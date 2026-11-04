Biljätten Škoda hotar lämna hockey-VM – efter 33 år som sponsor

Idrottens skiljedomstol CAS beslutade förra veckan att upphäva det internationella ishockeyförbundets (IIHF) avstängning av ryska lag. Ryssland har varit utestängt från internationell ishockey sedan invasionen av Ukraina 2022.

Sedan dess har protesterna haglat – tillsammans med många protester mot de som inte protesterat tillräckligt (som det svenska ishockeyförbundet) och ryska protester mot protesterna. Det dock svårt att spela hockey för Ryssland om de inte har något motstånd. Finland och Lettlands ishockeyförbund började med att meddela att de inte tänkte spela mot Ryssland. Danmark och Norge meddelade samma hållning, och till slut även Sverige.

Škoda: Oförenligt med våra värderingar

Škoda meddelar nu att företaget kan ompröva sitt engagemang i hockey-VM om Ryssland deltar i turneringen i Tyskland nästa år.

”Med tanke på Rysslands fortsatta aggression anser vi att det ryska landslagets återkomst till världsmästerskapet är oförenlig med de värderingar vi konsekvent har stått för”, uppger företaget enligt Reuters.

Biltillverkaren är tydlig med att det kan få konsekvenser för sponsringen.

”Om det ryska landslaget deltar i turneringen kommer vi att ompröva vårt engagemang och vidta ytterligare åtgärder.”

Företaget betonar dock att det fortfarande hoppas på en lösning.