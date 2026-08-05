Rekordmånga utrikesresor från Arlanda under juli
Under juli uppnådde Arlanda det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin, uppger flygplatsoperatören Swedavia.
Efterfrågan på utlandsresor från Swedavias tio svenska flygplatser fortsatte att öka under juli, enligt färsk flygstatistik. Samtidigt minskade inrikesresandet till följd av ett lägre utbud.
Det totala resandet på Sveriges största flygplats, Arlanda, ökade med drygt en procent jämfört med samma månad förra året. Flygplatsen hade knappt 2,5 miljoner resenärer under juli.
Totalt reste drygt 3,3 miljoner passagerare via de tio flygplatserna under juli. Det är en ökning med nära två procent jämfört med juli 2025.
”Utvecklingen i omvärlden, inte minst situationen i Mellanöstern, innebär fortsatt osäkerhet inför hösten”, skriver Swedavia i ett pressmeddelande.