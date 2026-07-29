Det är inte bara språk, menyer och växelkurser som kan ställa till det på semestern. När notan kommer in blir många svenskar plötsligt osäkra – och väljer hellre att betala lite för mycket än att riskera att framstå som snåla. Det visar en ny undersökning från momondo.
Dricksfällan på semestern – svenskar betalar hellre för mycket än verkar snåla
Ingen vill vara den snåla vid bordet
Att räkna ut rätt dricks kan vara svårare än att beställa på italienska. Enligt undersökningen uppger 17 procent av svenskarna att de hellre lämnar för mycket i dricks än riskerar att någon tycker att de är snåla. Samtidigt säger 14 procent att de hellre granskar notan noggrant än betalar mer än nödvändigt.
Momondo menar att det handlar om mer än pengar.
”När lokal drickskutym, olika betalningsvanor och gruppresor möts kan notan snabbt bli ett oväntat socialt minfält”, säger Lisbet Due Berg, pressansvarig på momondo.
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Baby boomers tar det lugnast
Trots dricksångesten verkar de flesta ändå hålla nerverna i schack. Hela 56 procent säger att de känner sig avslappnade när det gäller att dela notan eller hantera dricks utomlands.
Mest avslappnade är baby boomers. Där uppger 77 procent att de inte stressar över betalningen. Bland de vanligaste orosmomenten finns att notan ska bli pinsam att dela eller att någon i sällskapet ”glömmer” att swisha sin del efteråt.
Fyra enkla sätt att slippa semesterbråket
Momondo har några råd för att undvika dålig stämning när servitören lägger fram notan:
- Bestäm redan i början av resan hur ni ska dela på notor och dricks.
- Ta reda på vad som gäller i landet innan ni reser.
- Ha små kontanter till hands om dricks är vanligt.
- Låt inte kompisarnas generositet styra hur mycket du själv ger. Anpassa dricksen efter lokal sed och servicen du faktiskt fått.
Den gyllene semesterregeln? Ingen minns vem som gav två euro extra i dricks – men alla minns den där kvällen när tio vuxna satt med miniräknare och försökte dela en nota på tolv olika sätt.
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