kan du bada i varma källor och ta in naturen runt omkring. (Foto: Highland Base )

Vill ha upplevelser året om

Europas bergsturism förändras när skidresenärerna efterfrågar fler upplevelser, som helst ska ske hela året.

”Den mest slående förändringen är framväxten av en andra säsong, som gör skidbostäder till baser för vistelser året runt”, uppger fastighetsrådgivaren Knight Frank i sin rapport The Alpine Report 2026/27.

”Köparna vill fortfarande ha förstklassig skidåkning, men värdesätter alltmer exklusivitet, pålitliga förhållanden och ett liv utanför skidbacken.”

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