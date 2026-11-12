Omega lanserar nya lyxklockor i smyg – James Bonds favorit får nytt utseende

James Bond satte fart på försäljningen

Det var 1995 som Pierce Brosnan gjorde entré som agent 007 i filmen GoldenEye. På handleden satt en blå Omega Seamaster, och sedan dess har klockan blivit starkt förknippad med världens mest berömda hemliga agent.

Nu, drygt 30 år senare, tar Omega den klassiska blå färgen till en helt ny nivå.

Här är det inte bara urtavlan som är blå. Även boetten, vridringen och gummiarmbandet går i samma färg.

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Resultatet är en klocka som verkligen sticker ut, samtidigt som den behåller den välbekanta Seamaster-designen.

Att Omega fortsatt vill hålla kopplingen till Bond så nära som möjligt råder det inga tveksamheter kring.

”Omega har tagit kopplingen till James Bond så långt det nästan är möjligt”, uppger HiConsumption.

Den blå modellen har dessutom detaljer i titan, vilket håller nere vikten till 106 gram.

”Det är, enkelt uttryckt, den blåaste Seamaster Diver jag någonsin sett”, uppger skribenten i magasinet Gear Patrol.

Riktigt blått för den som gillar det. (Foto: Omega)

Chokladbrunt och guld för den som vill sticka ut

Den andra modellen är något helt annat.

Här har Omega satsat på en varm chokladbrun färg som kombineras med 18 karats Sedna-guld, märkets egen legering av roséguld.

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Guldet syns bland annat på visarna och kronorna, medan den bruna keramiken ger klockan ett mer diskret uttryck.

”Den bruna versionen kan bli en riktig dold succé”, uppger Gear Patrol vidare.

För den som inte gillar blått är chokladbrunt alltid ett alternativ. (Foto: Omega)

Prislapparna skiljer sig mellan modellerna.

Den bruna modellen kostar motsvarande omkring 155 000 kronor, medan den blå ligger på cirka 100 000 kronor.

Lyxklockor som tål tuffa tag

Det är lätt att tro att de nya klockorna främst är tänkta att visas upp på exklusiva restauranger eller lyxhotell.

Men under den eleganta ytan finns fortfarande en riktig dykarklocka.

Båda modellerna är vattentäta till 300 meter och har Omegas automatiska urverk med 55 timmars gångreserv.

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De mäter 43,5 millimeter i diameter och är därmed något större än märkets klassiska Seamaster i stål.

Omega har i det tysta släppt två nya Seamaster-modeller. (Foto: Omega)

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