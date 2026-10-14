Clint Eastwood sågar USA – bara tre saker får godkänt

Western blev Eastwoods egen genre

Att Eastwood placerar westernfilmen högst är knappast överraskande.

Han har själv regisserat och spelat i flera av genrens viktigaste filmer, från ”Mannen med oxpiskan” och ”Josey Wales – laglös” till ”Pale Rider” och Oscarsvinnaren ”De skoningslösa”.

Så sent som 2021 återvände han till westernlandskapet med ”Cry Macho”.

Eastwood har under större delen av sin karriär förknippats med den ensamme mannen på väg genom ett landskap där lagen ofta är långt borta och moralen ännu längre.

Men här finns också en detalj som gör hans resonemang extra roligt.

Italien gjorde Clint Eastwood till stjärna

Mannen som ser western som en av USA stora kulturella uppfinningar blev nämligen själv världsstjärna tack vare Europa.

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Det var den italienske regissören Sergio Leone som gjorde Eastwood till den tystlåtne revolvermannen i den så kallade dollartrilogin.

”För en handfull dollar” kom 1964, följd av ”För några få dollar mer” 1965 och ”Den gode, den onde, den fule” 1966.

Filmerna spelades huvudsakligen in i Europa och blev själva sinnebilden för spaghettiwestern.

Italienarna tog med andra ord en amerikansk myt, skruvade upp våldet, musiken och närbilderna och skickade tillbaka Clint Eastwood över Atlanten som internationell filmstjärna.

Eastwood hade dessförinnan haft framgång med tv-serien ”Rawhide”, men Leonefilmerna förändrade hans karriär fullständigt.

Fortfarande verksam vid 96

Clint Eastwood föddes den 31 maj 1930 och har arbetat med film i närmare sju decennier. Han har varit skådespelare, regissör och producent och tillhör den lilla grupp filmskapare vars karriär nästan blivit en egen historieskrivning över Hollywood.

Och möjligen är det just därför han kan kosta på sig att sammanfatta amerikansk kultur med tre ord.

Western, jazz och blues.

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Resten får Europa och Hollywood fortsätta gräla om.