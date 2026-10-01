Arnold Schwarzenegger skänkte marken som saknades i Los Angeles

Schwarzenegger och Weider ägde drygt 16 hektar som värderades till mer än 500 000 dollar. Marken hade kunnat bebyggas. I stället skänktes den bort för att skyddas.

Och just här spelade läget större roll än antalet kvadratmeter.

Den sista pusselbiten i bergen

Genom Santa Monica Mountains löper Backbone Trail, en cirka 108 kilometer lång led från Will Rogers State Historic Park i öster till Point Mugu State Park vid Stillahavskusten.

I dag kan vandrare, cyklister och ryttare röra sig genom ett landskap med berg, raviner, ekar och den torra buskvegetation som kalifornierna kallar chaparral.

Men leden tog mer än 40 år att färdigställa.

Problemet var inte att någon saknade en karta. Marken var uppdelad mellan offentliga parker och privata fastigheter. För att skapa en sammanhängande korridor behövde myndigheterna successivt köpa eller få tillgång till mer än 180 olika markområden.

Den sammanlagda marken var värd över 100 miljoner dollar, enligt den amerikanska nationalparksmyndigheten National Park Service.

Schwarzeneggers och Weiders donation blev den största privata markdonationen i ett enda stycke som gjordes för projektet.

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2016 kunde Backbone Trail slutligen betraktas som färdig.