Strax före klockan 19 i söndags fick polisen ett samtal om en “besvärlig passagerare” ombord på ett Norwegian-plan. När planet landade på Gardermoen väntade polisen med ID-kontroll. Problemet: mannen hade inga handlingar alls.
Fripassagerare avslöjad på Norwegian-flyg
Enligt polisens loggbok handlar det om en 22-årig man från Afghanistan, med lagligt uppehållstillstånd i Norge, som helt enkelt smugit sig ombord på planet. Med andra ord – en klassisk fripassagerare.
Hur kom han förbi säkerheten
Det är ännu oklart hur mannen lyckades ta sig förbi både incheckning och boarding. Att smita in på ett lågprisflyg är i teorin lika svårt som att få in egen dryck på en biograf – men tydligen går det.
Operationschef Ronny Mangseth bekräftar att mannen saknade både ID och biljett:
“Han hade lyckats smyga sig ombord och var därmed fripassagerare på flyget”, skriver han i polisens loggbok.
Norwegian håller låg profil
På Norwegian är man fåordig. Presskontakten Silje Glorvigen säger att händelsen i första hand är en polisfråga:
“Det här är en polisfråga och polisen hanterar det som hänt”, säger hon till TV 2.
Om flygbolaget väljer att polisanmäla mannen är ännu inte bestämt. Tills dess får vi andra spekulera i om detta är första steget mot en ny resetrend: ultra low cost travel.
Perfect Weekend Guide till en fripassagerare
- Mannen smög sig ombord utan biljett och ID
- Upptäcktes först efter landning på Gardermoen
- Polisen hanterar ärendet, Norwegian avvaktar med eventuell anmälan
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
