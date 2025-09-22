En ny internationell studie visar att regelbunden rörelse efter avslutad behandling minskar risken för återfall i tjocktarmscancer. Professor Anna Martling på Karolinska institutet kallar resultaten “otroligt spännande” och det förstår man: här talar vi inte om ännu en dyr medicin, utan om promenader, trappor och lite puls. Det är nästan för bra för att inte snöra på sig skorna direkt
Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet
Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet
En ny internationell studie visar att regelbunden rörelse efter avslutad behandling minskar risken för återfall i tjocktarmscancer. Professor Anna Martling på Karolinska institutet kallar resultaten “otroligt spännande” och det förstår man: här talar vi inte om ännu en dyr medicin, utan om promenader, trappor och lite puls. Det är nästan för bra för att inte …
Guldstandard visar tydlig effekt
I den aktuella randomiserade studien följdes nära niohundra patienter i upp till åtta år efter adjuvant cytostatika. Alla fick hälsoråd, men bara interventionsgruppen fick ett treårigt, personligt träningsprogram med coach, schemalagda pass och samtalsstöd. Efter fem år hade träningsgruppen en relativ risk för återfall som var tjugoåtta procent lägre. Efter åtta år var dödligheten trettiosju procent lägre än i kontrollgruppen. Det är siffror som får även soffpotatisar att resa sig från tv-soffan.
“Det handlar om att skapa en miljö där tumörceller inte trivs”, säger Anna Martling, rapporterar SvD. Cancerceller gillar nämligen låggradig inflammation och en kropp i obalans. Träning gör tvärtom: förbättrar insulinkänsligheten, väcker immunförsvaret och gör tarmen mindre gästvänlig för ovälkomna gäster.
Läs även: En gyllene dryck som räddar hösten, Perfect Weekend
Primär och sekundär – två sidor av samma mynt
Din mamma sa det, din idrottslärare sa det och nu säger forskningen det igen: rörelse minskar risken att bli sjuk. Redan 2009 visade en stor metaanalys i British Journal of Cancer att de mest aktiva hade ungefär tjugofyra procent lägre risk att utveckla tjocktarmscancer än de minst aktiva. Det är primärprevention. Den nya studien visar att mönstret håller även efter diagnos och behandling – det vill säga sekundärprevention. Två discipliner, samma segerrecept.
Ingen elitidrott krävs
Vad ska man göra då? I studien räckte det med måttlig träning tre till fyra gånger i veckan. Snabba promenader, lättare styrka, cykel till jobbet eller rejäl trappgång – allt som ger puls duger. “Det viktiga är inte exakt vilken träning, utan att man bryter stillasittandet”, säger Anna Martling. För den som nyligen behandlats för cancer är det goda nyheter: kravet är inte intervaller på stadion, utan vardagsrörelse med lite ambition
Forskning på bröstcancer pekar åt samma håll. Ett enda pass, styrka eller intervaller, ökade direkt nivåerna av myokiner – kroppens egna signalämnen som bromsar cancerceller – och i laboratoriet växte cancerceller långsammare i blodet efter passet. Kroppen svarar alltså snabbt när vi rör den.
FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan
Enligt FN:s nya World Happiness Report väger tron på andras vänlighet och tillit tyngre än både mycket pengar och minskad brottslighet.
Skyll inte på patienten
En viktig brasklapp: ingen som drabbas av cancer ska skuldbeläggas för att de inte tränat. “Majoriteten drabbas av skäl vi inte vet”, betonar Martling. Men på gruppnivå är sambanden tydliga. Mer rörelse, mindre återfall. Det är en av få medicinska uppmaningar som kommer med frisk luft och noll biverkningar, möjligen lätt träningsvärk och en oväntad förälskelse i bekväma skor.
Perfect Weekend Guide: Så bra är regelbunden rörelse mot cancer
– Sekundärprevention: tre års strukturerat program gav tjugoåtta procent lägre återfallsrisk efter fem år och trettiosju procent lägre dödlighet efter åtta år
– Primärprevention: metaanalys visar cirka tjugofyra procent lägre risk att insjukna för de mest aktiva jämfört med de minst aktiva
– Starta idag: tre till fyra pass i veckan med måttlig intensitet räcker – promenader, trappor, lätt styrka och cykel räknas
– Kom ihåg: relativ risk är en jämförelse mellan grupper; din absoluta risk beror på ålder, stadium, behandling och andra faktorer.
Källor: SvD, New England Journal of Medicine, CHALLENGE/CO21; British Journal of Cancer, Wolin m.fl. 2009; uttalanden av Anna Martling, Karolinska institutet
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
