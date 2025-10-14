Bli gravid på semestern – få en fest, barnvagn och cash på köpet

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Bonus även för de anställda när du blir gravid

Arche har också lovat sina anställda 10 000 zloty – ungefär 25 000 svenska kronor – för varje barn de får. Samma summa erbjuds kunder som köper en bostad via företagets fastighetsprojekt. Man får alltså bokstavligen betalt för att “bygga framtiden tillsammans”.

Grochowski säger till Financial Times att initiativet både är på allvar och på skoj: ett PR-trick med samhällsnytta. “Det handlar om att skapa liv, inte bara business”, säger han. Kanske något för svenska hotellkedjor att ta efter, med tanke på våra egna dalande födelsetal.

Kan bli gravid på rummet vara något för Scandic?

Polen har idag ett födelsetal på 1,2 barn per kvinna – långt under EU-snittet. Sverige ligger på 1,5 och faller snabbt. Med andra ord: det är inte bara i Gdańsk som rum behöver bokas med kärlek i åtanke.

Tänk om Scandic, Strawberry eller Elite skulle göra samma sak? “Bli med barn på Clarion Sign – få dopfest i Skybaren.” Eller: “Elite Hotel Marina Tower bjuder på brunch för tre.” Det vore åtminstone mer inspirerande än en handskriven rabattkupong från Hotels.com.

Från sen utcheckning till tidig förlossning. (Foto: Pressbild)

Inte först med gravid på rummet…

Polackerna är inte ensamma om att blanda romantik och affärer. Redan 2020 erbjöd den kanadensiska kedjan Hotel Zed gratisnätter till par som lyckades skapa ett “Valentine’s baby”. Och i New York lanserade Walker Hotel Tribeca ett “self-love”-paket för singlar som hellre satsade på solospel.

Men Grochowski är först med att göra konceptet till en nationell fertilitetsstrategi. Och visst – hellre ett fyllt BB än ännu ett tomt kontorshotell.

Kärlek, kapital och lite kalkyl

Den stora frågan är förstås: fungerar det? Kritiker menar att det mest handlar om PR, inte politik. Men Arche har redan fått global uppmärksamhet – från CNN till Financial Times. Och även om effekten på Polens födelsetal återstår att se, så har kedjan redan fått ett rejält uppsving i sökstatistiken.

I ett land där kyrkan, staten och hotellentreprenörer nu enas i kampen mot låg nativitet återstår bara att se om gästerna svarar på kallelsen.

Så nästa gång du står vid receptionen i Gdańsk och undrar vad “romantikpaket deluxe” egentligen innebär – tänk efter. För på Arche Hotels kan en natt i dubbelrum leda till något långt större än sen utcheckning.

Kärlek på rummet? DArche Hotel Puławska Residence i Warszawa menar allvar. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Arche Hotels

Arche Hotels har 23 anläggningar i Polen, bland annat i Warszawa, Gdańsk och Wrocław. Par som blir gravida under vistelsen får en gratis familjefest, barnvagn och eventuellt en kontantbonus. Gäller endast polska medborgare och boende i Polen.

Källa: CNN Travel, Financial Times, Notes from Poland, NDTV.

