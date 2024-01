"Succession" storvinnare på Emmy-galan

Tragikomisk diskbänksrealism

I skuggan av familjen Roys umbäranden bjöd galan även på flera nya vinnare.

Däribland charmiga “The Bear” på FX och Hulu, som tagit diskbänksrealism, svärta och cynism till nya nivåer.

En kombination som gav skildringen om den egensinniga restaurangpersonalen i Chicago, priset för bästa komedi för sin första säsong och totalt sex priser.

Många kockar

I årets gala tog även Jeremy Allen White, den hårt pressade huvudkocken Carmen i “The Bear”, hem sin första Emmy för bästa skådespelare i en komedi, skriver CNBC.

Whites medspelare Ayo Edebiri och Ebon Moss-Bachrach prisades även för bästa kvinnliga respektive manliga biroll.

ANNONS

Många kockar behöver således inte alltid vara fel.

Utflippat gräl

Från “The Bear” till “Beef”: Netflix hajpade serie om ett utflippat tjafs och säregna personligheter, som plockade hem priset för bästa miniserie och totalt fem priser.

Av dessa vann Lee Sung Jin pris för bästa manus och regi, medan Steven Yeun och Ali Wong vann för skådespel.

Försenat av strejk

Bortom hyllningar, tacktal och glädjeyra kan årets Emmys mest beskrivas som en udda tillställning.

ANNONS

Detta med anledning av fjolårets strejker i Hollywood, som gjort att festligheterna skjutits fram från september 2023.

Som ett resultat av det har flera nominerade serier varit frånvarande under 2022, vilket skapade viss förvirring under sändningen, rapporterar The New York Times.

Relaterad läsning:

Så mycket tjänar stjärnorna bakom succéserien

Läs även:

Quiet luxury: Lyxigare och diskretare än någonsin

Streamingsuccéer boostar baseballkepsen