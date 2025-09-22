Dagensps.se
Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills

Taylor Swift i Stockholm – vi hoppas hon hann med en kanelbulle på Vetekatten (Foto: AP/Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Taylor Swift är tillbaka – men denna gång med en svensk krydda. Hennes nya album The Life of a Showgirl släpps den 3 oktober och stora delar har formats i Stockholm tillsammans med Max Martin och Shellback. Det är inte bara en popskiva, det är ännu ett kvitto på att Sverige, vid sidan av IKEA och ABBA, är ett av världens mest framgångsrika musikländer.

När världens största popstjärna spelar in i Sverige och ingen stockholmare märker något. (Foto: AP)

Ett Taylor Swift-album som redan gjort historia

The Life of a Showgirl är Swifts tolfte studioalbum. Redan innan release har det slagit rekord på Spotify som den mest förbokade skivan någonsin. Titeln signalerar drama, glamour och hårt arbete bakom kulisserna. Swift har själv sagt att albumet är ”den skiva jag velat göra i många år”, och att fokus ligger på kontrasten mellan arenans glitter och ensamheten backstage, rapporterar Euronews.

Singeln The Fate of Ophelia, som öppnar albumet, är också ledspår. Titeln är Shakespeare, men ljudbilden är Stockholm: storslagna refränger, pumpande beats och den där melankoliska undertonen som Max Martin och Shellback byggt sina imperier på.

Från Spotify till AI – Sverige visar vägen igen

När Spotify föddes i ett källarkontor i Stockholm var det ingen som kunde ana att hela musikvärlden skulle förändras. Nu är det dags igen.
Max och Taylor – en kärlekshistoria starkare än ABBA och glitterbomben på Eurovision (Foto: TT)
Stockholm – popens kreativa motor

Swift har återvänt till MXM Studios i Stockholm, där hon tidigare jobbat med Martin och Shellback. Exakt hur mycket som spelats in här är inte offentligt, men samarbetet markerar hennes första helskiva med de svenska producenterna sedan Reputation 2017. Stockholm är för Swift vad Memphis var för Elvis – en plats där soundet får nerv och global tyngd.

För svensk musikindustri innebär det ytterligare prestige. När världens största artist väljer att göra sitt mest hajpade album på länge tillsammans med svenska producenter, då är frågan inte om Sverige är världens popcentrum – utan hur länge vi kan behålla titeln.

Så köpte förmögna amerikaner in sig i Europas salonger

Glöm kärlek vid första ögonkastet, likviditet vid första kontraktet var det som gällde.

Taylor Swift kanske tog in på Ett Hem – boutiquehotellet där Max Martin är stamgäst och rummen är
lika svåra att boka som en plats på Eras Tour (Foto: Pressbild)

Releaseparty på bio – även i Sverige för Taylor Swift

Som om det inte vore nog blir albumsläppet också en bioupplevelse. Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl är ett 89 minuter långt filmpaket med premiären av musikvideon till The Fate of Ophelia, behind the scenes-klipp, lyrikvideos och Swifts egna reflektioner. Evenemanget visas i biografer över hela världen, från London och Paris till Stockholm och Malmö. Här kan svenska fans alltså dansa i salongen samtidigt som Swift själv firar på andra sidan Atlanten.

Glamour med Mert & Marcus

Den visuella kampanjen är skapad av stjärnfotograferna Mert Alas och Marcus Piggott. Resultatet är glitter, neon och teatral dramatik. Swift iscensätter sig själv som showgirl, men snarare i Josephine Bakers anda än Las Vegas. Det är bilder som sätter tonen för en ny era – lika mycket mode som musik.

Taylor Swift och hennes blivande man Travis Kelce – pop möter NFL och världen får sitt mest streamade bröllop (Foto: AP)

Taylor Swift: En global kraft

Taylor Swift är i dag mer än en popstjärna. Hon är ett världsomspännande fenomen som styr mode, påverkar politiken och driver turism. Ekonomer i USA talar om ”Swiftonomics” när hotell, restauranger och flygbolag gör rekordvinster tack vare hennes konserter. Att hon nu bygger sin nya era i Stockholm visar att Sveriges popfabrik inte bara levererar låtar – den skapar globala samhällstrender.

När The Life of a Showgirl släpps i oktober kommer världen att lyssna, dansa och analysera. Och i Sverige kan vi säga: vi var med och skrev nästa kapitel i historien om världens största artist

Källor: Euronews, Reuters, AP News, Rolling Stone, Vogue Scandinavia, Wikipedia, Taylor Swift Fandom.

Hollywoodstjärnan som sålde sin bokklubb för en miljard

Hollywoodstjärnan Reese Witherspoon hade kunnat nöja sig med att spela jurist i rosa dräkt och leva gott på royalties från kabel-tv. I stället startade hon en bokklubb och blev miljardär.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

