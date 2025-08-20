Fripassagerare avslöjad på Norwegian-flyg

Enligt polisens loggbok handlar det om en 22-årig man från Afghanistan, med lagligt uppehållstillstånd i Norge, som helt enkelt smugit sig ombord på planet. Med andra ord – en klassisk fripassagerare.

Hur kom han förbi säkerheten

Det är ännu oklart hur mannen lyckades ta sig förbi både incheckning och boarding. Att smita in på ett lågprisflyg är i teorin lika svårt som att få in egen dryck på en biograf – men tydligen går det.

Operationschef Ronny Mangseth bekräftar att mannen saknade både ID och biljett:

“Han hade lyckats smyga sig ombord och var därmed fripassagerare på flyget”, skriver han i polisens loggbok.

Norwegian håller låg profil

På Norwegian är man fåordig. Presskontakten Silje Glorvigen säger att händelsen i första hand är en polisfråga:

“Det här är en polisfråga och polisen hanterar det som hänt”, säger hon till TV 2.

Om flygbolaget väljer att polisanmäla mannen är ännu inte bestämt. Tills dess får vi andra spekulera i om detta är första steget mot en ny resetrend: ultra low cost travel.

Perfect Weekend Guide till en fripassagerare

ANNONS

Mannen smög sig ombord utan biljett och ID

Upptäcktes först efter landning på Gardermoen

Polisen hanterar ärendet, Norwegian avvaktar med eventuell anmälan

Läs även: Reseboom på börsen – här är aktierna som lyfter 2025