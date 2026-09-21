Singapore Airlines är tillbaka på flygtronen. När världens bästa flygbolag 2026 utses dominerar Asien och Mellanöstern fullständigt – medan Europa får nöja sig med sex platser bland de 20 bästa. För svenska resenärer finns dessutom en detalj som sticker ut: SAS är inte ens med på listan.
Världens bästa flygbolag 2026 – Europa halkar efter och SAS saknas
Det finns rankingar över nästan allt i flygvärlden. Punktlighet, benutrymme, lounger, mat, champagne och hur snabbt kabinpersonalen lyckas få en trilskande handbagageväska att försvinna in i ett redan proppfullt skåp.
Men Skytrax World Airline Awards brukar ändå räknas som en av branschens tyngsta sammanställningar. I årets upplaga har över 300 flygbolag bedömts och Singapore Airlines tar förstaplatsen före Qatar Airways och Cathay Pacific.
Asien äger flyghimlen
Tittar man på topp tio är bilden ganska brutal för Europas gamla flygnationer.
Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific och japanska ANA tar de fyra första platserna. Först på femte plats dyker Europas bästa bolag upp: Turkish Airlines.
Därefter kommer Emirates, innan Air France räddar lite europeisk ära på sjunde plats.
Det betyder att stora delar av den europeiska flygindustrin – trots alla flaggbärare, all historia och alla terminaler fulla av designmöbler – får se sig besegrade av bolag från framför allt Asien och Mellanöstern.
Totalt lyckades bara sex europeiska flygbolag ta sig in bland världens 20 bästa: Turkish Airlines, Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic och Swiss.
SAS finns inte med.
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Air France glänser längst fram i planet
Europa klarar sig betydligt bättre när man börjar dela ut specialpriser.
Air France utsågs bland annat till världens bästa flygbolag för första klass och tog även priser för restaurangupplevelsen i förstaklassloungen och komfortprodukterna ombord. Dessutom utsågs bolaget till bäst i Västeuropa.
Turkish Airlines hade också en bra kväll. Bolaget utsågs till Europas bästa flygbolag och vann dessutom kategorin för bästa catering i business class.
Spanska Vueling utsågs samtidigt till Europas bästa lågprisbolag. Iberia vann priset för bästa personalservice i Europa och LOT blev bästa flygbolag i Centraleuropa.
Qatar tappar kronan
Qatar Airways har närmast prenumererat på topplaceringen de senaste åren och har tidigare utsetts till världens bästa flygbolag nio gånger.
Nu får bolaget nöja sig med andraplatsen.
Tröstpriset är hyggligt. Qatar Airways utsågs fortfarande till världens bästa business class-bolag och vann dessutom priset för Mellanösterns bästa flygbolag. Nytt för året var också kategorin bästa wifi ombord – även där vann Qatar Airways.
Det säger en del om hur flygresan förändrats.
En gång räckte det med varm mat och ett glas vin. Nu vill passagerarna ha snabbt internet på 11 000 meters höjd medan de klagar på att Teams hackar över Iran.
Europas problem syns i kabinen
En detalj är särskilt intressant.
Inte ett enda europeiskt flygbolag placerade sig bland de bästa i världen när kabinpersonalen rankades. Där vann Cathay Pacific.
Bland regionalflygbolagen lyckades bara grekiska Aegean ta sig in bland de tio bästa, på fjärde plats.
Europa har alltså fortfarande starka flygbolag. Men när hela upplevelsen vägs samman – service, kabin, mat, komfort och produkt – ligger tyngdpunkten allt tydligare österut.
För oss svenskar återstår åtminstone en tröst: SAS har på senare tid kunnat skryta med något som många resenärer kanske värderar ännu högre än hummer i loungen – att flyget faktiskt går i tid.
Världens 20 bästa flygbolag 2026
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- Cathay Pacific
- ANA All Nippon Airways
- Turkish Airlines
- Emirates
- Air France
- Hainan Airlines
- Japan Airlines
- Korean Air
- EVA Air
- Qantas Airways
- STARLUX Airlines
- Lufthansa
- Saudi Arabian Airlines
- Iberia
- Air Canada
- Virgin Atlantic
- Swiss International Air Lines
- Thai Airways
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