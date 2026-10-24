40 år på toppen: Svenska världssuccén som ingen ville ha

En världssuccé. Men i flera år låg Sveriges största rocklåt och samlade damm, nära att skrotas. Men än har vi inte sett the final countdown.
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Listetta i 25 länder. Strömmad 1,4 miljarder gånger. Albumet sålt i 15 miljoner exemplar. Inte illa av en låt som först låg och samlade damm i fyra år och sedan var nära att väljas bort.
Det handlar om ”The Final Countdown” och dess långa väg till global succé.
18 år gammal lånade Joakim Larsson, som vi känner som Joey Tempest, en synt av en vän.
”Jag lånade en synt av Mic, som jag satt och höll på med lite på kvällarna. Och så en natt fick jag fram det här specifika, svepande ljudet, och gjorde en kort demo på en minut”, berättar Tempest.
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”Låg på en demokassett i flera år”
Det var 1982. För 44 år sedan. Längre kom inte ”The Final Countdown” då.
”Sedan låg den där på en demokassett i flera år innan vi använde den”, minns Joey Tempest hos GP.
Europe, som först kallade sig Force, startade 1979 i Upplands Väsby. Man bytte namn, man bytte medlemmar, släppte debuten 1983 och albumet ”Wings of tomorrow” 1984.
Än så länge hade man inte fått det genombrott man drömde om – och hemma hos Larssons ligger Joey Tempests syntslinga och väntar.
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Lånade ut den till en lasershow
1983 repar Europe på Berns inför sin kommande turné. Varje helg pågår en liten lasershow i lokalen och Europe bestämmer sig för att låna ut den där syntfanfaren man ändå inte använder.
”Redan då tror jag att alla i bandet förstår att något borde göras med den”, berättar Joey Tempest hos GP.
Ändå fanns det ett, ska vi säga kulturellt, motstånd bland medlemmarna i Europe.
”I dag har vi kanske svårt att greppa det, men i mitten av 80-talet var synt och rockmusik något som står i direkt motsats till varandra”, påpekar musikjournalisten Magnus Broni hos GP.
”Det var liksom ingenting man skulle syssla med. Samtidigt toppade hårdrocken alla försäljningslistor den här tiden. Det var världens största genre.”
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Kedjekopplade tolv syntar
Ändå gnager det i Europe som bestämmer sig för att göra något av demoversionen.
Producenten Kevin Elson hyrs in för att förädla demoversionen. Hans koncept?
”Vi kedjekopplar tolv olika syntar för att få till det perfekta fanfarljudet.”
I februari 1986 släpps ”The Final Countdown” som singel och blir en sanslös succé. Den toppar listorna i 25 länder, albumet som även innehåller låtar som ”Carrie”, ”Cherokee” och ”Rock the night”, säljer 15 miljoner exemplar.
I dag har Sveriges största rocklåt strömmats 1,4 miljarder gånger – hittills.
Mer blir det, om vi ska tro SVT:s Magnus Broni.
”Du kan fortfarande höra den innan nedsläpp på en hockeymatch i NHL, eller när du åker till Thailand. Den kommer säkert leta sig fram till dig om du så reser långt in i Amazonas-djungeln. Den går inte att rymma ifrån”, konstaterar han.
Ganska bra med andra ord att Europe dammade av den där demoslingan…
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