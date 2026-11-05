Om bombhot stoppar ditt flyg kan du gå miste om tusenlappar

”Att varken ett land, ett flygbolag eller en rutt tydligt pekas ut tyder på att målet är att störa flygtrafiken i stort”, säger Rhys Jones på riskbolaget Osprey Flight Solutions till Reuters. Inget av bolagen svarade på nyhetsbyråns frågor, så det är oklart hur långa förseningarna blev.

Om du kommer fram mer än tre timmar för sent ger EU-reglerna normalt 250 euro på flygningar upp till 1 500 kilometer, 400 euro på längre resor inom EU och 600 euro på långa resor utanför EU. Med onsdagens eurokurs blir det 2 743, 4 389 och 6 583 kronor.

Men ”det finns undantag från kompensationen, och det är för extraordinära händelser som står utanför flygbolagets kontroll”, sa Henric Jonsson, juridisk rådgivare på Konsumentverket, när bränslekrisen stoppade flyg i april. Myndigheten listar säkerhetsrisker bland exemplen men skriver också att ingen situation automatiskt räknas som extraordinär.

Bolaget gör den första bedömningen och måste kunna bevisa att det gjort allt det kunnat för att undvika förseningen.

SAS klarade det beviskravet i ett fall med en riktig bomb. När flygledningen stängde flygplatsen i Venedig förra året på grund av en bomb från andra världskriget kom SAS-resenärerna fram mer än tre timmar för sent.

Stockholms tingsrätt ansåg att SAS inte bevisat tillräckligt, men Svea hovrätt kom fram till motsatsen eftersom inga plan kunde landa och det inte fanns någon annan avgång att boka om passagerarna till. I Venedig var hela flygplatsen stängd, medan tisdagens hot gällde enskilda plan.

Falska hot nämns inte i Konsumentverkets vägledning, och för tisdagens passagerare gör bolagen, som också står för ersättningen, den första bedömningen.

Ett av de sju, Ryanairs plan från Dublin till Sofia, hade 185 passagerare ombord, och sträckan är längre än 1 500 kilometer. Vid ett tekniskt fel, som normalt inte räknas som extraordinärt, hade mer än tre timmars försening kostat bolaget 400 euro per passagerare, totalt 74 000 euro eller cirka 812 000 kronor. Om hotet räknas som extraordinärt slipper Ryanair den kostnaden.

Säger bolaget nej kostar en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden 150 kronor, och för utländska bolag som Ryanair och Wizz Air ger Konsument Europa kostnadsfri rådgivning.

ANNONS

Mat, hotell och vidare resa ligger kvar på flygbolaget

Konsumentverket kallar undantaget force majeure och skriver att det är ”bara kompensation som inte behöver betalas ut”. Bolaget ska erbjuda dig mat och dryck efter två, tre eller fyra timmar beroende på flygsträckan, och om du blir kvar över natten ska det ordna hotell och betala transporten dit. Gör bolaget inte det kan du enligt myndigheten betala själv och kräva tillbaka rimliga utlägg, så länge du sparat kvittona.

Ansvaret för den vidare resan beror på var planet landar. LOT:s passagerare skulle enligt den polska nyhetsbyrån PAP köras med buss från Modlin till Warszawas huvudflygplats Chopin. Ordnar bolaget resan till den bokade flygplatsen räknas flyget som försenat. Landar planet i en annan stad och bolaget inte ordnar resan vidare räknas flyget enligt EU:s vägledning som inställt.

”Oavsett varför ditt flyg ställs in så har du alltid rätt som resenär att få val från flygbolaget. Du ska få välja mellan ombokning till ett annat flyg så att du kommer fram så snabbt som möjligt under samma transportvillkor. Eller så ska du kunna välja en återbetalning av flygbiljetten”, sa Henric Jonsson i april.

Enligt den brittiska konsumentorganisationen Which? kan ombokningen behöva ske till ett konkurrerande bolag. Efter mer än fem timmars försening kan du också avstå från resan och få biljetten återbetald.

Har du en sammanhängande biljett ska bolaget boka om dig om du missar anslutningen. På separata biljetter ansvarar du själv för bytestiden.

Även om kompensationen faller bort kan du kräva extra kostnader som skadestånd, till exempel en bokad hotellnatt du inte hann till eller förlorad arbetsinkomst. Även skadeståndet kan bolaget neka om det visar att allt gjorts för att undvika förseningen.