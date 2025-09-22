Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Primär och sekundär – två sidor av samma mynt

Din mamma sa det, din idrottslärare sa det och nu säger forskningen det igen: rörelse minskar risken att bli sjuk. Redan 2009 visade en stor metaanalys i British Journal of Cancer att de mest aktiva hade ungefär tjugofyra procent lägre risk att utveckla tjocktarmscancer än de minst aktiva. Det är primärprevention. Den nya studien visar att mönstret håller även efter diagnos och behandling – det vill säga sekundärprevention. Två discipliner, samma segerrecept.

Motion är den enda medicin med 100 procent nöjd-kundgaranti. (Foto: Pixabay)

Ingen elitidrott krävs

ANNONS

Vad ska man göra då? I studien räckte det med måttlig träning tre till fyra gånger i veckan. Snabba promenader, lättare styrka, cykel till jobbet eller rejäl trappgång – allt som ger puls duger. “Det viktiga är inte exakt vilken träning, utan att man bryter stillasittandet”, säger Anna Martling. För den som nyligen behandlats för cancer är det goda nyheter: kravet är inte intervaller på stadion, utan vardagsrörelse med lite ambition

Forskning på bröstcancer pekar åt samma håll. Ett enda pass, styrka eller intervaller, ökade direkt nivåerna av myokiner – kroppens egna signalämnen som bromsar cancerceller – och i laboratoriet växte cancerceller långsammare i blodet efter passet. Kroppen svarar alltså snabbt när vi rör den.

Skyll inte på patienten

En viktig brasklapp: ingen som drabbas av cancer ska skuldbeläggas för att de inte tränat. “Majoriteten drabbas av skäl vi inte vet”, betonar Martling. Men på gruppnivå är sambanden tydliga. Mer rörelse, mindre återfall. Det är en av få medicinska uppmaningar som kommer med frisk luft och noll biverkningar, möjligen lätt träningsvärk och en oväntad förälskelse i bekväma skor.

Muskler är inte bara snygga, de är rena cancervakterna. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så bra är regelbunden rörelse mot cancer

– Sekundärprevention: tre års strukturerat program gav tjugoåtta procent lägre återfallsrisk efter fem år och trettiosju procent lägre dödlighet efter åtta år

– Primärprevention: metaanalys visar cirka tjugofyra procent lägre risk att insjukna för de mest aktiva jämfört med de minst aktiva

– Starta idag: tre till fyra pass i veckan med måttlig intensitet räcker – promenader, trappor, lätt styrka och cykel räknas

– Kom ihåg: relativ risk är en jämförelse mellan grupper; din absoluta risk beror på ålder, stadium, behandling och andra faktorer.

Källor: SvD, New England Journal of Medicine, CHALLENGE/CO21; British Journal of Cancer, Wolin m.fl. 2009; uttalanden av Anna Martling, Karolinska institutet

ANNONS