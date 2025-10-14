I Polen har hotellkedjan Arche Hotels tagit till ett minst sagt kreativt grepp för att lösa landets babykris. Par som lyckas bli gravid under sin vistelse får en gratis familjefest, en barnvagn – och i vissa fall rena kontanter. Det kallas “pro-natalistisk marknadsföring”. Eller, som vi i Sverige skulle säga: en ganska avancerad form av “sängservice”.
Bli gravid på semestern – få en fest, barnvagn och cash på köpet
Mest läst i kategorin
EU:s nya inresekrav: Så påverkas svenskar, britter och amerikaner
Från och med igår söndag gäller EU:s nya inresekrav till hela Schengenområdet – inklusive Sverige. Systemet kallas EES och innebär att resenärer utanför EU registreras digitalt med foto och fingeravtryck. Hejdå stämpel, hej biometriska data EES står för Entry/Exit System och är EU:s nya digitala gränskontroll. I stället för att gränspolisen stämplar passet registreras resenären …
Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton
Det sägs att kärlek är blind. I London har den dessutom en egen domstol och en mycket skicklig advokat. För just nu är den brittiska huvudstaden inte bara världens centrum för teater, finans och gin – utan också för skilsmässor. Välkommen till skilsmässoindustrin i London Det började inte med någon oligarkfru i päls, utan med …
Därför måste du ha mobilen på flygplansläge
En pensionerad pilot avslöjar varför det faktiskt spelar roll om du glömmer flygplansläge. Nej, planet störtar inte – men du kan reta gallfeber på piloten och tömma ditt batteri snabbare än du hinner beställa kaffe. Flygplansläge – mer än en formalitet Att kabinpersonalen ber dig slå på flygplansläget är inte bara ett sätt att visa …
Inget för blyga: så går det egentligen till i ett turkiskt hamam
Att kliva in i en hamam i Istanbul är som att stiga in i en annan tid – och i någon annans händer. Här sköljs du, skrubbas och tvålas in av en badmästare som sett fler nakna kroppar än en badvakt på Eriksdalsbadet. Ångan är tät, marmorn het och gränsen mellan skam och eufori suddas …
Semesterfällan alla glömmer – och den kliar i veckor
Sju av tio struntar i att vägglussäkra sitt hotellrum, de fastnar i semesterfällan visar en ny undersökning . De små blodsugarna gömmer sig i madrasser, väskor och gardiner – och följer gärna med hem. Resultatet kan bli en saneringsnota på tiotusentals kronor och en semester du sent glömmer. När höstlovet närmar sig packar vi solglasögon, …
Checka in – och checka ut med plus på stickan
Bakom idén står hotellkungen Władysław Grochowski, som äger 23 hotell runt om i Polen, från Warszawa till Wrocław. Han lovar att fira varje par som kan visa att befruktningen skedde på en av hans madrasser.
Det räcker att man skickar in hotellets kvitto och barnets födelsebevis. Någon DNA-analys krävs inte – än så länge. För att kvalificera sig måste minst en av föräldrarna vara polsk medborgare, och man måste bo i Polen. En födsel inom 300 dagar efter vistelsen räknas som giltig.
Den första familjen som får barn inom programmet får dessutom en barnvagn och ett välkomstpaket – troligen fyllt med något annat än hotellschampo. Gäller tyvärr endast polska medborgare och boende i Polen.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Bonus även för de anställda när du blir gravid
Arche har också lovat sina anställda 10 000 zloty – ungefär 25 000 svenska kronor – för varje barn de får. Samma summa erbjuds kunder som köper en bostad via företagets fastighetsprojekt. Man får alltså bokstavligen betalt för att “bygga framtiden tillsammans”.
Grochowski säger till Financial Times att initiativet både är på allvar och på skoj: ett PR-trick med samhällsnytta. “Det handlar om att skapa liv, inte bara business”, säger han. Kanske något för svenska hotellkedjor att ta efter, med tanke på våra egna dalande födelsetal.
Läs även: Från Rolex till Riviera: ny trend bland världens rikaste, Realtid
Kan bli gravid på rummet vara något för Scandic?
Polen har idag ett födelsetal på 1,2 barn per kvinna – långt under EU-snittet. Sverige ligger på 1,5 och faller snabbt. Med andra ord: det är inte bara i Gdańsk som rum behöver bokas med kärlek i åtanke.
Tänk om Scandic, Strawberry eller Elite skulle göra samma sak? “Bli med barn på Clarion Sign – få dopfest i Skybaren.” Eller: “Elite Hotel Marina Tower bjuder på brunch för tre.” Det vore åtminstone mer inspirerande än en handskriven rabattkupong från Hotels.com.
Inte först med gravid på rummet…
Polackerna är inte ensamma om att blanda romantik och affärer. Redan 2020 erbjöd den kanadensiska kedjan Hotel Zed gratisnätter till par som lyckades skapa ett “Valentine’s baby”. Och i New York lanserade Walker Hotel Tribeca ett “self-love”-paket för singlar som hellre satsade på solospel.
Men Grochowski är först med att göra konceptet till en nationell fertilitetsstrategi. Och visst – hellre ett fyllt BB än ännu ett tomt kontorshotell.
Kärlek, kapital och lite kalkyl
Den stora frågan är förstås: fungerar det? Kritiker menar att det mest handlar om PR, inte politik. Men Arche har redan fått global uppmärksamhet – från CNN till Financial Times. Och även om effekten på Polens födelsetal återstår att se, så har kedjan redan fått ett rejält uppsving i sökstatistiken.
I ett land där kyrkan, staten och hotellentreprenörer nu enas i kampen mot låg nativitet återstår bara att se om gästerna svarar på kallelsen.
Så nästa gång du står vid receptionen i Gdańsk och undrar vad “romantikpaket deluxe” egentligen innebär – tänk efter. För på Arche Hotels kan en natt i dubbelrum leda till något långt större än sen utcheckning.
Perfect Weekend Guide: Arche Hotels
Arche Hotels har 23 anläggningar i Polen, bland annat i Warszawa, Gdańsk och Wrocław. Par som blir gravida under vistelsen får en gratis familjefest, barnvagn och eventuellt en kontantbonus. Gäller endast polska medborgare och boende i Polen.
ANNONS: Boka in mig och min partner på Arche Hotels i Warszawa.
Källa: CNN Travel, Financial Times, Notes from Poland, NDTV.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Efter kritiken: Siemiatkowski sänker priset på sina aktier
Sebastian Siematkowskis tilltänkta rockad av egna Klarna aktier in i investmentbolaget Flat Capital, där han också är huvudägare, har väckt kritik. Anledning är framförallt den kurs som Klarna-grundarens aktier skulle säljas för till investmentbolaget. Men nu har Siematkowski kapat priset rejält procent inför fredagens avgörande extrastämma. Läs även: Flat Capital dyker på börsen efter Siemiatkowskis …
Svenskt hattrick: Är det nu arbetslösheten vänder?
Antalet nya ansökningar om a-kassa fortsätter att minska i Sverige, nu för tredje månaden i rad. Detta kan vara början på en svagt sjunkande arbetslöshet, konstaterar kanslichefen. På två år har a-kassan ökat med 85 procent, från 3,7 till 6,8 miljarder kronor per kvartal.? “Ett bekymmersamt mönster”, menade chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt i september.? Men nu …
Bli gravid på semestern – få en fest, barnvagn och cash på köpet
I Polen har hotellkedjan Arche Hotels tagit till ett minst sagt kreativt grepp för att lösa landets babykris. Par som lyckas bli gravid under sin vistelse får en gratis familjefest, en barnvagn – och i vissa fall rena kontanter. Det kallas “pro-natalistisk marknadsföring”. Eller, som vi i Sverige skulle säga: en ganska avancerad form av …
Insiderhandel? Nu undersöks SEB
Finansinspektionen ska nu undersöka om SEB kring marknadsmissbruk och insiderhandel eftersom fyra stora aktieaffärer i EQT. Finansinspektionen meddelar i dag att den ska undersöka hur storbanken SEB (börskurs SEB) följt bland annat lagen om värdepappersmarknaden och förordningen om marknadsmissbruk. FI ska bland annat granska SEB:s rutiner för insiderinformation i samband med större aktieförsäljningar, så kallade …
Experten: Det här måste unga göra med sina pengar
Att våga ta risker är nyckeln till rikedom – åtminstone om man frågar den amerikanske börsprofilen Jim Cramer.? Senast häromdagen konstaterade Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, att risk är en nödvändighet för den som vill se sina pengar växa.? Helt riskfria investeringar med hög avkastning existerar i princip inte, menar hon. Nu får hon medhåll …