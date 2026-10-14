Clint Eastwood har hunnit bli 96 år och behöver knappast längre väga varje ord på guldvåg. Nu ger filmlegendaren sitt eget ganska kärva betyg åt amerikansk kultur. USA har enligt Eastwood egentligen bara skapat tre verkligt originella konstformer: western, jazz och blues.
Clint Eastwood sågar USA – bara tre saker får godkänt
Europa har något USA saknar
Clint Eastwood förknippas fortfarande med revolvrar, dammiga småstäder och män som pratar sparsamt men skjuter desto mer.
Westernfilmen ligger honom också särskilt nära.
I en intervju säger Eastwood att han fortfarande känner en stark samhörighet med genren. Samtidigt passar han på att ge sitt hemland en kulturell känga.
”Det är inte som i Europa, vi har inte särskilt många självständiga konstformer här”, säger han.
Enligt Eastwood har stora delar av den amerikanska kulturen vuxit fram ur europeiska influenser.
Sedan gör han tre undantag.
”Western, jazz och blues.”
Och fortsätter:
”Utöver det finns det inte särskilt mycket som är verkligt originellt.”
En ganska hård recension av ett land som samtidigt har gett världen Hollywood, popkonst, hiphop, Broadwaymusikaler och tv-serier där människor köper hus de uppenbarligen inte har råd med.
Nu tackar han för sig – efter 70 år i Hollywood
Han har spelat cowboy, polis, krigshjälte, boxningstränare och sur gammal granne. 70 år i Hollywood är slut. Nu verkar det som att en av filmhistoriens
Western blev Eastwoods egen genre
Att Eastwood placerar westernfilmen högst är knappast överraskande.
Han har själv regisserat och spelat i flera av genrens viktigaste filmer, från ”Mannen med oxpiskan” och ”Josey Wales – laglös” till ”Pale Rider” och Oscarsvinnaren ”De skoningslösa”.
Så sent som 2021 återvände han till westernlandskapet med ”Cry Macho”.
Eastwood har under större delen av sin karriär förknippats med den ensamme mannen på väg genom ett landskap där lagen ofta är långt borta och moralen ännu längre.
Men här finns också en detalj som gör hans resonemang extra roligt.
Italien gjorde Clint Eastwood till stjärna
Mannen som ser western som en av USA stora kulturella uppfinningar blev nämligen själv världsstjärna tack vare Europa.
Det var den italienske regissören Sergio Leone som gjorde Eastwood till den tystlåtne revolvermannen i den så kallade dollartrilogin.
”För en handfull dollar” kom 1964, följd av ”För några få dollar mer” 1965 och ”Den gode, den onde, den fule” 1966.
Filmerna spelades huvudsakligen in i Europa och blev själva sinnebilden för spaghettiwestern.
Italienarna tog med andra ord en amerikansk myt, skruvade upp våldet, musiken och närbilderna och skickade tillbaka Clint Eastwood över Atlanten som internationell filmstjärna.
Eastwood hade dessförinnan haft framgång med tv-serien ”Rawhide”, men Leonefilmerna förändrade hans karriär fullständigt.
Fortfarande verksam vid 96
Clint Eastwood föddes den 31 maj 1930 och har arbetat med film i närmare sju decennier. Han har varit skådespelare, regissör och producent och tillhör den lilla grupp filmskapare vars karriär nästan blivit en egen historieskrivning över Hollywood.
Och möjligen är det just därför han kan kosta på sig att sammanfatta amerikansk kultur med tre ord.
Western, jazz och blues.
Resten får Europa och Hollywood fortsätta gräla om.
Clint Eastwood vinner rättegång mot CBD-företag
Clint Eastwood vann nyligen i rätten mot det litauiska bolaget Mediatonas UAB, som olovandes har använt hans namn och bild i cannabisreklam. Mediatonas