Omega fortsätter mjölka James Bond-effekten – nya exklusiva klockpaket för nära miljonen

När det gäller Seamaster har det även varit tunnare och modernare klockor som gäller för Omega.

Klockjätten går nu tillbaka till en tjockare modell när den nya kollektionen Seamaster Diver 300M James Bond and Spectre släpps.

För första gången låter företaget även Bonds fiendeorganisation Spectre få en egen serie. Tre modeller representerar Bond och tre den fiktiva organisationen.

Omega släpper sex nya modeller. (Foto: Omega)

Bond-effekten utnyttjas av Omega

Affärsstrategin är tydlig: samma välkända produktplattform kan säljas till olika typer av samlare genom design, berättelser och exklusivitet.

James Bond och Omega har varit affärspartners i mer än 30 år. Sedan GoldenEye 1995 har agent 007 burit en Omega Seamaster på filmduken, ett samarbete som utvecklats till betydligt mer än traditionell produktplacering.

Nu tar Omega konceptet ett steg ännu längre.

De två modeller som utgör kärnan i kollektionen är tillverkade i rostfritt stål och kostar runt motsvarande 86 000 kronor.

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Bond-versionen får blå urtavla och detaljer inspirerade av agenten, medan Spectre-modellen går i svart och har organisationens bläckfiskmotiv på baksidan.

Båda bygger på en 42 millimeter stor Seamaster Diver 300M och använder Omegas automatiska Master Chronometer Calibre 8806 med 55 timmars gångreserv. Vattentåligheten är 300 meter.