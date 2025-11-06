Dagensps.se
Garplind flyr vardagen – tar med kändiseliten på semesterterapi

“Jag var trött på mig själv, men ville inte att SVT skulle ringa Nyqvist istället.” (Foto: TT)
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Christopher Garplind är trött på sig själv, sitt jobb och livet i största allmänhet. Lösningen berättar han för Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling på SVT:s stora pressträff: Sex semestrar på SVT:s bekostnad. Med lika många folkkära kulturprofiler som sällskap. Resultatet är “Semester med Garplind”, en resa genom kaos, vänskap och självinsikt där ingenting går som planerat – men allt blir tv.

Programmet har premiär på SVT Play den 9 november och bjuder på sex resor till sex platser med sex olika medresenärer. Tänk chartermöter psykoanalys, men utan trauma, bara turbulens.

“Semester med Garplind” – som Renées brygga, fast med mer panik. (Foto: TT)

“Jag var trött på mig själv”

“Jag var så extremt trött på mig själv, mitt liv och på att jobba när frågan kom från SVT”, säger Garplind. “Jag ville inte arbeta mer, men jag ville heller inte att de skulle ringa Christoffer Nyqvist istället. Så jag gick med på att göra serien – under förutsättning att SVT betalade sex semestrar med kända personer. En win-win. Fast snarare en lose-lose.”

Bland resesällskapen hittar vi David Lagercrantz i Zermatt, Daniela Rathana i Slovenien, Markus Krunegård på Gran Canaria, Ulf Brunnberg på Hydra, Miriam Bryant i Skottland och Anna Anka i Trestad. Resultatet är, enligt Garplind själv, “någonstans mellan ‘Renées brygga’ och en dålig charterfilm från åttiotalet.”

“Jag hoppas på en säsong två – jag har fler problem att fly ifrån.” (Foto: SVT)
Flykt, inte terapi

När han får frågan om serien är terapi, suckar Garplind djupt:
“Terapi? Nej, det här är ren flykt. Jag har många problem hemma, och mitt sätt att lösa dem är att resa bort. Jag hoppas på en säsong två så jag kan fortsätta fly.”

Att programmet inte går ut på att dissekera gästernas barndomstrauman är tydligt. “Det är mer att man kanske gråter för att man missar flygbussen”, förklarar han.

Miriam Bryant kallar Edinburgh “Södermalm gånger tio – med fler trollkarlar.” (Foto: TT)

Miriam Bryant om trollkarlar och vänstertrafik

I avsnittet från Skottland är artisten Miriam Bryant resesällskap. Hon beskriver Edinburgh som “Södermalm upphöjt till tio – fast med fler trollkarlar.”
“Det var skönt att vara med i ett program där ingen grävde i ens privatliv. Jag fick bara resa, upptäcka och dricka whisky med en man som inte kan köra vänstertrafik.”

Hon berättar att de skulle besöka JK Rowlings favoritkafé, där den första Harry Potter-boken skrevs. “Vi hann inte dit, men jag träffade en annan trollkarl i stället.”

Bakom leendet: Sveriges mest stressade semesterguide. (Foto: SVT)

“Det är bara bus och upptäcktsfärd”

Garplind beskriver tonen som dokumentär, men med mer humor än allvar. “Man hänger på oss på semester. Det är inte iscensatt, inte en massa ‘nu pratar vi om barndomen’-scener. Vi gör bara grejer och ser vad som händer.”

Och det händer mycket. Enligt honom själv har han hunnit bli gisslan hos en slovensk vinbonde, nästan mördad av Ulf Brunnberg på Hydra och tvingats kasta sig ut från ett berg i Alperna.

“Men det blev en serie i alla fall. Jag hoppas folk tycker det är lika kul som vi hade det. Fast förhoppningsvis slipper de få panikångest på flygplatsen.”

David Lagercrantz tar med Garplind upp i Alperna – bokstavligen. (Foto: SVT)

Perfect Weekend Guide: Semesterterapi med Garplind

  • Premiär: 9 november på SVT Play kl. 02.00 och SVT1 kl. 21.50
  • Avsnitt: 1. Zermatt – med David Lagercrantz

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Petra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige och Jane Austen säljer som smör – 250 år efter sin födelse.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

