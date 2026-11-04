Det är inte bara skidåkning om står på schemat för Europas skidhotell. Numera är det aktiviteter och sköna upplevelser året om som ska locka resenärerna.
Skidhotellen satsar bortom backen – upplevelser året om
Läge nära skidliften.
Visst, det kan vara bra när vi bokar hotellet i skidorten.
Numera kan den liften dock användas året om, till vandring och cykling, även på sommaren.
Många vill investera i fjällstugor som man kan besöka under samtliga säsonger, inte längre bara på vintern.
Fler aktiva resor
Hotellen har insett att resenärer numera vill ha aktiva resor, samtidigt som klimatet värms upp och snön på vintern inte längre är en självklarhet.
Hotellen har börjat anpassa sig till det nya sättet att resa och den som inte gör det riskerar att halka efter.
Vissa ligger samtidigt i framkant, och i en ny sammanställning lyfter Condé Nast Traveller fram 19 av Europas mest intressanta skidhotell inför vintersäsongen 2026–2027.
Lyxhotell bland skidbackarna
Nu satsar hotellen på spa, gourmetmat och upplevelser året runt. Samtidigt öppnar internationella lyxkedjor nya hotell i klassiska skidorter.
Ett sådant hotell slog upp dörrarna förra året.
Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin i franska Courchevel 1850 är Rosewoods första skidhotell. Här finns 51 rum, sviter och privata lägenheter, restaurang och spa. Gästerna kan dessutom få hjälp av en personlig skidconcierge.
Dramatisk natur i Dolomiterna
Många blickar numera mot italienska Dolomiterna som är känt för sin vackra natur.
På COMO Alpina Dolomites kombineras skidåkningen med en enorm spaanläggning.
Hotellet ligger på 1 800 meters höjd och har direkt tillgång till skidbackarna i Dolomiterna.
Här finns bland annat en 22 meter lång uppvärmd inomhuspool, en mindre utomhuspool, nio behandlingsrum och flera olika bastur.
En av de mer ovanliga behandlingarna är höbad, där gästerna får ligga inbäddade i hö.
Lokala traditioner i Österrike
Vidare till Österrike där Eriro Alpine Hide enbart har nio sviter och ligger högt uppe i bergen nära Zugspitze, Tysklands högsta berg.
Här står naturen, lugnet och det lokala hantverket i centrum. Rummen är inredda med trä, sten och andra naturmaterial.
Gästerna kan ägna sig åt snöskovandringar, yoga, målning och keramik. Även maten bygger på råvaror och traditioner från regionen.
Naturen i centrum
Även Island är känt för sin dramatiska natur.
På Highland Base har man tagit utvecklingen ett steg längre och bevisar åter igen att naturen ska stå i centrum när många bokar sina resor.
Hotellet ligger mitt i Islands högland, omgivet av geotermiska områden, snötäckta berg och vidsträckta landskap.
Under vintern kan gästerna åka längdskidor, göra utflykter med snöskor och bada i varma källor. På sommaren erbjuds vandring och mountainbike.
Vill ha upplevelser året om
Europas bergsturism förändras när skidresenärerna efterfrågar fler upplevelser, som helst ska ske hela året.
”Den mest slående förändringen är framväxten av en andra säsong, som gör skidbostäder till baser för vistelser året runt”, uppger fastighetsrådgivaren Knight Frank i sin rapport The Alpine Report 2026/27.
”Köparna vill fortfarande ha förstklassig skidåkning, men värdesätter alltmer exklusivitet, pålitliga förhållanden och ett liv utanför skidbacken.”
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