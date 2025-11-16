Dagensps.se
Weekend
Nöje & Underhållning

Två blondiner, ett piano och en Lucia – Sveriges mest otippade julturné

Malena sjunger Ave Maria, Linda gnistrar på stråkarna och David trycker på “play” för heliga beats.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

När Malena Ernman skrattar låter det som om julen redan börjat. Och när hon berättar om sin julturné “I ett vinterland” tillsammans med violinisten Linda Lampenius och pianisten David Carbe märks det att det här inte är någon vanlig kyrkokonsert. “Det är galna människor och det kan bli precis vad som helst”, säger hon till Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.

En gnistrande vinterresa med två blondiner och ett piano

Den 26 november går startskottet i Borås för en musikalisk vinterresa genom 16 svenska städer – från Växjö till Ystad, från Trosa till Östersund. På programmet står allt från klassiska pärlor som “Ave Maria” och “Koppången” till Disneyfavoriter och italiensk originalversion av “Sankta Lucia”. “Vi gör Lucia-tåg, Disney, folkmusik och lite svulstiga grejer. Allt får plats”, säger Malena.

Hon förklarar att turnén bygger på mötet mellan tre artister som alla tänjer på gränserna mellan genrer. “Det här är nog den enda konserten i sitt slag i världen med klassiska musiker som har genreöverskridande karriärer bakom sig – och framför sig”, säger hon.

Skratt, svulst och stilla natt

För den som förväntar sig stilla stämning i kyrkbänken väntar överraskningar. “Det måste vara skratt, annars är det inte kul”, säger Malena och tillägger att hon älskar att skämta om julen och alla stereotyper. Humor är lika viktig som harmonierna.

David Carbe står för pianot och det musikaliska drivet. Han har gjort succé med egna shower och medverkat i både SVT och TV4. Linda Lampenius, den internationellt kända violinisten, är aktuell med ett nytt skivkontrakt på Universal och beskriver turnén som “en chans att leka med musiken igen”.

Malena själv pendlar numera mellan operascener i Europa och musikalscener i Sverige. Efter succén med “Såsom i himlen” och “Forever Piaf” släppte hon i våras albumet “Terra Mater”, som DN utsåg till månadens bästa.

När Malena, Linda och David möts på scen uppstår något mellan Mozart, Mariah Carey och Mupparna.
Kyrkor, teatersalonger och ett digitalt orkesterhav

“I ett vinterland” spelas både i kyrkor och teatrar. “Kyrkan är en plats jag är uppvuxen med – mamma var diakon, så jag svär extra mycket där bara för att jag inte får”, säger Malena med ett skratt. Orkestern är digital, vilket betyder att publiken får både fiol, piano och en hel symfoni på scen – utan att behöva rulla in en hel stråksektion.

Turnén avslutas i Göteborg den 21 december. “Det blir mycket skratt, gåshud, vacker sång och galna upptåg”, lovar Malena. En julkonsert för både gubbar som vill ha “O helga natt” och tanter som älskar “Koppången”.

Perfect Weekend Guide

Turnéplan 2025 – “I ett vinterland”:
26 nov Borås, Gustav Adolfs kyrka
27 nov Jönköping, Spira
28 nov Växjö, Växjö teater
3 dec Åland, Alandica
4 dec Trosa, Trosa kyrka
7 dec Norrtälje, Opalen
10 dec Östersund, Storsjöteatern
11 dec Sveg, Svegs kyrka
12 dec Falun, Kulturhuset tio14
13 dec Gävle, Centralteatern
14 dec Sundsvall, Tonhallen
17 dec Linköping, Forumteatern
18 dec Ystad, Ystad teater
19 dec Helsingborg, Gustav Adolfs kyrka
20 dec Falkenberg, Vinbergs kyrka
21 dec Göteborg, Annedalskyrkan

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

