James Bonds klassiska blå dykarklocka har fått en exklusiv uppgradering. Omega har i det tysta släppt två nya Seamaster-modeller i keramik och guld, med prislappar på upp till runt 150 000 kronor.
Omega lanserar nya lyxklockor i smyg – James Bonds favorit får nytt utseende
Vem som ska ta över Bond-stafettpinnen är inte klart, och racet att hitta rätt skådis pågår för fullt.
PR-mässigt är det kanske därför bra att släppa två nya Seamaster-modeller innan det blir klart vem som egentligen kan kalla sig själv agent 007 framöver.
Det är precis vad Omega har gjort, fast i det tysta.
Vi har redan berättat om att den schweiziska klocktillverkaren nyligen släppte sex nya Seamaster-modeller, och nu har det dessutom släppts två nya Seamaster-modeller i keramik och guld.
Omega lanserar i smyg
Två nya versioner av Seamaster Diver 300M har dykt upp på tillverkarens webbplats utan vare sig pressmeddelande, lanseringsevenemang eller kampanj i sociala medier, enligt livsstilsmagasinet HiConsumption.
Den ena modellen går helt i blått och för tankarna till James Bond. Den andra kombinerar chokladbrun keramik med detaljer i 18 karats guld.
James Bond satte fart på försäljningen
Det var 1995 som Pierce Brosnan gjorde entré som agent 007 i filmen GoldenEye. På handleden satt en blå Omega Seamaster, och sedan dess har klockan blivit starkt förknippad med världens mest berömda hemliga agent.
Nu, drygt 30 år senare, tar Omega den klassiska blå färgen till en helt ny nivå.
Här är det inte bara urtavlan som är blå. Även boetten, vridringen och gummiarmbandet går i samma färg.
Resultatet är en klocka som verkligen sticker ut, samtidigt som den behåller den välbekanta Seamaster-designen.
Att Omega fortsatt vill hålla kopplingen till Bond så nära som möjligt råder det inga tveksamheter kring.
”Omega har tagit kopplingen till James Bond så långt det nästan är möjligt”, uppger HiConsumption.
Den blå modellen har dessutom detaljer i titan, vilket håller nere vikten till 106 gram.
”Det är, enkelt uttryckt, den blåaste Seamaster Diver jag någonsin sett”, uppger skribenten i magasinet Gear Patrol.
Chokladbrunt och guld för den som vill sticka ut
Den andra modellen är något helt annat.
Här har Omega satsat på en varm chokladbrun färg som kombineras med 18 karats Sedna-guld, märkets egen legering av roséguld.
Guldet syns bland annat på visarna och kronorna, medan den bruna keramiken ger klockan ett mer diskret uttryck.
”Den bruna versionen kan bli en riktig dold succé”, uppger Gear Patrol vidare.
Prislapparna skiljer sig mellan modellerna.
Den bruna modellen kostar motsvarande omkring 155 000 kronor, medan den blå ligger på cirka 100 000 kronor.
Lyxklockor som tål tuffa tag
Det är lätt att tro att de nya klockorna främst är tänkta att visas upp på exklusiva restauranger eller lyxhotell.
Men under den eleganta ytan finns fortfarande en riktig dykarklocka.
Båda modellerna är vattentäta till 300 meter och har Omegas automatiska urverk med 55 timmars gångreserv.
De mäter 43,5 millimeter i diameter och är därmed något större än märkets klassiska Seamaster i stål.
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