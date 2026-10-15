Reese Witherspoon köper tillbaka sitt Hollywoodimperium

Nu köper Reese tillbaka

Nu går Reese Witherspoon ihop med den franska mediekoncernen Mediawan och köper Hello Sunshine från Candle Media.

Witherspoon investerar själv i affären och fortsätter därmed som både kreativ kraft och ägare.

“Mediawan har byggt en global och oberoende studio genom att sätta kreatörerna först. Det har alltid varit min vision för Hello Sunshine”, säger hon.

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Hon beskriver affären som en sorts hemkomst.

Prislappen har inte offentliggjorts.

Det är kanske den mest intressanta detaljen av alla.

Streamingfesten tog slut

När Candle Media köpte Hello Sunshine var idén enkel. Netflix, Apple, HBO, Amazon och andra behövde enorma mängder nytt innehåll. Den som ägde berättelser, rättigheter och framgångsrika produktionsbolag satt på guld.

Sedan började Wall Street kräva något gammaldags av streamingbolagen: vinst.

Beställningarna blev färre. Budgetarna stramades åt. Podcastmarknaden svalnade och investerarnas aptit på mediebolag minskade.

Redan 2025 rapporterade Reuters att Blackstone utvärderade olika alternativ för Hello Sunshine när hela marknaden för fristående produktionsbolag blivit tuffare.

Det betyder inte att Hello Sunshine slutade göra succéer.

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Tvärtom.

Bolaget ligger bakom bland annat “Big Little Lies”, “The Morning Show”, “Little Fires Everywhere”, “Daisy Jones & The Six” och “Where the Crawdads Sing”.

Men Hollywood 2026 är inte Hollywood 2021.

Reese Witherspoon blev blondin med hela Hollywood i och med filmen ”Legally blond”. (Foto: TT)

Bokklubben är den verkliga guldgruvan

Det verkligt smarta med Reese Witherspoons imperium är dessutom inte bara tv-serierna.

Det är Reese’s Book Club.

När Perfect Weekend tidigare skrev om hennes affärsresa konstaterade vi att den till synes mysiga bokklubben egentligen fungerar som ett avancerat laboratorium för framtida Hollywoodsuccéer.

Miljontals läsare får varje månad en bok rekommenderad av Reese Witherspoon. Blir den populär vet Hello Sunshine redan att berättelsen har en publik innan någon har hunnit beställa skådespelare och catering.

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Bokklubben når i dag över sex miljoner människor genom sina digitala kanaler. Böcker som klubben valt ut har enligt Hello Sunshine genererat omkring 900 miljoner dollar i amerikansk bokförsäljning och sålt över 60 miljoner exemplar i USA.

Över 90 titlar har dessutom tagit sig in på New York Times bästsäljarlista.

Det är svårt att tänka sig bättre marknadsundersökning.

Fransmännen bygger nytt Hollywood

Köparen Mediawan är heller ingen liten europeisk uppstickare.

Den Parisbaserade koncernen har under de senaste åren byggt ett internationellt produktionsimperium med över 100 produktionsbolag och etiketter.

I gruppen finns redan Brad Pitts Plan B Entertainment, Chernin Entertainment och brittisk-australiska See-Saw Films.

Bakom produktionerna finns titlar som “Slow Horses”, “Adolescence”, “Call My Agent!”, “F1”, “Love Is Blind” och filmer ur “Planet of the Apes”-världen.

Hello Sunshine blir alltså ännu en exklusiv butik i ett snabbt växande varuhus.

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Skillnaden är att Mediawan säger sig vilja låta bolagen behålla sina egna identiteter.

Det passar Reese Witherspoon utmärkt.

Hollywoodstjärnan som blev kapitalist

Det finns också något elegant i hela cirkeln.

Witherspoon byggde Hello Sunshine när kvinnliga berättelser ansågs undervärderade. Hon sålde en stor del av bolaget när streamingmarknaden befann sig nära sin absoluta topp.

Nu, när investerarnas champagneglas är tommare och värderingarna betydligt mer jordnära, investerar hon i bolaget igen.

Det kan naturligtvis fortfarande gå åt skogen. Så fungerar affärer.

Men Reese Witherspoon har redan visat att hon förstår en sak som många traditionella Hollywoodstudior fortfarande brottas med.

Den som hittar nästa stora berättelse innan alla andra gör det behöver inte stå längst fram på röda mattan.

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Det räcker ibland med att driva världens mest lönsamma bokklubb.