De lämnade regnet för Algarve – åtta år senare vill de inte flytta hem

Många drömmer om ett liv i solen. För ett par började det som ett ettårigt experiment med två ryggsäckar och en enkel budget. Åtta år senare bor de fortfarande kvar i Algarve – och hävdar att de lever billigare, lugnare och betydligt bättre.
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En månad kostar mindre än två veckor hemma
När Eileen och Kieran lämnade Irland var planen enkel: testa Portugal i ett år. Men det som skulle bli ett sabbatsår blev ett nytt liv.
Den största överraskningen var inte värmen.
”Det var ljuset”, säger Eileen. ”På vintern har vi fortfarande dagsljus sent på eftermiddagen. Man inser hur mycket energi man får av det.”
Ekonomin spelade också en stor roll. Paret säger att de i dag gör av med mindre pengar på en hel månad än de tidigare gjorde under två hektiska veckor hemma.
De hyr en ljus lägenhet för omkring 750 euro i månaden. Mat för två, inklusive färsk fisk och grönsaker från lokala marknader, landar på ungefär 220 euro. El, internet och mobil kostar omkring 140 euro och kafébesök med kaffe, ett glas vin och någon bakelse ytterligare runt 100 euro i månaden.
”Vi lever inte snålare. Vi lever långsammare”, säger Kieran till Farmersforum.
Mindre stress ger lägre utgifter
Paret tror att tempot är den stora förklaringen.
Förr blev det hämtmat flera gånger i veckan och spontanköp på vägen hem från jobbet. I Algarve lagar de mat tillsammans, handlar på marknaden och promenerar till de flesta ärenden.
”Man spenderar mindre när man har mindre bråttom”, säger Eileen.
Det låter nästan provocerande enkelt. Men det är svårt att impulshandla när dagens största beslut handlar om tomater eller sardiner.
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Ett nytt sätt att leva
Den första tiden handlade mycket om att lära sig portugisiska. De bar runt på ett litet anteckningsblock där de ritade symboler för bageri, järnaffär och apotek när orden inte räckte till.
I dag har de hittat sin vardagsrutin.
De går till slaktaren, handlar bröd, hälsar på grannarna och tar ett morgondopp innan värmen blir för intensiv. Mitt på dagen gör de som portugiserna själva – tar det lugnt.
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Jobbar mindre men lever mer
Flytten betydde inte pension.
Eileen undervisar i engelska på distans och Kieran redigerar reseguider några timmar om dagen.
”Vi mäter inte framgång i jobbtitlar längre, utan i hur mycket tid vi har kvar när arbetsdagen är slut.”
Det är en formulering som många stressade svenskar sannolikt skulle skriva under på.
Inte ett paradis – men nära nog
Paret romantiserar inte allt. Sommaren innebär trafik, hyrorna har stigit och den portugisiska byråkratin kan få även den mest harmoniska person att fundera över livets mening.
Men pluskontot väger fortfarande betydligt tyngre.
De saknar den irländska grönskan och gamla vänner, men inte mörkret, stressen eller högarna med räkningar.
”Folk tror att vi flyttade hit för solen”, säger Kieran.
”Men egentligen flyttade vi hit för att få mer plats i livet.”
Fakta Perfect Weekend: Så mycket kostar vardagen i Algarve
- Hyra för en mindre lägenhet: cirka 750 euro per månad.
- Mat för två: omkring 220 euro.
- El, internet och mobil: cirka 140 euro.
- Kafébesök och lokalt vin: 90–120 euro i månaden.
- Många vardagsärenden kan göras till fots, vilket minskar både kostnader och stress.
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