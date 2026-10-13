Taylor Swift gav 4 miljoner dollar – 14 år senare lever gåvan vidare

Men historien om Taylor Swift innehåller också mindre glittriga och betydligt mer långsiktiga investeringar.

Taylor Swift satsade på Nashville

År 2012 var Taylor Swift 22 år gammal och redan en av USA största artister. Då lovade hon att skänka fyra miljoner dollar till Country Music Hall of Fame and Museum i Nashville.

Det var vid tidpunkten den största kapitalgåvan från en enskild artist i museets historia.

Pengarna gick till ett utbildningscentrum som fick namnet Taylor Swift Education Center.

Centret öppnade året därpå och omfattar bland annat tre klassrum, en utställningsdel för barn och lokaler där besökare kan arbeta praktiskt med musik, konst och design.

Fyra miljoner dollar köper uppenbarligen mer än en bra loge på en arena.