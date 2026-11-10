Att spela James Bond handlar om betydligt mer än att bara framföra sina repliker – det är ett globalt varumärke värt miljarder. Intresset är så pass enormt att fans idag betalar närmare 770 000 kronor för en exklusiv Bond-upplevelse med allt från Aston Martin-körning till stuntträning. Frågan är bara vem som blir nästa person att axla arvet på riktigt.
Från Batman till 007: Pattinson och Hoult slåss om Bond-rollen
Enligt branschtidningen Variety har två nya tunga namn provfilmat för rollen som agent 007: Robert Pattinson och Nicholas Hoult. Uppgifterna återges även av Euronews, medan Amazon MGM Studios som väntat har avböjt att kommentera.
Båda skådespelarna har redan erfarenhet från tunga filmserier och superhjältevärldar, men där slutar också likheterna.
Mörk tillbakadragenhet eller excentrisk skurk?
Robert Pattinson (40) har tagit en av Hollywoods mer oväntade vägar. Efter det enorma genombrottet i Twilight sökte han sig medvetet till mindre och mer experimentella filmer, som det klaustrofobiska dramat The Lighthouse.
När han väl dök upp i storskalig studiofilm igen var det som en mörk, plågad och utpräglat tystlåten Bruce Wayne i The Batman (2022). Det är en energi som ligger ganska nära den mer kantiga och svåråtkomliga Bond som Daniel Craig etablerade. Pattinson har dessutom nyligen arbetat med Denis Villeneuve, regissören bakom nästa Bondfilm, i Dune: Part Three.
Nicholas Hoult (36) har en helt annan framtoning. Han slog igenom som barnskådespelare i About a Boy och har därefter rört sig smidigt mellan kostymdramer, action och komedi.
Efter roller som Beast i X-Men och senast stor-skurken Lex Luthor i Superman är Hoult van vid att spela intelligenta, excentriska och ibland obehagliga figurer. Att kliva från en av DC-universumets största skurkar till den brittiska underrättelsetjänsten vore ett oväntat men intressant rollbyte.
Lång ifrån spikat
Att Pattinson och Hoult har provfilmat innebär inte att rollen är färdiggjuten. Listan över utmanare är fortfarande lång och rymmer stora skillnader i både karriär och profil.
Bland namnen finns fortfarande Callum Turner, Josh O’Connor och Jack Lowden. Enligt Variety har även Harry Styles funnits med i inledande diskussioner. Turner har dessutom fått ett öppet stöd från den tidigare Bondskådespelaren Pierce Brosnan, medan Gary Oldman har lyft fram sin motspelare från Slow Horses, Jack Lowden.
Ny era bakom kulisserna
Nästa Bondfilm markerar också en historisk nystart bakom kameran. Det blir den första filmen sedan Amazon MGM Studios tog över den kreativa kontrollen från producentparet Barbara Broccoli och Michael G. Wilson, som styrde varumärket under flera decennier.
Det nya teamet är tungt meriterat: Denis Villeneuve (Dune, Blade Runner 2049) regisserar, Steven Knight (Peaky Blinders) står för manus, och Amy Pascal samt David Heyman producerar.
Tillsammans står de inför ett ovanligt problem. Daniel Craigs sista framträdande i No Time to Die slutade med att huvudpersonen faktiskt dog på duken. Hur den nya ledningen ska bygga vidare därifrån återstår att se, några detaljer om inspelningsstart eller premiärdatum finns än så länge inte.
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