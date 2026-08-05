Rekordmånga utrikesresor från Arlanda under juli

Det totala resandet på Sveriges största flygplats, Arlanda, ökade med drygt en procent jämfört med samma månad förra året. Flygplatsen hade knappt 2,5 miljoner resenärer under juli.

Totalt reste drygt 3,3 miljoner passagerare via de tio flygplatserna under juli. Det är en ökning med nära två procent jämfört med juli 2025.

”Utvecklingen i omvärlden, inte minst situationen i Mellanöstern, innebär fortsatt osäkerhet inför hösten”, skriver Swedavia i ett pressmeddelande.