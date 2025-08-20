Arlanda är långt efter Kastrup – nu även sämre än Gardermoen

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Norge passerar Sverige

Norrmännen hade över fem miljoner flygresenärer i juli – en ökning med två procent mot förra året. Bara på Oslo Gardermoen passerade 2,76 miljoner resenärer. Arlanda fick nöja sig med strax över 2,4 miljoner. Med andra ord – Oslo har gått om. En liten nation med fjordar, oljefond och världens mest punktliga flygplats har knuffat ned Sverige från andraplatsen.

Nordens nya flygordning: Danmark regerar, Norge imponerar – Sverige muttrar. (Foto: Canva)

Arlanda stapplar vidare

Samtidigt försöker Arlanda hämta igen efter pandemin. Visst, fler långdistanslinjer till Nordamerika och Asien är på väg, men känslan är fortfarande byggarbetsplats snarare än global hubb. Och att behöva förklara för utländska gäster att snabbtåget till city kostar mer än en utekväll i Berlin hjälper inte.

Punktlighet på norsk nivå

När Cirium utsåg Oslo Gardermoen till världens mest punktliga stora flygplats i våras var det få som höjde på ögonbrynen. Trots rekorddagar i juli – över 100 000 resenärer på en dag – fungerade logistiken. På Arlanda är punktlighet fortfarande något man mest pratar om i pressmeddelanden.

Hösten kan avgöra

Frågan är om Arlanda kan klättra tillbaka. En ny långdistanslinje här, en lågprisoffensiv där, och siffrorna kan snabbt ändras. Men just nu är verkligheten hård: Sverige har halkat ned på tredje plats i Norden.

Perfect Weekend Guide: Nordens flygplatser juli 2025

På Kastrup går väskan till planet. På Arlanda går den till fel terminal. (Foto: Canva)

Köpenhamn Kastrup

Över 3,33 miljoner passagerare i juli – nytt rekord. Största dagen var 13 juli med 119 000 resenärer. Totalt nästan 30 miljoner på årsbasis.

Oslo Gardermoen

2 759 243 passagerare i juli och utsedd till världens mest punktliga stora flygplats. Totalt 26,4 miljoner resenärer under 2024.

Stockholm Arlanda

Drygt 2,4 miljoner resenärer i juli, en ökning på 4 procent mot fjolåret och 97 procent av nivåerna från 2019. Totalt 22,7 miljoner passagerare under 2024.

Källa: Swedavia, Avinor, Cirium, CPH Airport.

