2. Andy Murray: Cromlix, Skottland

Andy och Kim Murray har hotellet Cromlix i Skottland, ett personligt hotell med nära koppling till landskapet. Foto: Cromlix

Tennisstjärnan Andy Murray och hans hustru Kim Murray köpte Cromlix utanför Dunblane 2013. Tio år senare öppnade hotellet på nytt efter en omfattande renovering, där Kim haft en central roll i utformningen av interiörerna. Den viktorianska herrgården ligger omgiven av skog, trädgårdar och promenadstigar. Inomhus möts gästerna av en ombonad lantstil med mönstrade tapeter, antika möbler och öppna eldstäder.

ANNONS

Tennisbanan är förstås en del av upplevelsen, men här finns även pickleball, restaurang och möjlighet att boka det avskilda boendet Laurel Gate Lodge.

Familjens anknytning till trakten är stark. Andy Murray växte upp i Dunblane, där han och Kim också gifte sig 2015. På Cromlix webbplats berättar paret om ambitionen att skapa ett personligt hotell med nära koppling till det skotska landskapet.

3. Robert De Niro: Nobu Hotel Roma, Italien

Robert De Niro är en av grundarna bakom Nobu Hotels, tillsammans med stjärnkocken Nobu Matsuhisa och filmproducenten Meir Teper. Det som började med restauranger har vuxit till ett internationellt hotellvarumärke där japansk gastronomi och modern design är centrala delar.

I Rom har Nobu etablerat sig på Via Veneto, en gata som länge förknippats med stadens eleganta hotell och det italienska nöjeslivet. Nobu Hotel Roma har 117 rum och sviter, restaurang, takbar och spa. Inredningen kombinerar japanska influenser med italienska material och en mer återhållsam färgskala än den som präglar många av Roms historiska lyxhotell.

Restaurangen är en viktig del av konceptet. Här serveras den japansk-peruanska mat som gjort Nobu känt internationellt, däribland signaturrätter med svart torsk och miso.

4. Cristiano Ronaldo: Pestana CR7, Madrid

Cristiano Ronaldos Pestana CR7 Gran Vía i Madrid är särskilt inriktat på storstadsresenärer som vill ha nära till nöjen och restauranger. Foto: Pestana CR7



Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har tillsammans med den portugisiska hotellgruppen Pestana byggt upp varumärket Pestana CR7. På Gran Vía i Madrid ligger ett av hotellen, inrymt i en renoverad fastighet från 1920-talet. De 168 rummen kompletteras av restaurang, takterrass och en säsongsöppen pool med utsikt över stadens takåsar.

ANNONS

Här är läget en stor del av upplevelsen. Madrids teatrar, butiker och restauranger ligger inom gångavstånd, och hotellets takterrass erbjuder en plats att avsluta kvällen ovanför den livliga paradgatan.

Ronaldo har satt sitt namn på flera hotell, men Pestana CR7 Gran Vía är särskilt inriktat på storstadsresenärer som vill ha nära till nöjen och restauranger.

5. Francis Ford Coppola: Palazzo Margherita, Italien

Palazzo Margherita är ett historiskt palats som gjorts om till ett hotell med bara nio rum och sviter. Foto: The Coppola Hideaways

I Bernalda, en liten stad i den syditalienska regionen Basilicata, har regissören Francis Ford Coppola restaurerat ett historiskt palats och gjort det till ett hotell med bara nio rum och sviter.

Palazzo Margherita är en del av Coppolas hotellverksamhet och har en personlig betydelse för familjen. Regissörens farfar föddes i Bernalda, och familjens rötter i trakten har påverkat både hotellets utformning och dess atmosfär.

Den franske inredaren Jacques Grange har arbetat med palatsets interiörer. Handmålade tak, marmorgolv, höga dörröppningar och möbler med italienska influenser ger rummen en karaktär som skiljer sig från de internationella hotellkedjornas mer enhetliga uttryck. Även familjen Coppola har bidragit till inredningen, Sofia Coppola har bland annat varit delaktig i utformningen av en av sviterna.

Måltiderna serveras i matsalarna eller ute i trädgården, där regionala råvaror och traditionella rätter från Basilicata står i centrum.

6. Rafael Nadal: Zel Mallorca, Spanien

ANNONS

Tennisstjärnan Rafael Nadal har valt en annan väg in i hotellbranschen. Tillsammans med spanska Meliá Hotels International har han utvecklat Zel, ett varumärke med medelhavsliv, träning och avslappnat umgänge som utgångspunkt. Zel Mallorca ligger vid stranden i Palmanova, väster om Palma. Hotellet har ljusa rum, öppna sällskapsytor, pool och restauranger med inspiration från Medelhavets matkultur.

Träning är en viktig del av konceptet. Gästerna kan bland annat boka yoga, personlig träning och andra aktiviteter, men det finns också gott om utrymme för lugnare dagar vid havet.

Hotellet erbjuder dessutom särskilda möjligheter för gäster som reser med hund, med husdjursvänliga rum och tillhörande tjänster.

Läs även: Flygbolagen bygger fler lyxplatser – ekonomiklass krymper. Dagens PS