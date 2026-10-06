Ingen ny James Bond-film och fortfarande ingen offentlig efterträdare till Daniel Craig. Det hindrar inte Omega från att fortsätta kapitalisera på ett av lyxindustrins mest långlivade samarbeten. Nu lanserar den schweiziska klocktillverkaren sex nya Seamaster-modeller – där de exklusivaste klockorna drar iväg i kostnad.
Omega fortsätter mjölka James Bond-effekten – nya exklusiva klockpaket för nära miljonen
Vi har redan berättat om att Omega gör om sin Speedmaster 38 mm med sju nya modeller som hämtar betydligt mer av designen från den klassiska Moonwatch.
När det gäller Seamaster har det även varit tunnare och modernare klockor som gäller för Omega.
Klockjätten går nu tillbaka till en tjockare modell när den nya kollektionen Seamaster Diver 300M James Bond and Spectre släpps.
För första gången låter företaget även Bonds fiendeorganisation Spectre få en egen serie. Tre modeller representerar Bond och tre den fiktiva organisationen.
Bond-effekten utnyttjas av Omega
Affärsstrategin är tydlig: samma välkända produktplattform kan säljas till olika typer av samlare genom design, berättelser och exklusivitet.
James Bond och Omega har varit affärspartners i mer än 30 år. Sedan GoldenEye 1995 har agent 007 burit en Omega Seamaster på filmduken, ett samarbete som utvecklats till betydligt mer än traditionell produktplacering.
Nu tar Omega konceptet ett steg ännu längre.
De två modeller som utgör kärnan i kollektionen är tillverkade i rostfritt stål och kostar runt motsvarande 86 000 kronor.
Bond-versionen får blå urtavla och detaljer inspirerade av agenten, medan Spectre-modellen går i svart och har organisationens bläckfiskmotiv på baksidan.
Båda bygger på en 42 millimeter stor Seamaster Diver 300M och använder Omegas automatiska Master Chronometer Calibre 8806 med 55 timmars gångreserv. Vattentåligheten är 300 meter.
Släpper två samlarpaket
Omega säljer två exklusiva samlarpaket – ett för Bond och ett för Spectre – som vardera begränsas till 77 exemplar. Varje paket innehåller två klockor: en Seamaster i stål och en betydligt exklusivare modell i Omegas egen platina- och guldlegering – Platinum Gold.
Priset för paketet med två klockor är motsvarande omkring 900 000 kronor.
Köparen får dessutom bland annat manschettknappar, extra Nato-armband, resefodral, lupp och andra Bond- eller Spectre-märkta tillbehör.
Här säljer Omega med andra ord inte bara en klocka. Företaget paketerar ett helt samlarobjekt kring Bond-universumet.
Brittisk elegans i fokus
Samarbetet visar hur värdefull populärkultur kan vara för lyxindustrin. Bond ger Omega en berättelse om brittisk elegans, äventyr och exklusivitet som företaget har kunnat återanvända under tre decennier, enligt Robb Report.
Det är särskilt intressant just nu eftersom någon ny Bond-film inte ligger bakom lanseringen. Omega behöver alltså inte längre en filmpremiär för att kommersialisera kopplingen.
Tufft för branschen – Bond räddaren i nöden
Strategin kommer samtidigt i ett tuffare läge för den schweiziska klockindustrin. Omegas ägare Swatch Group har pressats av svagare efterfrågan på flera viktiga marknader, där vinsten har rasat.
Då blir James Bond-effekten helt plötsligt ännu viktigare att mjölka fullt ut.
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