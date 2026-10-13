AI blir en allt viktigare del av Formel 1. Red Bull använder artificiell intelligens för att hjälpa Max Verstappen att fatta rätt beslut på banan. Mercedes värvar en tung Microsoftprofil för att hitta nya prestandafördelar.
AI ska jaga sekunder i Formel 1 – Red Bull och Mercedes växlar upp
Motorsportens finaste klass Formel 1 handlar om marginaler. En felaktig strategi kan kosta en pallplats, medan ett snabbt beslut kan avgöra ett helt lopp. Nu får artificiell intelligens en allt större roll i kampen om de avgörande sekunderna.
Red Bull Racing använder AI för att hjälpa teamets ingenjörer och strateger att fatta beslut under tävlingar. Enligt CNBC har teamet, i samarbete med Oracle, utvecklat en AI-agent som kan tolka Formel 1 regelverk och väga tidigare domslut mot situationer som uppstår under lopp.
Hjälpte till med beslut om Verstappen
Ett exempel inträffade vid Italiens Grand Prix 2025. När Max Verstappen hade skaffat sig en fördel genom att köra utanför banan rekommenderade AI-systemet teamet att lämna tillbaka positionen för att undvika en bestraffning. Red Bull följde rådet, och Verstappen kunde senare köra om igen.
Tekniken är tänkt att förstärka teamets mänskliga beslutsfattande, inte ersätta det. I Formel 1 måste information från bilen, konkurrenterna och tävlingsledningen vägas samman på mycket kort tid. AI kan hjälpa teamet att snabbt hitta relevant information och bedöma olika handlingsalternativ.
Microsoftprofil ska hjälpa Mercedes
Även Mercedes satsar på AI för att stärka sin konkurrenskraft. Enligt Fortune planerar Peter Lee, som lämnar posten som chef för Microsoft Science, att gå till Formel 1-teamet som AI-rådgivare.
Lee har arbetat på Microsoft i 16 år och haft en central roll i bolagets forskningsarbete kring artificiell intelligens. På Mercedes ska han bland annat undersöka hur AI kan användas för att lösa tekniska problem med bilen, förbättra samarbetet mellan avdelningar och utveckla finansiella modeller och prognoser.
Han ska även bidra med rådgivning kring hur AI kan komma att regleras inom sporten. Enligt Fortune väntas uppdraget inledningsvis löpa över ett år, med möjlighet till förlängning.
1,1 miljoner datapunkter
Mercedes har redan ett omfattande tekniskt samarbete med Microsoft. Enligt teamets egen presentation genererar bilarnas fler än 400 sensorer över 1,1 miljoner datapunkter per sekund.
Med hjälp av molntjänster och AI vill Mercedes förbättra simuleringar, analysera bilarnas prestanda och utveckla strategier snabbare.
I juni rekryterade Williams också James Smith, med bakgrund på Googles AI-labb DeepMind, som ny informationschef.
Läs mer: Aktien rasat 99 procent – och har gjort 7 konkurser
Läs mer: Nike nära comeback i Formel 1 – förhandlar om exklusivt avtal
Läs mer: Humanoida robotar mot miljardmarknad – här är 3 aktier att köpa