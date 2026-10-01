Arnold Schwarzenegger har räddat världen åtskilliga gånger på film. I verkligheten nöjde han sig med 16 hektar mark i Kalifornien. Tillsammans med fitnessprofilen Betty Weider skänkte han en bit av Santa Monica Mountains som visade sig vara betydligt viktigare än storleken antyder.
Arnold Schwarzenegger skänkte marken som saknades i Los Angeles
Det handlar om mark i Zuma Canyon, väster om Los Angeles. En plats där villorna kostar därefter, Stilla havet ligger runt hörnet och naturen fortfarande försöker hålla stånd mot en av världens största storstäder.
Schwarzenegger och Weider ägde drygt 16 hektar som värderades till mer än 500 000 dollar. Marken hade kunnat bebyggas. I stället skänktes den bort för att skyddas.
Och just här spelade läget större roll än antalet kvadratmeter.
Den sista pusselbiten i bergen
Genom Santa Monica Mountains löper Backbone Trail, en cirka 108 kilometer lång led från Will Rogers State Historic Park i öster till Point Mugu State Park vid Stillahavskusten.
I dag kan vandrare, cyklister och ryttare röra sig genom ett landskap med berg, raviner, ekar och den torra buskvegetation som kalifornierna kallar chaparral.
Men leden tog mer än 40 år att färdigställa.
Problemet var inte att någon saknade en karta. Marken var uppdelad mellan offentliga parker och privata fastigheter. För att skapa en sammanhängande korridor behövde myndigheterna successivt köpa eller få tillgång till mer än 180 olika markområden.
Den sammanlagda marken var värd över 100 miljoner dollar, enligt den amerikanska nationalparksmyndigheten National Park Service.
Schwarzeneggers och Weiders donation blev den största privata markdonationen i ett enda stycke som gjordes för projektet.
2016 kunde Backbone Trail slutligen betraktas som färdig.
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Viktigt även för djuren
Det verkligt intressanta är att leden inte bara handlar om människor med vandringskängor och vattenflaska.
Santa Monica Mountains är ett stort naturområde inklämt mellan Los Angeles, motorvägar och bostadsområden. När landskapet styckas upp av vägar och ny bebyggelse får djuren allt svårare att röra sig mellan olika områden.
Därför försöker naturvården skapa sammanhängande ekologiska korridorer.
Ett relativt litet markområde kan då få enorm betydelse. Ligger det på fel plats kan några hektar bebyggelse fungera ungefär som att ställa ett hus mitt i en motorväg.
Marken i Zuma Canyon låg just på en sådan strategisk plats.
Genom donationen försvann risken att området skulle exploateras och en viktig länk mellan andra skyddade områden kunde bevaras, skriver Meteored.
Terminator blev miljöpolitiker
Schwarzeneggers miljöintresse började inte med denna markaffär.
När han var Kaliforniens guvernör mellan 2003 och 2011 blev klimatpolitiken en viktig del av hans politiska gärning. År 2006 undertecknade han klimatlagen AB 32, som innebar att Kalifornien skulle minska sina utsläpp av växthusgaser till 1990 års nivå.
Efter politiken har han fortsatt genom Schwarzenegger Climate Initiative och Austrian World Summit, där politiker, företag och organisationer samlas kring klimat- och energifrågor.
Schwarzenegger är numera 79 år och har hunnit vara kroppsbyggare, Hollywoodstjärna och guvernör.
Att han dessutom råkade äga exakt den bit Kalifornien behövde för att knyta ihop ett 108 kilometer långt naturområde får betraktas som en ovanligt välcastad biroll.
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