Black Friday-fällan: Var fjärde svensk går i den

Falska fynd kan lura kunderna

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Att hålla sig till budgeten är emellertid bara en del av utmaningen. Det gäller också att kontrollera om rabatterna verkligen är så förmånliga som butikerna påstår.

Inför Black Friday 2025 visade en kartläggning, även denna från Prisjakt, att ungefär var tionde vara hade höjts i pris innan den sänktes.

För sex procent av priserna var höjningarna särskilt stora, i genomsnitt 29 procent.

Bland varorna som stack ut fanns bland annat vinterjackor, tv-apparater och robotdammsugare.

Enligt prisinformationslagen måste butiker som marknadsför en prissänkning ange varans lägsta pris under de senaste 30 dagarna. Men även här upptäcktes brister. Enligt kartläggningen följde 12 procent av de granskade butikerna inte reglerna.

Expertens råd inför Black Week

Claudia Wörmann, privatekonomisk talesperson på Bostadsrätterna, uppmanar konsumenterna att förbereda sina inköp innan rean börjar.

”Det låter kanske lite tråkigt, men det mest effektiva sättet att undvika impulsköp är att ha en tydlig inköpslista och en budget. Det är ju bättre att köpa sådant du behöver på rabatt än att köpa sådant du inte behöver alls”, säger hon.

Det kan vara klokt att dela upp inköpslistan i sådant du verkligen behöver, sådant som är bra att ha och sådant som kan vänta, tycker Wörmann.

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För att undvika falska fynd kan du också använda prisjämförelsesajter och kontrollera vad produkterna kostat tidigare.

Årets Black Week pågår mellan den 23 och 29 november.

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