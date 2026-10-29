Ronaldo har tjänat mest av alla idrottare – här är hela listan

2. Tiger Woods – 1,97 miljarder dollar

Golflegendaren har tjänat nästan 2 miljarder dollar under karriären, trots att skador och operationer begränsat hans spelande under senare år. Sponsorer och kommersiella samarbeten har fortsatt att generera stora intäkter även utanför golfbanan.

3. Lionel Messi – 1,87 miljarder dollar

Argentinaren har valt en annan väg än Ronaldo och spelar numera i amerikanska Inter Miami. Enligt Forbes uppgår hans beräknade inkomster under 2026 till 145 miljoner dollar, inklusive kommersiella samarbeten och avtal kopplade till ligans sponsorer.

LeBron James är den bäst betalde spelaren i NBA:s historia. (Bild: TT)

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4. LeBron James – 1,68 miljarder dollar

Basketstjärnan har byggt upp stora inkomster genom sponsorer, investeringar och egna företag. Ett livslångt sponsoravtal med Nike och verksamhet inom medieproduktion bidrar till intäkterna. Forbes uppskattar hans inkomster utanför basketplanen till omkring 90 miljoner dollar under den aktuella säsongen.

5. Phil Mickelson – 1,13 miljarder dollar

Golfaren fick ett ekonomiskt lyft när han lämnade PGA-touren för den saudifinansierade LIV Golf 2022. Enligt Forbes uppskattades garantin från ligan till minst 200 miljoner dollar. Han har dock förlorat flera sponsorer efter kontroversiella uttalanden.

6. Roger Federer – 1,11 miljarder dollar

Den schweiziske tennislegendaren har fortsatt att tjäna stora pengar efter att han avslutade sin professionella karriär 2022. Sponsoravtal med bland andra Rolex och Mercedes-Benz har bidragit till förmögenheten. Han äger också en uppskattad andel på 3 procent i skomärket On.

Floyd Mayweather till vänster. (Foto: Eduardo Verdugo/AP/TT)

7. Floyd Mayweather – 1,08 miljarder dollar

Boxaren byggde sin förmögenhet genom några av historiens mest lukrativa matcher. Mötet med Manny Pacquiao 2015 uppges ha gett honom 240 miljoner dollar, medan matchen mot Conor McGregor 2017 genererade omkring 275 miljoner dollar.

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8. Kevin Durant – 1,06 miljarder dollar

NBA-stjärnan passerade miljardgränsen under säsongen 2025–2026. Förutom inkomsterna från basketen har han investerat i över 100 bolag genom sitt familjekontor 35V. Han är också medgrundare till medie- och underhållningsbolaget Boardroom.

9. Stephen Curry – 1,02 miljarder dollar

Curry är en av basketens största profiler och har nu också passerat miljardgränsen. Hans inkomster kommer från både NBA och kommersiella samarbeten. Ett nytt skokontrakt med kinesiska Li-Ning uppges vara värt 400 miljoner dollar över tio år.

10. Neymar – 960 miljoner dollar

Brasilianaren är nära miljardgränsen trots att skador begränsat hans speltid under senare år. Sponsorer som Puma och Red Bull bidrar till inkomsterna. Forbes bedömer att hans samlade karriärinkomster kan nå 1 miljard dollar fram till maj 2027.

Den sjufaldige F1- världsmästaren Lewis Hamilton. (Foto: TT)

11. Lewis Hamilton – 940 miljoner dollar

Formel 1-föraren närmar sig också miljardklubben. Under 2025 drog han enligt Forbes in uppskattningsvis 100 miljoner dollar, varav 70 miljoner kom från förarkontraktet med Ferrari och resterande 30 miljoner från personliga sponsorer. Forbes räknar med att hans karriärinkomster kan nå 1,04 miljarder dollar fram till maj 2027.

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Därför saknas Michael Jordan

En överraskning är att basketikonen Michael Jordan inte finns med på listan. Han uppskattas vara värd 4,7 miljarder dollar och är enligt Forbes världens rikaste före detta idrottare.

Förklaringen är att sammanställningen bara räknar inkomster som tjänats in under den aktiva idrottskarriären. En stor del av Jordans pengar har kommit efter pensioneringen, bland annat genom varumärket Jordan Brand och försäljningen av basketlaget Charlotte Hornets.

Kvinnorna långt efter

Inkomstskillnaderna mellan manliga och kvinnliga idrottare är fortfarande stora. Tennisstjärnan Serena Williams har enligt Forbes tjänat omkring 450 miljoner dollar under karriären. Det är mer än 100 miljoner dollar över någon annan kvinnlig idrottare, men ändå långt under männens toppskikt.

Så har Forbes räknat

Sammanställningen omfattar löner, prispengar, bonusar, sponsoravtal, framträdanden och vissa affärsintäkter. Siffrorna avser inkomster fram till den 1 maj 2026 och är avrundade till närmaste 10 miljoner dollar. De har inte justerats för inflation och skatter eller agentarvoden har inte dragits av.

Listan mäter därmed samlade karriärinkomster, inte hur mycket idrottarna har kvar på banken eller deras totala nettoförmögenhet.

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