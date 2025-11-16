Två blondiner, ett piano och en Lucia – Sveriges mest otippade julturné

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Skratt, svulst och stilla natt

För den som förväntar sig stilla stämning i kyrkbänken väntar överraskningar. “Det måste vara skratt, annars är det inte kul”, säger Malena och tillägger att hon älskar att skämta om julen och alla stereotyper. Humor är lika viktig som harmonierna.

David Carbe står för pianot och det musikaliska drivet. Han har gjort succé med egna shower och medverkat i både SVT och TV4. Linda Lampenius, den internationellt kända violinisten, är aktuell med ett nytt skivkontrakt på Universal och beskriver turnén som “en chans att leka med musiken igen”.

Malena själv pendlar numera mellan operascener i Europa och musikalscener i Sverige. Efter succén med “Såsom i himlen” och “Forever Piaf” släppte hon i våras albumet “Terra Mater”, som DN utsåg till månadens bästa.

När Malena, Linda och David möts på scen uppstår något mellan Mozart, Mariah Carey och Mupparna.

Kyrkor, teatersalonger och ett digitalt orkesterhav

“I ett vinterland” spelas både i kyrkor och teatrar. “Kyrkan är en plats jag är uppvuxen med – mamma var diakon, så jag svär extra mycket där bara för att jag inte får”, säger Malena med ett skratt. Orkestern är digital, vilket betyder att publiken får både fiol, piano och en hel symfoni på scen – utan att behöva rulla in en hel stråksektion.

Turnén avslutas i Göteborg den 21 december. “Det blir mycket skratt, gåshud, vacker sång och galna upptåg”, lovar Malena. En julkonsert för både gubbar som vill ha “O helga natt” och tanter som älskar “Koppången”.

Perfect Weekend Guide

Turnéplan 2025 – “I ett vinterland”:

26 nov Borås, Gustav Adolfs kyrka

27 nov Jönköping, Spira

28 nov Växjö, Växjö teater

3 dec Åland, Alandica

4 dec Trosa, Trosa kyrka

7 dec Norrtälje, Opalen

10 dec Östersund, Storsjöteatern

11 dec Sveg, Svegs kyrka

12 dec Falun, Kulturhuset tio14

13 dec Gävle, Centralteatern

14 dec Sundsvall, Tonhallen

17 dec Linköping, Forumteatern

18 dec Ystad, Ystad teater

19 dec Helsingborg, Gustav Adolfs kyrka

20 dec Falkenberg, Vinbergs kyrka

21 dec Göteborg, Annedalskyrkan

