De lämnade regnet för Algarve – åtta år senare vill de inte flytta hem

Mindre stress ger lägre utgifter

Paret tror att tempot är den stora förklaringen.

Förr blev det hämtmat flera gånger i veckan och spontanköp på vägen hem från jobbet. I Algarve lagar de mat tillsammans, handlar på marknaden och promenerar till de flesta ärenden.

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”Man spenderar mindre när man har mindre bråttom”, säger Eileen.

Det låter nästan provocerande enkelt. Men det är svårt att impulshandla när dagens största beslut handlar om tomater eller sardiner.

Ett nytt sätt att leva

Den första tiden handlade mycket om att lära sig portugisiska. De bar runt på ett litet anteckningsblock där de ritade symboler för bageri, järnaffär och apotek när orden inte räckte till.

I dag har de hittat sin vardagsrutin.

De går till slaktaren, handlar bröd, hälsar på grannarna och tar ett morgondopp innan värmen blir för intensiv. Mitt på dagen gör de som portugiserna själva – tar det lugnt.

Jobbar mindre men lever mer

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Flytten betydde inte pension.

Eileen undervisar i engelska på distans och Kieran redigerar reseguider några timmar om dagen.

”Vi mäter inte framgång i jobbtitlar längre, utan i hur mycket tid vi har kvar när arbetsdagen är slut.”

Det är en formulering som många stressade svenskar sannolikt skulle skriva under på.

Inte ett paradis – men nära nog

Paret romantiserar inte allt. Sommaren innebär trafik, hyrorna har stigit och den portugisiska byråkratin kan få även den mest harmoniska person att fundera över livets mening.

Men pluskontot väger fortfarande betydligt tyngre.

De saknar den irländska grönskan och gamla vänner, men inte mörkret, stressen eller högarna med räkningar.

”Folk tror att vi flyttade hit för solen”, säger Kieran.

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”Men egentligen flyttade vi hit för att få mer plats i livet.”

Fakta Perfect Weekend: Så mycket kostar vardagen i Algarve

Hyra för en mindre lägenhet: cirka 750 euro per månad.

Mat för två: omkring 220 euro.

El, internet och mobil: cirka 140 euro.

Kafébesök och lokalt vin: 90–120 euro i månaden.

Många vardagsärenden kan göras till fots, vilket minskar både kostnader och stress.