Så mycket betalar svenskarna för streamingtjänster

Sverige sticker ut på musiksidan. Här hade 52 procent av internetanvändarna en betald musiktjänst, högst i hela EU, enligt samma sammanställning.

Så mycket kostar det svenska hushåll

Svenska hushåll betalade sammanlagt nästan sju miljarder kronor för streamingkonton under 2025. Vissa hushåll hade så mycket som fem abonnemang, vilket gav ett snitt på tre abonnemang per hushåll, enligt Mediavision via SVT.

Det är en kraftig uppgång från år 2020, så hushållen betalade 4,5 miljarder för i genomsnitt två abonnemang.

Kostnaden stiger alltså trots prispressen. Förklaringen enligt Mediavisions chefsanalytiker Fredrik Liljeqvist är att hushållen skaffar fler men billigare tjänster, vilket sammanlagt blir dyrare.

Dagens PS har följt samma mönster på tv-sidan, där operatörerna skurit i kampanjrabatterna så att ett kampanjpris steg med 101 procent.

Räkna på ditt eget hushåll

Ta tre reklamfria tjänster. Netflix Standard kostar 169 kronor, HBO Max reklamfria basnivå 149 kronor och Disney+ reklamfritt 109 kronor, enligt TT:s prislista från maj 2026. Det ger en utgift på 427 kronor i månaden eller 5 124 kronor om året.

Netflix höjde samtliga abonnemang med 20 kronor den 15 maj. Bas kostar nu 129 kronor, Standard 169 och Premium 219. En extra medlem utanför hushållet steg från 55 till 65 kronor. Föregående höjning kom i oktober 2024, enligt TT. Bara den höjningen kostar 240 kronor extra per år.

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Det finns en poäng i att se över dina abonnemang med jämna mellanrum. Använder du bara exempelvis Netflix, så rullar de övriga två vidare för 258 kronor i månaden. Det blir 3 096 kronor om året helt i onödan.

Så städar du upp bland abonnemangen Börja i kontoutdraget i stället för i minnet. Gå igenom de tre senaste månaderna och markera varje återkommande dragning. Tänk sedan igenom när du senast såg något på vardera tjänst. Har det gått lång tid emellan är den värd att omvärdera eller avsluta. Kontrollera villkoren innan du säger upp, eftersom de skiljer sig mellan tjänsterna. Konsumentverket påpekar att den som har bindningstid kan bli skyldig att betala hela den återstående perioden.

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