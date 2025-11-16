När Malena Ernman skrattar låter det som om julen redan börjat. Och när hon berättar om sin julturné “I ett vinterland” tillsammans med violinisten Linda Lampenius och pianisten David Carbe märks det att det här inte är någon vanlig kyrkokonsert. “Det är galna människor och det kan bli precis vad som helst”, säger hon till Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
Två blondiner, ett piano och en Lucia – Sveriges mest otippade julturné
Mest läst i kategorin
Bruce fyller 75 – men slåss fortfarande mot mörkret
Bruce Springsteen sitter på sin ranch i New Jersey, sjuttiofem år gammal, lutad mot sin gitarr. Han är rik, världsberömd och lyckligt gift, men långt ifrån nöjd. ”Jag är inte det roligaste sällskapet i mitt eget huvud,” säger han torrt i en intervju med Gentlemen’s Watch. Det är en mening som rymmer hela hans livsverk: …
Kampanjen som räddade sin tids TikTok – och förändrade världen
Det som blev sin tids TikTok började som ett sista desperat försök att rädda en tv-kanal ingen ville ha. Men när Mick Jagger och David Bowie började skrika I want my MTV! förvandlades allt. På några månader gick MTV från konkursfärdigt till kult – och rockstjärnor blev sin tids nya gudar. Det är 1982. Reagan …
160 miljarder rullar in – ändå växer missnöjet
2024 var ett mer framgångsrikt år än någonsin för låtskrivare och författare. Drygt 160 miljarder kronor drog branschen in, enligt en färsk rapport. Pengarna rullar in, det går bra nu. Det skulle kunna säga vara slutsatsen av den rapport som internationella organisation Cisac lämnade under helgen. Cisac är svenska STIM:s internationella motsvarighet. Tillväxt under många …
Så förändrade hon hela popbranschen
Hon är 23 år, har nio Grammys, två Oscars och över tre miljarder streams i popbranschen på en låt hon nästan inte ville släppa. Billie Eilish är inte bara ett musikaliskt underbarn – hon har förändrat hur popvärlden fungerar, både ekonomiskt och existentiellt. En ballad om döden som blev global När Billie och Finneas började …
Kim Kardashians rättsdrama totalsågas: "Det sämsta som någonsin gjorts"
När Kim Kardashian klev in i rollen som skilsmässoadvokat i Ryan Murphys nya serie All’s Fair var förväntningarna skyhöga. Serien, som hade premiär på Disney+ och Hulu i veckan, beskrivs som ett stjärnspäckat rättsdrama om kvinnlig styrka, glamour och intriger i Los Angeles. Resultatet, menar kritikerna, blev i stället ett haveri av bibliska proportioner. Så …
En gnistrande vinterresa med två blondiner och ett piano
Den 26 november går startskottet i Borås för en musikalisk vinterresa genom 16 svenska städer – från Växjö till Ystad, från Trosa till Östersund. På programmet står allt från klassiska pärlor som “Ave Maria” och “Koppången” till Disneyfavoriter och italiensk originalversion av “Sankta Lucia”. “Vi gör Lucia-tåg, Disney, folkmusik och lite svulstiga grejer. Allt får plats”, säger Malena.
Hon förklarar att turnén bygger på mötet mellan tre artister som alla tänjer på gränserna mellan genrer. “Det här är nog den enda konserten i sitt slag i världen med klassiska musiker som har genreöverskridande karriärer bakom sig – och framför sig”, säger hon.
Kevin Costner trotsade Spielberg – och hamnade i vatteninferno
I år fyller Waterworld 30 år – filmen som dränkte en hel studio i dollar och nästan sin huvudrollsinnehavare i Stilla havet.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Skratt, svulst och stilla natt
För den som förväntar sig stilla stämning i kyrkbänken väntar överraskningar. “Det måste vara skratt, annars är det inte kul”, säger Malena och tillägger att hon älskar att skämta om julen och alla stereotyper. Humor är lika viktig som harmonierna.
David Carbe står för pianot och det musikaliska drivet. Han har gjort succé med egna shower och medverkat i både SVT och TV4. Linda Lampenius, den internationellt kända violinisten, är aktuell med ett nytt skivkontrakt på Universal och beskriver turnén som “en chans att leka med musiken igen”.
Malena själv pendlar numera mellan operascener i Europa och musikalscener i Sverige. Efter succén med “Såsom i himlen” och “Forever Piaf” släppte hon i våras albumet “Terra Mater”, som DN utsåg till månadens bästa.
Kyrkor, teatersalonger och ett digitalt orkesterhav
“I ett vinterland” spelas både i kyrkor och teatrar. “Kyrkan är en plats jag är uppvuxen med – mamma var diakon, så jag svär extra mycket där bara för att jag inte får”, säger Malena med ett skratt. Orkestern är digital, vilket betyder att publiken får både fiol, piano och en hel symfoni på scen – utan att behöva rulla in en hel stråksektion.
Turnén avslutas i Göteborg den 21 december. “Det blir mycket skratt, gåshud, vacker sång och galna upptåg”, lovar Malena. En julkonsert för både gubbar som vill ha “O helga natt” och tanter som älskar “Koppången”.
Perfect Weekend Guide
Turnéplan 2025 – “I ett vinterland”:
26 nov Borås, Gustav Adolfs kyrka
27 nov Jönköping, Spira
28 nov Växjö, Växjö teater
3 dec Åland, Alandica
4 dec Trosa, Trosa kyrka
7 dec Norrtälje, Opalen
10 dec Östersund, Storsjöteatern
11 dec Sveg, Svegs kyrka
12 dec Falun, Kulturhuset tio14
13 dec Gävle, Centralteatern
14 dec Sundsvall, Tonhallen
17 dec Linköping, Forumteatern
18 dec Ystad, Ystad teater
19 dec Helsingborg, Gustav Adolfs kyrka
20 dec Falkenberg, Vinbergs kyrka
21 dec Göteborg, Annedalskyrkan
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Muterad influensa i Sverige – "värsta säsongen på 10 år"
Det kan bli en tuff vinter sedan en muterad influensa redan har kommit till Sverige. Varianten verkar lura immunförsvaret och kan enligt experterna bli den värsta på ett decennium. Det är ett muterat virus av H3N2-varianten och finns redan på plats i Sverige. "Vi följer situationen noga. Den muterade varianten har redan setts i Sverige", …
Experterna överens – sälj inte techaktierna
Trots en dipp i techaktierna på sistone bör investerare hålla kvar dem. Expertskaran verkar överens vad som gäller framöver för Wall Street. Investerare fick kalla fötter och sålde av sina techaktier i slutet av förra veckan. AI-racet som alla ville vara del i var helt plötsligt inte lika självklart längre, och bolag som Nvidia, Broadcom …
Två blondiner, ett piano och en Lucia – Sveriges mest otippade julturné
När Malena Ernman skrattar låter det som om julen redan börjat. Och när hon berättar om sin julturné "I ett vinterland" tillsammans med violinisten Linda Lampenius och pianisten David Carbe märks det att det här inte är någon vanlig kyrkokonsert. "Det är galna människor och det kan bli precis vad som helst", säger hon till …
Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen
Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna. Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte. Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget …
Mekaniker slår larm: En knapp i bilen kan förkorta motorns liv rejält
Mekanikern avslöjar varför en till synes harmlös knapp kan få din motor att slitas ut i förtid. Det är en funktion som de flesta nya bilmodeller är utrustade med, och som biltillverkarna gärna lyfter fram som klimatsmart och bränslebesparande. Men enligt en välkänd mekaniker kan samma knapp i värsta fall få din motor att slitas …