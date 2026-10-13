AI ska jaga sekunder i Formel 1 – Red Bull och Mercedes växlar upp

Red Bull Racing använder AI för att hjälpa teamets ingenjörer och strateger att fatta beslut under tävlingar. Enligt CNBC har teamet, i samarbete med Oracle, utvecklat en AI-agent som kan tolka Formel 1 regelverk och väga tidigare domslut mot situationer som uppstår under lopp.

Hjälpte till med beslut om Verstappen

Ett exempel inträffade vid Italiens Grand Prix 2025. När Max Verstappen hade skaffat sig en fördel genom att köra utanför banan rekommenderade AI-systemet teamet att lämna tillbaka positionen för att undvika en bestraffning. Red Bull följde rådet, och Verstappen kunde senare köra om igen.

Tekniken är tänkt att förstärka teamets mänskliga beslutsfattande, inte ersätta det. I Formel 1 måste information från bilen, konkurrenterna och tävlingsledningen vägas samman på mycket kort tid. AI kan hjälpa teamet att snabbt hitta relevant information och bedöma olika handlingsalternativ.