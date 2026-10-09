Från Stephen King till Lars Kepler – oktobers bästa nya serier

Kill Jackie – HBO Max

Catherine Zeta-Jones är tillbaka som Jackie Price, före detta internationell narkotikahandlare som sedan tjugo år lever det goda livet som konsthandlare.

Sedan dyker sju professionella lönnmördare upp och förstör friden.

Bakom serien finns folk från ”Killing Eve” och ”Gangs of London”, vilket ger en ganska tydlig fingervisning om vart detta är på väg. Danska Sidse Babett Knudsen finns dessutom i rollistan, skriver BBC.

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”Kill Jackie” hade svensk premiär på HBO Max den 2 oktober.

1. Mobbning var illa nog 1976. Med sociala medier blir det knappast bättre.

Carrie – Prime Video

Stephen Kings stackars Carrie White har blivit film, musikal och film igen. Nu kommer hon som tv-serie.

Mike Flanagan, mannen bakom ”The Haunting of Hill House”, har flyttat berättelsen till en värld med mobiltelefoner, viral mobbning och sociala medier. Det gör inte direkt gymnasiet trevligare.

Summer H Howell spelar Carrie och Samantha Sloyan hennes minst sagt komplicerade mamma.

”Carrie” finns på Prime Video i Sverige sedan 7 oktober.

Small Prophets – Apple TV

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Mackenzie Crook från ”The Office” och ”Detectorists” ligger bakom denna brittiska komedi om en man vars flickvän försvann för sju år sedan.

När hans pappa, spelad av Michael Palin, hittar ett gammalt recept för att skapa små övernaturliga varelser som kan avslöja sanningen blir livet mindre vardagligt.

De två första avsnitten finns redan på svenska Apple TV.

Below – Netflix

Josh Hartnett spelar fiskare på Newfoundland där fiskarna försvinner, turister råkar illa ut och något stort och otrevligt verkar leva under havsytan.

”Jaws” möter klimatångest och kanadensisk kustby är ungefär känslan.

Mackenzie Davis spelar marinbiologen som försöker förstå vad som pågår. Serien finns på Netflix i Sverige.

The Lowdown – Disney+

Ethan Hawke spelar Lee Raybon, bokhandlare, journalist och självutnämnd sanningssägare i Tulsa.

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Han är den sorts reporter som gärna gräver fram sanningen även när sanningen tydligt ber honom att gå hem.

Första säsongen finns redan på svenska Disney+. I den nya säsongen dyker dessutom Tommy Lee Jones upp som Lees far och Betty Gilpin som offentlig försvarare.

VisionQuest – Disney+

Paul Bettany återvänder som Vision i fortsättningen på historien från ”WandaVision”.

Vision har sina minnen kvar men saknar känslorna som hör till dem. Lösningen blir bland annat att försöka kommunicera med de AI-personligheter som finns inuti honom. Där väntar förstås även Ultron, återigen spelad av James Spader.

”VisionQuest” har premiär på Disney+ den 14 oktober.

Lars Keplers Joona Linna blir Jonah Lynn när de svenska böckerna får amerikansk tv-dräkt.

Nocturne – Apple TV

Här kommer den svenska kopplingen.

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”Nocturne” bygger på böcker av Lars Kepler, pseudonymen för Alexander och Alexandra Ahndoril. Joona Linna har blivit Jonah Lynn och spelas av Liev Schreiber medan Zazie Beetz spelar Saga Bauer.

Stephen Graham spelar seriemördaren Jurek Walter. Serien har premiär på Apple TV i Sverige den 30 oktober.