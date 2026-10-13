Taylor Swift är numera miljardär, stadionfenomen och en av världens största artister. Men långt innan Eras Tour och alla försäljningsrekord gav hon fyra miljoner dollar till utbildning i Nashville. Fjorton år senare används pengarna fortfarande – nu för att visa konst skapad av skolbarn och personer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
Taylor Swift gav 4 miljoner dollar – 14 år senare lever gåvan vidare
Perfect Weekend har skrivit en hel del om Taylor Swift. Om hennes enorma förmögenhet, hennes privatliv och inte minst albumet ”The Life of a Showgirl”, som till stora delar fick sin form i Stockholm tillsammans med Max Martin och Shellback.
Men historien om Taylor Swift innehåller också mindre glittriga och betydligt mer långsiktiga investeringar.
Taylor Swift satsade på Nashville
År 2012 var Taylor Swift 22 år gammal och redan en av USA största artister. Då lovade hon att skänka fyra miljoner dollar till Country Music Hall of Fame and Museum i Nashville.
Det var vid tidpunkten den största kapitalgåvan från en enskild artist i museets historia.
Pengarna gick till ett utbildningscentrum som fick namnet Taylor Swift Education Center.
Centret öppnade året därpå och omfattar bland annat tre klassrum, en utställningsdel för barn och lokaler där besökare kan arbeta praktiskt med musik, konst och design.
Fyra miljoner dollar köper uppenbarligen mer än en bra loge på en arena.
Taylor Swift har fördubblat sin förmögenhet – nu är hon god för över 20 miljarder kronor
Taylor Swift har gjort något som få artister ens varit i närheten av. Sedan hon blev dollarmiljardär 2023 har hennes förmögenhet mer än fördubblats. Nu
Nu ställs barnens konst ut
2026 används centret bland annat för utställningen ”Connection”.
Här visas affischer skapade av elever från offentliga skolor i Nashville tillsammans med konstnärer från Friends Life Community, en organisation som arbetar med vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
Deltagarna har fått lära sig traditionellt boktryck hos Hatch Show Print, Nashvilles historiska tryckeri med rötter från 1800-talet.
Först studerade de design, typografi och tryckteknik. Sedan gjorde de egna affischer med ord, bilder, färger och former.
Resultatet visas nu på samma museum där besökare annars tittar på scenkläder, gitarrer och andra föremål från countrymusikens största stjärnor.
Från Stockholm till Nashville
Det finns också en koppling till det Taylor Swift som Perfect Weekend skrivit om på senare tid.
När ”The Life of a Showgirl” skapades återvände Swift till Max Martin och Shellback. Stockholm blev ännu en gång en viktig del av den globala popindustrin.
Samtidigt finns Taylor Swift Education Center kvar i Nashville.
Det gör historien ganska ovanlig i en värld där kändisars välgörenhetsprojekt ofta försvinner lika snabbt som de lanseras.
Gåvan från 2012 har blivit lokaler, undervisning och verksamhet som fortfarande används 14 år senare.
En gåva som fortsätter arbeta
När Swift gav pengarna var tanken att skapa en plats där barn, ungdomar och familjer kunde komma närmare musikens historia genom att själva arbeta kreativt.
”Connection” visar att tanken fortfarande fungerar.
Nya generationer kommer in i huset, lär sig en gammal tryckteknik och skapar något eget.
Taylor Swift har under tiden gått från countrystjärna i Nashville till global popindustri med tydliga svenska kopplingar.
Men fyra miljoner dollar hon gav bort som 22-åring fortsätter fortfarande att arbeta.
Taylors bröllop som redan känns större än Super Bowl
Det finns kändisbröllop och så finns det kändisbröllop som förvandlas till kollektiv hjärnverksamhet. Bröllopet mellan Taylor Swift och Travis Kelce