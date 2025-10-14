Dagensps.se
Weekend
Resor

Bli gravid på semestern – få en fest, barnvagn och cash på köpet

När hotellfrukosten blir början på ett helt nytt liv.(Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

I Polen har hotellkedjan Arche Hotels tagit till ett minst sagt kreativt grepp för att lösa landets babykris. Par som lyckas bli gravid under sin vistelse får en gratis familjefest, en barnvagn – och i vissa fall rena kontanter. Det kallas “pro-natalistisk marknadsföring”. Eller, som vi i Sverige skulle säga: en ganska avancerad form av “sängservice”.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Checka in – och checka ut med plus på stickan

Bakom idén står hotellkungen Władysław Grochowski, som äger 23 hotell runt om i Polen, från Warszawa till Wrocław. Han lovar att fira varje par som kan visa att befruktningen skedde på en av hans madrasser.

Det räcker att man skickar in hotellets kvitto och barnets födelsebevis. Någon DNA-analys krävs inte – än så länge. För att kvalificera sig måste minst en av föräldrarna vara polsk medborgare, och man måste bo i Polen. En födsel inom 300 dagar efter vistelsen räknas som giltig.

Den första familjen som får barn inom programmet får dessutom en barnvagn och ett välkomstpaket – troligen fyllt med något annat än hotellschampo. Gäller tyvärr endast polska medborgare och boende i Polen.

Arche Hotels – där plus på stickan är den nya lojalitetsbonusen. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Bonus även för de anställda när du blir gravid

Arche har också lovat sina anställda 10 000 zloty – ungefär 25 000 svenska kronor – för varje barn de får. Samma summa erbjuds kunder som köper en bostad via företagets fastighetsprojekt. Man får alltså bokstavligen betalt för att “bygga framtiden tillsammans”.

Grochowski säger till Financial Times att initiativet både är på allvar och på skoj: ett PR-trick med samhällsnytta. “Det handlar om att skapa liv, inte bara business”, säger han. Kanske något för svenska hotellkedjor att ta efter, med tanke på våra egna dalande födelsetal.

Läs även: Från Rolex till Riviera: ny trend bland världens rikaste, Realtid

ANNONS

Kan bli gravid på rummet vara något för Scandic?

Polen har idag ett födelsetal på 1,2 barn per kvinna – långt under EU-snittet. Sverige ligger på 1,5 och faller snabbt. Med andra ord: det är inte bara i Gdańsk som rum behöver bokas med kärlek i åtanke.

Tänk om Scandic, Strawberry eller Elite skulle göra samma sak? “Bli med barn på Clarion Sign – få dopfest i Skybaren.” Eller: “Elite Hotel Marina Tower bjuder på brunch för tre.” Det vore åtminstone mer inspirerande än en handskriven rabattkupong från Hotels.com.

Från sen utcheckning till tidig förlossning. (Foto: Pressbild)

Inte först med gravid på rummet…

Polackerna är inte ensamma om att blanda romantik och affärer. Redan 2020 erbjöd den kanadensiska kedjan Hotel Zed gratisnätter till par som lyckades skapa ett “Valentine’s baby”. Och i New York lanserade Walker Hotel Tribeca ett “self-love”-paket för singlar som hellre satsade på solospel.

Men Grochowski är först med att göra konceptet till en nationell fertilitetsstrategi. Och visst – hellre ett fyllt BB än ännu ett tomt kontorshotell.

Kärlek, kapital och lite kalkyl

Den stora frågan är förstås: fungerar det? Kritiker menar att det mest handlar om PR, inte politik. Men Arche har redan fått global uppmärksamhet – från CNN till Financial Times. Och även om effekten på Polens födelsetal återstår att se, så har kedjan redan fått ett rejält uppsving i sökstatistiken.

ANNONS

I ett land där kyrkan, staten och hotellentreprenörer nu enas i kampen mot låg nativitet återstår bara att se om gästerna svarar på kallelsen.

Så nästa gång du står vid receptionen i Gdańsk och undrar vad “romantikpaket deluxe” egentligen innebär – tänk efter. För på Arche Hotels kan en natt i dubbelrum leda till något långt större än sen utcheckning.

Kärlek på rummet? DArche Hotel Puławska Residence i Warszawa menar allvar. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Arche Hotels
Arche Hotels har 23 anläggningar i Polen, bland annat i Warszawa, Gdańsk och Wrocław. Par som blir gravida under vistelsen får en gratis familjefest, barnvagn och eventuellt en kontantbonus. Gäller endast polska medborgare och boende i Polen.

ANNONS: Boka in mig och min partner på Arche Hotels i Warszawa.

Källa: CNN Travel, Financial Times, Notes from Poland, NDTV.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GraviditetHotellPolenresor
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS