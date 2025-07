Här är Sveriges coolaste just nu

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Sex saker gör dig cool

De magiska sex? Äventyrlig, autonom, hedonistisk, öppen, mäktig och extrovert. Medan en god person ofta beskrivs som lugn, samvetsgrann, behaglig och trygg, är den coola raka motsatsen. Det handlar om att sticka ut, våga ta risker och ibland strunta i om folk gillar dig.

Som Kanye West sa när han vägrade le på bild: “It just wouldn’t look as cool.” Vetenskapen är enig med Kanye – coolhet är inte samma sak som att vara snäll. Men det är heller inget du kan köpa dig till.

Du kan inte köpa det – men du kan förstöra det. (Foto: Canva)

Cred är dött – lång lever algoritmen

En gång i tiden var coolhet långsamt uppbyggd cred i rätt kretsar. I dag är det algoritmerna som bestämmer vem som syns, vem som försvinner och vem som trendas ihjäl. Forskarna visar att extroversion numera väger tungt – den som tar plats och driver fram sitt uttryck får status, oavsett om det sker i en källare i Lövgärdet eller på TikTok.

Men balans är allt: för mycket hedonism blir bara en skandalrubrik. För mycket autonomi blir obstinat. Det coolaste är att inte anstränga sig – och ändå få alla att titta.

Våra tio coolaste – Perfect Weekend-listan

Här är svenskarna som klarar just det. Alla bär forskarnas sex drag i varierande dos, på sitt eget sätt.

Popikon från Stockholm som alltid sätter agendan. (Foto: AP)

1. Zara Larsson

Popdrottningen, född 1997 i Stockholm, som är lika kaxig i sociala medier som på scen. Hennes frihetskänsla och hedonism är nästan lika självklara som hitsen.

Amanda Romare skriver sig fri från allt och alla. (Foto: Pressbild)

2. Amanda Romare

Författaren, född 1990, som slog igenom med Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Hon säger vad hon vill, när hon vill – autonom och äventyrlig i både texter och intervjuer.

3. Bianca Ingrosso

Influencerdrottning och Caia-grundare, född 1994, med över en miljon följare. Extravert så det skriker om det – mäktig nog att göra sitt liv till affärsmaskin.

Berlin eller Södermalm? Yung Lean går där han vill. (Foto: TT)

4. Yung Lean (Jonatan Leandoer Håstad)

Sveriges största internationella musikexport i gen Z-facket. Startade Sad Boys Crew, lever i Berlin, gör vad han vill. Autonom och hedonistisk, alltid svår att fånga.

5. Miriam Bryant

Göteborgs egen powerhouse, född 1991, känd för att säga vad hon tycker och vägra vara inställsam. Hedonism i varje refräng och coolhet enligt manualen.

Alexander Skarsgård har gjort en podcast om medveten kaptalism. (Foto: TT)

6. Alexander Skarsgård

Skådis som valt internationella roller utan att fastna i förutsägbart Hollywoodfack. Äventyrlig, öppen och autonom i rollval.

7. Edvin Ryding

Skådespelaren, född 2003 i Stockholm, som fick hela världen att älska Young Royals. Ung, extrovert och redan mäktig nog att sätta egna gränser.

8. Marianne Lindberg De Geer

Konstnären, dramatikern och kulturdebattören, född 1946 i Stockholm. Autonom och äventyrlig nog att alltid säga vad hon tycker – oavsett vems tår hon trampar på.

Malena lärde svenskarna snacka sex. (Foto: Pressbild)

9. Malena Ivarsson

Sexologen, född 1949, som lärde svenskarna prata om lust i tv-soffan på åttiotalet. Hedonistisk, öppen och fortfarande autonom nog att driva sina egna frågor utan att be om lov.

10. Anna Odell

Konstnären och regissören, född 1973 i Stockholm, som skakade om hela Sverige med Okänd Kvinna. Äventyrlig och autonom – och fortfarande redo att spräcka alla sociala filter.

Kan vi lära oss något?

Så nästa gång du försöker vara cool – minns att du faktiskt kan luta dig mot vetenskapen. Sex universella attribut, nära 6000 deltagare, tolv länder och en slutsats: coolhet är en balans mellan att sticka ut och att inte försöka för hårt.

Kanske räcker det att göra som Kanye – stäng munnen. Eller öppna den. Så länge du gör det på ditt sätt.

Coolhet är ingen pr-byrå kan köpa. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide to be cool

Så gjorde forskarna:

Nära 6000 personer från 12 länder deltog i studien Cool People.

Deltagarna fick beskriva vilka egenskaper som gör en person cool, god, inte cool och inte god.

Resultatet publicerades 2025 i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Psychology: General.

Sex saker gör dig cool:

Äventyrlig, autonom, hedonistisk, öppen, mäktig och extrovert – det är de globala, vetenskapligt belagda attributen.

Det coolaste av allt:

Forskarna visar att synen på coolhet är universell – från Sydney till Seoul. Cred är passé, men balansen mellan frihet och risk är evig.