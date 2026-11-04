Liksom varje år lockar Black Friday med stora rabatter och löften om fantastiska fynd. Och liksom varje år händer det att fyndjakten spårar ur. Mer än var fjärde svensk uppger att rean får dem att spendera mer än de tänkt.
Black Friday-fällan: Var fjärde svensk går i den
Även den mest genomtänkta av inköpslistor kan få konkurrens när butikerna börjar locka med sina erbjudanden. Och av allt att döma är det många som går i fällan.
Faktum är att 27 procent av svenskarna uppger att Black Friday får dem att spendera mer pengar än de egentligen tänkt. Det visar en ny undersökning från Prisjakt.
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Rekordmånga planerar att handla
Samma undersökning visar att intresset för årets Black Friday är rekordstort.
Hela 39 procent av svenskarna planerar att handla under rean. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med förra året och den högsta siffran sedan mätningarna startade 2022.
Den genomsnittliga budgeten ligger på 3 561 kronor, vilket är 19 procent mindre än i fjol.
”Köplusten inför Black Friday är på topp och det märks att konsumenterna räknar med rean. Många ser fyndchans och man planerar sina inköp över en rad olika kategorier”, kommenterar Isabella Ahmadi, konsumentexpert på Prisjakt.
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Falska fynd kan lura kunderna
Att hålla sig till budgeten är emellertid bara en del av utmaningen. Det gäller också att kontrollera om rabatterna verkligen är så förmånliga som butikerna påstår.
Inför Black Friday 2025 visade en kartläggning, även denna från Prisjakt, att ungefär var tionde vara hade höjts i pris innan den sänktes.
För sex procent av priserna var höjningarna särskilt stora, i genomsnitt 29 procent.
Bland varorna som stack ut fanns bland annat vinterjackor, tv-apparater och robotdammsugare.
Enligt prisinformationslagen måste butiker som marknadsför en prissänkning ange varans lägsta pris under de senaste 30 dagarna. Men även här upptäcktes brister. Enligt kartläggningen följde 12 procent av de granskade butikerna inte reglerna.
Expertens råd inför Black Week
Claudia Wörmann, privatekonomisk talesperson på Bostadsrätterna, uppmanar konsumenterna att förbereda sina inköp innan rean börjar.
”Det låter kanske lite tråkigt, men det mest effektiva sättet att undvika impulsköp är att ha en tydlig inköpslista och en budget. Det är ju bättre att köpa sådant du behöver på rabatt än att köpa sådant du inte behöver alls”, säger hon.
Det kan vara klokt att dela upp inköpslistan i sådant du verkligen behöver, sådant som är bra att ha och sådant som kan vänta, tycker Wörmann.
För att undvika falska fynd kan du också använda prisjämförelsesajter och kontrollera vad produkterna kostat tidigare.
Årets Black Week pågår mellan den 23 och 29 november.
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