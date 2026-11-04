Biljätten Škoda hotar att dra sig ur hockey-VM om Ryssland tillåts delta i nästa års mästerskap. Detta efter att ha varit storsponsor i 33 år.
Biljätten Škoda hotar lämna hockey-VM – efter 33 år som sponsor
Den tjeckiska biltillverkaren Škoda, som ingår i Volkswagenkoncernen, har varit officiell sponsor för ishockey-VM sedan 1993. Nu kan det mer än tre decennier långa samarbetet vara på väg mot sitt slut – om Ryssland får delta.
Idrottens skiljedomstol CAS beslutade förra veckan att upphäva det internationella ishockeyförbundets (IIHF) avstängning av ryska lag. Ryssland har varit utestängt från internationell ishockey sedan invasionen av Ukraina 2022.
Sedan dess har protesterna haglat – tillsammans med många protester mot de som inte protesterat tillräckligt (som det svenska ishockeyförbundet) och ryska protester mot protesterna. Det dock svårt att spela hockey för Ryssland om de inte har något motstånd. Finland och Lettlands ishockeyförbund började med att meddela att de inte tänkte spela mot Ryssland. Danmark och Norge meddelade samma hållning, och till slut även Sverige.
Škoda: Oförenligt med våra värderingar
Škoda meddelar nu att företaget kan ompröva sitt engagemang i hockey-VM om Ryssland deltar i turneringen i Tyskland nästa år.
”Med tanke på Rysslands fortsatta aggression anser vi att det ryska landslagets återkomst till världsmästerskapet är oförenlig med de värderingar vi konsekvent har stått för”, uppger företaget enligt Reuters.
Biltillverkaren är tydlig med att det kan få konsekvenser för sponsringen.
”Om det ryska landslaget deltar i turneringen kommer vi att ompröva vårt engagemang och vidta ytterligare åtgärder.”
Företaget betonar dock att det fortfarande hoppas på en lösning.
Svenska företaget har redan dragit sig ur
Škoda är inte ensamt om att reagera.
Det svenska inredningsföretaget AJ Produkter, som sponsrat herrarnas hockey-VM sedan 1989, meddelade i måndags att det drar tillbaka sitt stöd till nästa års mästerskap.
Även den finländska däcktillverkaren Nokian Tyres har hotat att avsluta sitt sponsorskap om Ryssland tillåts delta.
Dessutom har arrangören Tyskland sagt att de överväger att lämna tillbaka hela mästerskapet som är planerat att arrangeras 13–30 maj. Och även om dessa saker löser sig så visar Škodas hållning att det kan bli svårt att genomföra kommersiellt.
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