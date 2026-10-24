40 år på toppen: Svenska världssuccén som ingen ville ha

Det handlar om ”The Final Countdown” och dess långa väg till global succé.

18 år gammal lånade Joakim Larsson, som vi känner som Joey Tempest, en synt av en vän.

”Jag lånade en synt av Mic, som jag satt och höll på med lite på kvällarna. Och så en natt fick jag fram det här specifika, svepande ljudet, och gjorde en kort demo på en minut”, berättar Tempest.

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”Låg på en demokassett i flera år”

Det var 1982. För 44 år sedan. Längre kom inte ”The Final Countdown” då.

”Sedan låg den där på en demokassett i flera år innan vi använde den”, minns Joey Tempest hos GP.

Europe, som först kallade sig Force, startade 1979 i Upplands Väsby. Man bytte namn, man bytte medlemmar, släppte debuten 1983 och albumet ”Wings of tomorrow” 1984.

Än så länge hade man inte fått det genombrott man drömde om – och hemma hos Larssons ligger Joey Tempests syntslinga och väntar.

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