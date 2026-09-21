Världens bästa flygbolag 2026 – Europa halkar efter och SAS saknas

Air France glänser längst fram i planet

Europa klarar sig betydligt bättre när man börjar dela ut specialpriser.

Air France utsågs bland annat till världens bästa flygbolag för första klass och tog även priser för restaurangupplevelsen i förstaklassloungen och komfortprodukterna ombord. Dessutom utsågs bolaget till bäst i Västeuropa.

Turkish Airlines hade också en bra kväll. Bolaget utsågs till Europas bästa flygbolag och vann dessutom kategorin för bästa catering i business class.

Spanska Vueling utsågs samtidigt till Europas bästa lågprisbolag. Iberia vann priset för bästa personalservice i Europa och LOT blev bästa flygbolag i Centraleuropa.

Qatar Airways tappar förstaplatsen men fortsätter att dominera i business class. Foto: Unsplash

Qatar tappar kronan

Qatar Airways har närmast prenumererat på topplaceringen de senaste åren och har tidigare utsetts till världens bästa flygbolag nio gånger.

Nu får bolaget nöja sig med andraplatsen.

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Tröstpriset är hyggligt. Qatar Airways utsågs fortfarande till världens bästa business class-bolag och vann dessutom priset för Mellanösterns bästa flygbolag. Nytt för året var också kategorin bästa wifi ombord – även där vann Qatar Airways.

Det säger en del om hur flygresan förändrats.

En gång räckte det med varm mat och ett glas vin. Nu vill passagerarna ha snabbt internet på 11 000 meters höjd medan de klagar på att Teams hackar över Iran.

SAS saknas bland världens 20 bästa – men kan åtminstone trösta sig med stark punktlighet på hemmaplan. Foto: Pressbild

Europas problem syns i kabinen

En detalj är särskilt intressant.

Inte ett enda europeiskt flygbolag placerade sig bland de bästa i världen när kabinpersonalen rankades. Där vann Cathay Pacific.

Bland regionalflygbolagen lyckades bara grekiska Aegean ta sig in bland de tio bästa, på fjärde plats.

Europa har alltså fortfarande starka flygbolag. Men när hela upplevelsen vägs samman – service, kabin, mat, komfort och produkt – ligger tyngdpunkten allt tydligare österut.

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För oss svenskar återstår åtminstone en tröst: SAS har på senare tid kunnat skryta med något som många resenärer kanske värderar ännu högre än hummer i loungen – att flyget faktiskt går i tid.

Världens 20 bästa flygbolag 2026

Singapore Airlines Qatar Airways Cathay Pacific ANA All Nippon Airways Turkish Airlines Emirates Air France Hainan Airlines Japan Airlines Korean Air EVA Air Qantas Airways STARLUX Airlines Lufthansa Saudi Arabian Airlines Iberia Air Canada Virgin Atlantic Swiss International Air Lines Thai Airways