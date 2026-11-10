Från Batman till 007: Pattinson och Hoult slåss om Bond-rollen

Båda skådespelarna har redan erfarenhet från tunga filmserier och superhjältevärldar, men där slutar också likheterna.

Mörk tillbakadragenhet eller excentrisk skurk?

Robert Pattinson (40) har tagit en av Hollywoods mer oväntade vägar. Efter det enorma genombrottet i Twilight sökte han sig medvetet till mindre och mer experimentella filmer, som det klaustrofobiska dramat The Lighthouse.

När han väl dök upp i storskalig studiofilm igen var det som en mörk, plågad och utpräglat tystlåten Bruce Wayne i The Batman (2022). Det är en energi som ligger ganska nära den mer kantiga och svåråtkomliga Bond som Daniel Craig etablerade. Pattinson har dessutom nyligen arbetat med Denis Villeneuve, regissören bakom nästa Bondfilm, i Dune: Part Three.

Nicholas Hoult (36) har en helt annan framtoning. Han slog igenom som barnskådespelare i About a Boy och har därefter rört sig smidigt mellan kostymdramer, action och komedi.

Efter roller som Beast i X-Men och senast stor-skurken Lex Luthor i Superman är Hoult van vid att spela intelligenta, excentriska och ibland obehagliga figurer. Att kliva från en av DC-universumets största skurkar till den brittiska underrättelsetjänsten vore ett oväntat men intressant rollbyte.