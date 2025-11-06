Garplind flyr vardagen – tar med kändiseliten på semesterterapi

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Flykt, inte terapi

När han får frågan om serien är terapi, suckar Garplind djupt:

“Terapi? Nej, det här är ren flykt. Jag har många problem hemma, och mitt sätt att lösa dem är att resa bort. Jag hoppas på en säsong två så jag kan fortsätta fly.”

Att programmet inte går ut på att dissekera gästernas barndomstrauman är tydligt. “Det är mer att man kanske gråter för att man missar flygbussen”, förklarar han.

Miriam Bryant kallar Edinburgh “Södermalm gånger tio – med fler trollkarlar.” (Foto: TT)

Miriam Bryant om trollkarlar och vänstertrafik

I avsnittet från Skottland är artisten Miriam Bryant resesällskap. Hon beskriver Edinburgh som “Södermalm upphöjt till tio – fast med fler trollkarlar.”

“Det var skönt att vara med i ett program där ingen grävde i ens privatliv. Jag fick bara resa, upptäcka och dricka whisky med en man som inte kan köra vänstertrafik.”

Hon berättar att de skulle besöka JK Rowlings favoritkafé, där den första Harry Potter-boken skrevs. “Vi hann inte dit, men jag träffade en annan trollkarl i stället.”

Bakom leendet: Sveriges mest stressade semesterguide. (Foto: SVT)

“Det är bara bus och upptäcktsfärd”

Garplind beskriver tonen som dokumentär, men med mer humor än allvar. “Man hänger på oss på semester. Det är inte iscensatt, inte en massa ‘nu pratar vi om barndomen’-scener. Vi gör bara grejer och ser vad som händer.”

Och det händer mycket. Enligt honom själv har han hunnit bli gisslan hos en slovensk vinbonde, nästan mördad av Ulf Brunnberg på Hydra och tvingats kasta sig ut från ett berg i Alperna.

“Men det blev en serie i alla fall. Jag hoppas folk tycker det är lika kul som vi hade det. Fast förhoppningsvis slipper de få panikångest på flygplatsen.”

David Lagercrantz tar med Garplind upp i Alperna – bokstavligen. (Foto: SVT)

Perfect Weekend Guide: Semesterterapi med Garplind

Premiär: 9 november på SVT Play kl. 02.00 och SVT1 kl. 21.50

Avsnitt: 1. Zermatt – med David Lagercrantz

