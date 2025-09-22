Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Stockholm – popens kreativa motor

Swift har återvänt till MXM Studios i Stockholm, där hon tidigare jobbat med Martin och Shellback. Exakt hur mycket som spelats in här är inte offentligt, men samarbetet markerar hennes första helskiva med de svenska producenterna sedan Reputation 2017. Stockholm är för Swift vad Memphis var för Elvis – en plats där soundet får nerv och global tyngd.

För svensk musikindustri innebär det ytterligare prestige. När världens största artist väljer att göra sitt mest hajpade album på länge tillsammans med svenska producenter, då är frågan inte om Sverige är världens popcentrum – utan hur länge vi kan behålla titeln.

Taylor Swift kanske tog in på Ett Hem – boutiquehotellet där Max Martin är stamgäst och rummen är

lika svåra att boka som en plats på Eras Tour (Foto: Pressbild)

Releaseparty på bio – även i Sverige för Taylor Swift

Som om det inte vore nog blir albumsläppet också en bioupplevelse. Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl är ett 89 minuter långt filmpaket med premiären av musikvideon till The Fate of Ophelia, behind the scenes-klipp, lyrikvideos och Swifts egna reflektioner. Evenemanget visas i biografer över hela världen, från London och Paris till Stockholm och Malmö. Här kan svenska fans alltså dansa i salongen samtidigt som Swift själv firar på andra sidan Atlanten.

Glamour med Mert & Marcus

Den visuella kampanjen är skapad av stjärnfotograferna Mert Alas och Marcus Piggott. Resultatet är glitter, neon och teatral dramatik. Swift iscensätter sig själv som showgirl, men snarare i Josephine Bakers anda än Las Vegas. Det är bilder som sätter tonen för en ny era – lika mycket mode som musik.

Taylor Swift och hennes blivande man Travis Kelce – pop möter NFL och världen får sitt mest streamade bröllop (Foto: AP)

Taylor Swift: En global kraft

Taylor Swift är i dag mer än en popstjärna. Hon är ett världsomspännande fenomen som styr mode, påverkar politiken och driver turism. Ekonomer i USA talar om ”Swiftonomics” när hotell, restauranger och flygbolag gör rekordvinster tack vare hennes konserter. Att hon nu bygger sin nya era i Stockholm visar att Sveriges popfabrik inte bara levererar låtar – den skapar globala samhällstrender.

När The Life of a Showgirl släpps i oktober kommer världen att lyssna, dansa och analysera. Och i Sverige kan vi säga: vi var med och skrev nästa kapitel i historien om världens största artist

Källor: Euronews, Reuters, AP News, Rolling Stone, Vogue Scandinavia, Wikipedia, Taylor Swift Fandom.